പ്രേക്ഷകരെ ഒന്നടങ്കം ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ചിത്രമാണ് താരെ സമീന് പര്. ആമിര് ഖാന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് സിത്താരെ സമീന് പര്.
Published : March 10, 2026 at 12:01 PM IST
ആമിര് ഖാന്റെ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രം താരെ സമീന് പര് രണ്ടാം ഭാഗം സിത്താരെ സമീന് പര് ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. തിയേറ്റര് റിലീസിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
2025 ജൂണിലാണ് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് താരെ സമീന് പര് റിലീസിനെത്തിയിരുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച ഈ ചിത്രം 250 കോടി രൂപയി ലധികമാണ് നേടിയത്.
തിയേറ്ററുകളില് റിലീസ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒടിടിയില് പ്രദര്ശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. സോണി ലിവിലൂടെയായിരിക്കും ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുകയെന്ന് പ്ലാറ്റ് ഫോം തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു.
സിത്താരെ സമീന് പര് എന്ന ചിത്രത്തില് ആമിര് ഖാന് ഒരു പ്രൊഫഷണല് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോള് ടീമിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചായ ഗുന്ഷന് അറോറ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് എത്തുന്നത്. ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള് അയാളുടെ ജീവിതം അപ്രതീക്ഷിതമായി മാറുന്നു. പിന്നീട് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് പൊലീസ് പിടിക്കുകയും പിന്നീട് കോടതിയില് ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല് ജയില് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിന് പകരം 90 ദിവസത്തെ സമൂഹിക സേവനം ചെയ്യാനായി കോടതി നിര്ദേശിക്കുന്നു.
ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ന്യൂറോഡ്രൈവര്ജന്റ് ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും അവരെ ഒര ബാസ്ക്കറ്റ് ബോള് ടൂര്ണമെന്റിനായി തയാറാക്കാനും ഗുല്ഷനോട് നിര്ദേശിക്കുന്നു.
ആമിർ ഖാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആമിർ ഖാനും അപർണ പുരോഹിതും ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രം നിര്മിച്ചത്. ദിവി നിധി ശർമ്മയാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്.
സ്പാനിഷ് ചിത്രമായ ചാംപ്യന്സിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ റിമേക്ക് കൂടിയാണിത്. സ്പാനിഷ് ചിത്രത്തിന്റെ സീന് ബൈ സീന് കോപ്പി ആണെന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെയാണ് ചിത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും നേരത്തെ വിമര്ശനമുയര്ന്നിരുന്നു.
താരെ സമീന് പര് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാംഭാഗമാണിത്. 2007 ല് പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യഭാഗം സംവിധാനം ചെയ്തത് ആമിര് ഖാന് തന്നെയാണ്. ദര്ശീല് സഫാരി അവതരിപ്പിച്ച ഡിസ്ലെക്സിയ ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രമായിരുന്നു അത്. ഏറെ വൈകാരികതയോടെ പ്രേക്ഷകനെ ആഴത്തില് പിടിച്ചിരുത്തിയ ഒരു ചിത്രം. എന്നാല് രണ്ടാം ഭാഗം സംവിധാനം ചെയ്തത് പ്രസന്ന ആര് എസ് ആണ്. കോമഡി എന്റര്ടെയ്നറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആമിര് ഖാനെ കൂടാതെ ജെനീലിയ ദേശ്മുഖ്, ആശിഷ് പെന്ഡ്സെ, അരൂഷ് ദത്ത, ആയുഷ് ബന്സാലി, ഋഷി ഷഹാനി, ഗോപീകൃഷ്ണന് കെ വര്മ, ഋഷഭ് ജെയിന്, വേദാന്ത് ശര്മ, സിമ്രാന് മങ്കേഷ്കര്, സംവിത് ദേശായി, നമന് മിശ്ര എന്നിവരുള്പ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ താരങ്ങളും ചിത്രത്തില് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
