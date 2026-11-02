'ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതിയൊരാൾ'! റിമി ടോമി വീണ്ടും വിവാഹിതയാകുന്നു; സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവെച്ച് താരം
വിവാഹം ഉടന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഗായിക.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 10:22 AM IST
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായികയാണ് റിമി ടോമി. സംഗീതത്തോടൊപ്പം എനര്ജെറ്റിക് പെര്ഫോമന്സുകൊണ്ടും മികച്ച അവതരണ ശൈലികൊണ്ടും ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടം നേടിയ താരമാണിത്. പിന്നണി ഗാനരംഗത്തും ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലുമെല്ലാം ഒരുപോലെ സജീവമായ റിമി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആരാധകരുമായി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സന്തോഷവാർത്ത ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം.
താൻ വീണ്ടും വിവാഹിതയാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് റിമി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുയോജ്യനായ ഒരാൾ കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അധികം വൈകാതെ വിവാഹമുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് റിമി അറിയിച്ചത്. സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് താരം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി പിന്നീട് അറിയിക്കാമെന്നും റിമി ടോമി പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ അദ്ദേഹം അഭിനേതാവോ ഗായകനോ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയോ കോടീശ്വരനോ അല്ലെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏറെ നാളായി ആരാധകർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് റിമിയുടെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
തന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റിമി വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. 16-ാം വയസിൽ സ്റ്റേജ് ഷോകളിലൂടെ കലാരംഗത്തേക്ക് എത്തിയ ആളാണ് താനെന്നും 18-ാം വയസിൽ സിനിമയിൽ ആദ്യമായി പാടിയെന്നും താരം ഓർത്തെടുത്തു. അന്നുമുതൽ 2026 വരെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരാധകർക്ക് അറിയാമെന്നും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും കരിയറിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നും റിമി പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായി അത് പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് റിമി വിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് വിവാഹവാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച് താരം വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. പലരും പലതും പറയുമെന്നും അത്തരം വാർത്തകൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു അന്ന് റിമി പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ആരാധകർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാകുമോ എന്നും കാനഡയിൽവച്ച് പങ്കുവെച്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ താരം ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറയുമ്പോൾ ആരാധകരും ഏറെ ആകാംക്ഷയിലാണ്.
അമ്മയും സഹോദരനും അവരുടെ കുട്ടികളമൊക്കെ തനിക്കുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് താൻ ഇപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷവതിയാണെന്നും താരം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയുടെ സാന്നിധ്യം നൽകുന്ന സന്തോഷം വ്യത്യസ്തമാണെന്നും റിമി പറഞ്ഞു. സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പങ്കാളിയുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ട് മാത്രം നികത്താൻ കഴിയുന്നൊരു വിടവ് ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് 2026-ൽ ഒരാൾ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് പങ്കുവയ്ക്കുമെന്നും റിമി അറിയിച്ചു.
ഒരാളുമായി അടുത്തിടപഴകുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ജീവിതത്തിലും കരിയറിലുമെല്ലാം വളർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. ദൈവം നമുക്കായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാമെന്നും റിമി പറഞ്ഞു. ദേഷ്യം, വാശി, സ്നേഹം, വിഷമം, അഹങ്കാരം തുടങ്ങി ഇരുവരുടെയും നല്ലതും മോശവുമായ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചുനാളത്തെ പരിചയത്തിലൂടെ പരസ്പരം മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനപ്പുറം തനിക്ക് വലിയ മനസമാധാനം ലഭിച്ചുവെന്നും നല്ലൊരു ജീവിതം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുതോന്നിയപ്പോഴാണ് വിവാഹമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി.
തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും യൂട്യൂബ് ചാനലും ഉണ്ടെന്നും അതിലൂടെ തന്നെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയിക്കുമെന്നും റിമി പറഞ്ഞു. വിവാഹം അധികം വൈകാതെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലാണെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരാധകരുടെ പ്രാർഥനയും അനുഗ്രഹവും പിന്തുണയും തനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് റിമി വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചത്.
ആദ്യ വിവാഹത്തിന് ശേഷം പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന റിമിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ആരാധകർക്കിടയിൽ ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. വരൻ ആരാണെന്നും വിവാഹം എപ്പോഴായിരിക്കുമെന്നുമുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർ. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് റിമിയുടെ ആരാധകർ.