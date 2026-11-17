'സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പ്രണയകഥ! ലിബിൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം';ഹൃദയംതൊടുന്ന കുറിപ്പുമായി റിമി ടോമി
'ഒമ്പത് മാസം മുമ്പ് കണ്ടുമുട്ടി, ഇന്ന് ജീവിതപങ്കാളികൾ'; റിമി ടോമിയുമായുള്ള പ്രണയകഥ പറഞ്ഞ് ലിബിൻ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 5:07 PM IST
ഗായികയും അവതാരകയുമായ റിമി ടോമിയും ലിബിൻ മാത്യുവും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം വലിയ ആഘോഷത്തോടെയാണ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തത്. മുംബൈയിൽ വച്ച് അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പുറത്തുവന്നതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയും നിരവധി പേർ നവദമ്പതികൾക്ക് ആശംസകളുമായി എത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴിതാ വിവാഹജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് റിമി ടോമി.
വിവാഹത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്ന നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ ലിബിനൊപ്പം ജീവിതപങ്കാളികളായി ഒന്നിക്കുന്നതുവരെയുള്ള മനോഹരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ വീഡിയോയാണ് റിമി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. ഒപ്പം തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പും താരം പങ്കുവച്ചു.
ചില കഥകൾ ദൈവം നേരിട്ട് എഴുതുന്നവയാണെന്നും അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മനോഹരമായ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധ്യമായെന്നും റിമി കുറിച്ചു. ദൈവകൃപ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടുമായിരുന്നില്ലെന്നും ഇതൊരു സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പ്രണയകഥയാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. മനോഹരമായൊരു തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് റിമി കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.
റിമിയുടെ വാക്കുകള്
"ചില കഥകൾ ദൈവം നേരിട്ട് എഴുതുന്നവയാണ്! അസാധ്യമായി തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ മനോഹരമായ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധ്യമായി. ദൈവകൃപ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടുമായിരുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ, ഇതൊരു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പ്രണയകഥയാണ്. ദൈവം മഹാനാണ്! എന്നെന്നും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും!", റിമി കുറിച്ചു.
അതേസമയം, വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെ ലിബിൻ മാത്യുവും തങ്ങളുടെ പ്രണയയാത്രയെക്കുറിച്ചും പുതിയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒമ്പത് മാസം മുമ്പ് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ആ ചെറിയ കൂടിക്കാഴ്ച ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അധ്യായങ്ങളിലൊന്നായി മാറുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് ലിബിൻ പറയുന്നത്. പരസ്പരം അറിയാൻ തുടങ്ങിയ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ പിന്നീട് സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ചിരിയും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ ബന്ധമായി വളർന്നു. ഒടുവിൽ ആ യാത്ര ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചെന്നും ഇരുവരും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി പരസ്പരം തിരഞ്ഞെടുത്തെന്നും ലിബിൻ കുറിച്ചു.
റിമിയെ ജീവിതപങ്കാളിയായി ലഭിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും ലിബിൻ പങ്കുവച്ചു. റിമിയെ ഭാര്യയെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നിമിഷം വരെയുള്ള ഓരോ ചുവടുവെപ്പും തനിക്ക് ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരുന്നുവെന്നും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെയുണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തിയതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഒരുമിച്ച് വളരാനും പരസ്പരം താങ്ങായി നിൽക്കാനും ഇനിയും ഒരുപാട് മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയട്ടെയെന്നും ലിബിൻ ആശംസിച്ചു.
വിവാഹദിനം മനോഹരമാക്കാൻ ഒപ്പം നിന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലിബിൻ നന്ദി അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഈ പ്രത്യേക ദിവസത്തെ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവാഹാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയ മീഡിയ ടീമിനോടും പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഓരോ ചെറിയ വികാരങ്ങളും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളും പകർത്താൻ അവർ കാണിച്ച സമർപ്പണവും അധ്വാനവും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഓർമ്മകളാണ് സമ്മാനിച്ചതെന്നും ലിബിൻ കുറിച്ചു.
വിവാഹദിനം മാന്ത്രികമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ സന്തോഷകരമായ കാര്യം തങ്ങളുടെ എന്നെന്നേക്കുമായുള്ള ജീവിതം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് ലിബിൻ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും വിവാഹവിശേഷങ്ങളും ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പുകളും ഇതിനോടകം ആരാധകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു.
ലിബിന്റെ വാക്കുകള്
"മനോഹരമായ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി... ഒമ്പത് മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, ആ ചെറിയ കൂടിക്കാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അധ്യായങ്ങളിലൊന്നായി മാറുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. പരസ്പരം അറിയാൻ തുടങ്ങിയ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ, സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ചിരിയും എണ്ണമറ്റ മനോഹര നിമിഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ബന്ധമായി വളർന്നു.
ഇന്നലെ, ആ മനോഹരമായ യാത്ര ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു; ഞങ്ങൾ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി, ജീവിതപങ്കാളികളായി പരസ്പരം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.
റിമി ടോമി, നമ്മുടെ വഴികൾ ഒന്നിച്ച ദിവസം മുതൽ, നിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിച്ച നിമിഷം വരെ, ഓരോ ചുവടുവെപ്പും വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരുന്നു. ഇന്ന്, ഞാൻ സ്നേഹം കണ്ടെത്തിയതിനെ മാത്രമല്ല ആഘോഷിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെയുണ്ടാകാൻ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയതിനെ കൂടിയാണ്. ഒരുമിച്ച് വളരാനും, പരസ്പരം താങ്ങായി നിൽക്കാനും, ഇനിയും ഒരുപാട് മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ.
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും, ബന്ധുക്കൾക്കും, സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, ഒപ്പം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും, ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും, നിരുപാധികമായ സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിയുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രത്യേക ദിവസത്തെ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായതാക്കി.
ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തെത്തിയ, അവിശ്വസനീയമായ ഞങ്ങളുടെ മീഡിയ ടീമിന് പ്രത്യേക നന്ദി. ഓരോ ചെറിയ വികാരത്തെയും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളെയും ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച സമർപ്പണവും സ്നേഹവും അധ്വാനവും, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് സമ്മാനിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ദിവസത്തെ കൂടുതൽ മാന്ത്രികമാക്കി മാറ്റി!
ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കുകയും, അനുഗ്രഹിക്കുകയും, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹം നൽകുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും - നന്ദി. ഈ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നെന്നും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കും.
ആ യാത്ര മനോഹരമായിരുന്നു, ആ ദിവസം മാന്ത്രികമായിരുന്നു; എന്നാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം, ഞങ്ങളുടെ 'എന്നെന്നേക്കുമായുള്ള' ജീവിതം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്. മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസിസ് — ഇനി മുതൽ എന്നെന്നേക്കുമായി!", ലിബിന് കുറിച്ചു.