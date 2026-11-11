വിവാഹത്തിനായി മുംബൈയിലെത്തി റിമി ടോമി; ബാന്ദ്രയിൽ സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റില് താമസം! ലിബിനൊപ്പമുള്ള പുതിയ ജീവിതത്തിന് ഒരുങ്ങി ഗായിക
ലിബിനുമായി പ്രണയത്തിലായതിനെ കുറിച്ചും മുംബൈയില് സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചും റിമി ടോമി മനസു തുറക്കുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 5:28 PM IST
മലയാളികളുടെ പ്രിയ ഗായികയും അവതാരികയുമായി റിമി ടോമി വിവാഹത്തിനായി മുംബൈയിലെത്തി. ഡോംബിവല്ലിയിൽ വെച്ചായിരിക്കും വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങായിരിക്കും വിവാഹം.
തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പത്തുപേർ മാത്രമാണ് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയെന്നും റിമി വ്യക്തമാക്കി. മുംബൈയിലെ സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റ് ആരാധകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പങ്കുവെച്ച പുതിയ വ്ലോഗിലൂടെയാണ് വിവാഹവിശേഷങ്ങളും ലിബിനുമായുള്ള പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളും താരം പങ്കുവെച്ചത്.
വിവാഹത്തിനായി മുംബൈയിലെത്തിയ റിമിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. എയർപോർട്ടിലെ വനിതാ ജീവനക്കാർ സ്നേഹത്തോടെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും കവിളിൽ നുള്ളി സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ റിമി തന്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ആരാധകര്ക്കായി കാണിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോൾ താൻ ഏറെ ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് തോന്നിയതായും റിമി പറഞ്ഞു.
അമ്മ റാണി, സഹോദരി, സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ താരത്തിനൊപ്പം മുംബൈയിലുള്ളത്. സഹോദരൻ റിങ്കു ടോമിയും ഭാര്യയും നടിയുമായ മുക്തയും റോഡ് മാർഗമാണ് മുംബൈയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
മുംബൈയിലെ സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റ്
മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര വെസ്റ്റിലാണ് റിമി സ്വന്തമായി ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളുള്ള മനോഹരമായ ഈ വീട് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായാണ് താരം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നാട്ടിലെ വീടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഇടമാണെങ്കിലും ഏറെ ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് ഓരോ ഭാഗവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റിന്റെ ലോൺ അടച്ചുതീർത്ത ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വീട് സ്വന്തമാക്കിയ വിവരം ആരാധകരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ കാത്തിരുന്നതെന്നും റിമി പറഞ്ഞു.
സഹോദരി മുംബൈയിലെ അന്ധേരിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് റിമിയും അമ്മയും ഇടയ്ക്കിടെ അവിടെ എത്തി താമസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുംബൈ നഗരത്തോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നിത്തുടങ്ങി. പിന്നീട് ആ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. വിവാഹശേഷം കൂടുതലായും ബാന്ദ്രയിലെ ഈ ഫ്ലാറ്റിലായിരിക്കും റിമിയുടെ താമസം. എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്താനും സമയം കണ്ടെത്തുമെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.
ലിബിന് മാത്യുവായുള്ള പ്രണയം
ലിബിനുമായുള്ള പരിചയത്തെക്കുറിച്ചും പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും റിമി വ്ലോഗിൽ മനസ്സുതുറന്നു. മാർച്ചിലാണ് മുംബൈയിൽ വെച്ച് ലിബിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും താരം പറയുന്നു. പരിചയപ്പെട്ടതു മുതൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മ റാണിയുമായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മകളുടെ മനസ്സറിയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിമി വെളിപ്പെടുത്തി.
ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുവേണമെന്ന ആഗ്രഹം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു. കരിയർ ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ നിരവധി വിമർശനങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ കരുത്തായത് കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയാണെന്നും റിമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മകൾക്ക് ഒരു ജീവിതപങ്കാളി വേണമെന്ന് അഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും റിമിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.
വിവാഹം ഡോംബിവല്ലിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതിന്റെ കാരണവും റിമി വിശദീകരിച്ചു. ലിബിൻ ജനിച്ചുവളർന്നത് ഡോംബിവല്ലിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ അവിടെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. മലയാളിയാണെങ്കിലും മുംബൈയിലാണ് ലിബിൻ വളർന്നത്. റിമിയെ പരിചയപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ലിബിൻ മലയാളം സംസാരിച്ചുതുടങ്ങിയതെന്നും താരം രസകരമായി പറഞ്ഞു.
വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ നടത്താനാണ് വിവാഹം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും അവരുടെ കുട്ടികളുമടക്കം പത്തുപേർ മാത്രമായിരിക്കും പങ്കെടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവർ ലിബിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായിരിക്കും. സിനിമാ-സംഗീത മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരെപ്പോലും ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നില്ലെന്നും റിമി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാവരെയും വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചതായി കണക്കാക്കണമെന്നും നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ പ്രാർഥനയും അനുഗ്രഹവുമാണ് തനിക്ക് വേണ്ടതെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
ലിബിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പങ്കുവെക്കാമെന്നാണ് റിമി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിമ്മിനെ ദൈവത്തെപ്പോലെ കാണുന്ന മികച്ചൊരു ട്രെയിനറാണ് ലിബിനെന്നും ജിമ്മിനുള്ളിൽ ഇരുവരും തമാശകൾ പങ്കിടാറുണ്ടെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ലിബിന് മലയാളം അത്ര നന്നായി അറിയില്ലെന്ന കാര്യവും റിമി ചിരിയോടെ പങ്കുവെച്ചു. അതെല്ലാം തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നാൻ കാരണമായെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പതിനഞ്ചാം വയസ്സുമുതൽ പ്രേക്ഷകർ തന്നെ കാണുന്നതാണെന്നും ഇത്രയും കാലം മുന്നോട്ടുപോകാൻ അവരുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയുമാണ് കരുത്തായതെന്നും റിമി പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിലെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആരാധകരുടെ പ്രാർഥനയും അനുഗ്രഹവുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. വിവാഹവിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതോടെ റിമിയുടെ പുതിയ ജീവിതത്തിന് ആശംസകളുമായി ആരാധകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.