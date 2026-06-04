'നീ രാവിലെ അസുരസാധകം ചെയ്തു അല്ലേ' ദാസേട്ടൻ്റെ ചോദ്യവും കരിയര് മാറ്റിയ ഉപദേശവും; സംഗീതവഴികളെക്കുറിച്ച് ഗായത്രി അശോകൻ
തൻ്റെ സംഗീത ജീവിതത്തെയും കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവുകളെയും കുറിച്ച് ഗായത്രി അശോകൻ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 4, 2026 at 5:05 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 5:35 PM IST
അക്കി വിനായക്
വ്യത്യസ്തമായ ആലാപന ശൈലികൊണ്ട് സംഗീതാസ്വാദകരുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ഗായികയാണ് ഗായത്രി അശോകൻ. രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ, ഇളയരാജ, വിദ്യാസാഗർ, രമേഷ് നാരായണൻ തുടങ്ങിയ വിഖ്യാത സംഗീത സംവിധായകരുടെ ഈണങ്ങൾക്ക് ശബ്ദമേകാൻ ഈ തൃശൂർക്കാരിക്കായി. ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗാനരംഗത്തുമാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി അഞ്ഞൂറിലധികം വേദികളിൽ കൺസർട്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ച മികച്ചൊരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗസൽ ഗായിക കൂടിയാണ് ഗായത്രി. 2000-ത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ചലച്ചിത്രപിന്നണിഗായികക്കുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പുരസ്ക്കാരവും ഫെഫ്ക പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കിയ ഗായത്രി തൻ്റെ സംഗീത ജീവിതത്തെയും കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവുകളെയും കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
അരയന്നങ്ങൾ തന്ന ബ്രേക്ക്
നമ്മൾക്കുള്ളിലെ കലാവാസനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് കരിയറിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ലഭിക്കും. സംഗീത ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാൻ പ്രേരകമായ ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആംഗിളിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗാന മേഖലയിൽ എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അരയന്നങ്ങളുടെ വീട് എന്ന സിനിമയിലെ ദീനദയാലോ രാമ... എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആ ഗാനവും എൻ്റെ ശബ്ദവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ടച്ച് തന്നെയാണ്. നല്ല സ്വരം ആണെങ്കിൽ കൂടി സാധാരണ ശൈലിയിലാണ് ഞാന് ആ ഗാനം ആലപിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ സിനിമ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം ആകുമായിരുന്നില്ല. കരിയർ ബ്രേക്കിനേക്കാൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പഠിക്കാനുള്ള എൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു സംഗീത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ. കേരളത്തിൽനിന്ന് പൂനെയിലേക്ക് വണ്ടികയറി രണ്ടുവർഷത്തോളം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം അധികാരികമായി പഠിച്ചതു കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വോയിസ് കൾച്ചറൽ മാറിയത്. കഠിനാധ്വാനം എന്ന വസ്തുതയും സംഗീത ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാൻ പ്രേരകമായി. പക്ഷേ സിനിമയിലെ ബ്രേക്ക് എന്നെ തേടിയെത്തിയതായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ കൃത്യമായി സംയോജിക്കുന്നടുത്താണ് ഒരു കലാകാരൻ്റെ ജീവിതം അർഥവത്താകുന്നത്.
കുട്ടിക്കാലത്ത് കർണാട്ടിക് സംഗീതമാണ് പഠിച്ചതെങ്കിലും തൃശൂർ വിമല കോളജിലെ പഠനകാലത്താണ് ഗായത്രിയുടെ സംഗീതവഴി മാറുന്നത്. അക്കാലത്ത് പാട്ടുകളിൽ കോറസ് പാടാൻ അവസരം ലഭിച്ചതും റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റുഡിയോകളിൽ വച്ച് ഫിലിപ് ഫ്രാൻസിസ്, ഡോ. ചന്ദ്രപ്പിഷാരടി തുടങ്ങിയ സംഗീതജ്ഞരെ പരിചയപ്പെട്ടതുമാണ് ഗസൽ ലോകത്തേക്ക് വഴിതുറന്നത്. ഇവരൊക്കെ ധാരാളം ഗസൽ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗസൽ സംഗീത മേഖലയിൽ എനിക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നി തുടങ്ങുന്നത്.
പാർവീൻ സുൽത്താന, ജഗജിത് സിംഗ് എന്നിവരുടെ കാസറ്റുകൾ സ്ഥിരമായി കേട്ട് തുടങ്ങിയതോടെ ആ ശൈലിയോട് പ്രണയമായി. കേവലം അനുകരണത്തിനപ്പുറം അതിനെ ഗൗരവമായി പഠിക്കാൻ താരം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കോളജ് കാലത്ത് പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടി ഗാനമേളകളിൽ പാടിത്തുടങ്ങിയ അനുഭവങ്ങളാണ് തന്നെ വിശാലമായ ഈ സംഗീത ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് ഗായത്രി ഓർക്കുന്നു.
കരിയറും പാഷനും ഒന്നാകുമ്പോൾ
അമ്മയും അച്ഛനും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ സംഗീത വഴിയെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം പ്രോത്സാഹനമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അക്കാലത്തെ എൻ്റെ സൗഹൃദങ്ങളാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീത മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ പ്രചോദനമായത്. സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൗഹൃദങ്ങൾ എന്നിലെ ആസ്വാദകയ്ക്കും വിശാലമായ ഒരു ലോകം തുറന്നു തന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഗാനമേളകളിലും കോറസ് പാടാനും ഞാൻ അക്കാലത്ത് പോയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗസൽ ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചുവടുവയ്ക്കില്ലായിരുന്നു.
സിനിമയിലെ ആദ്യ അവസരം
ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പൂനെയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം. ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ഫിലിപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് സർ എന്നെ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററെ കാണാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അരയന്നങ്ങളുടെ വീട് എന്ന സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. തൃശൂരിലെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി ഞാൻ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററെ കണ്ടു. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ സംഗീതം പഠിക്കാൻ പൂനെ വരെ പോയി എന്നുള്ളതില് മാസ്റ്റർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. അക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയും അങ്ങനെ ഒരു അധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല. അദ്ദേഹം എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മൂളാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ രണ്ടു വരി പാടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹാർമോണിയം കൊണ്ട് പിന്തുണ നൽകുകയും ഒപ്പം പാടുകയും ചെയ്തു. അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം നേരിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പാട്ടാണ് ദീന ദയാലോ രാമ... ഇതിൽ കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യാദൃച്ഛികത ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വെക്കേഷന് വന്നപ്പോൾ ഗുരുതുല്യനായ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററെ കാണാൻ ചെന്നതാണ്. പിറ്റേദിവസം ഞാൻ പൂനെയിലേക്ക് പോകാൻ ടിക്കറ്റ് വരെ എടുത്തിരുന്നു.
പിന്നീടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ വന്നതാണ്. ഒരു ഗായികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യകാലം തന്നെ ഹിറ്റാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതും ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസ് സാറിനോടൊപ്പം പാടിയ പാട്ട്. മാത്രമല്ല അതൊരു മമ്മൂട്ടി സിനിമ കൂടിയാണല്ലോ. ഇത്രയും പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കരിയറിൽ അതിൻ്റെ ഗുണഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും.
ഇളയരാജ എന്ന ജീനിയസ്
സംഗീതം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചപ്പോൾ
കാർഗിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് അരയന്നങ്ങളുടെ വീട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് എനിക്കൊരു ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു കത്ത് അയച്ചു. അതിർത്തിയിലെ വളരെ തണുപ്പുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ സംഘർഷഭരിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ പട്ടാളക്കാർ. അവരുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ദീന ദയാലോ രാമ എന്ന ഗാനം ഒരുപാട് സഹായകമായി എന്നതായിരുന്നു കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത്. ആരാധകരുടെ കത്തുകൾ അക്കാലത്ത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഗീതം അവരെയൊക്കെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു.
ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത മറ്റൊരാനുഭവം കൂടിയുണ്ട്. ദോഹയിൽ ഞാനൊരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആസ്വാദകരായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു, ജീവിതത്തിൽ കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഡിപ്രഷൻ്റെ പാരമ്യത്തിലാണ്. ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആയി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഈയൊരു മ്യൂസിക് കൺസേർട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ തീരുമാനം മാറ്റി. ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സ്പർശിച്ചത്.
ഏതൊരു മുറിവും വളരെ എളുപ്പം ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന മരുന്നാണ് സംഗീതം. ലോകത്തെ തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മറന്ന് ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സംഗീതത്തിന് സാധിക്കും. അതിനുദാഹരണമാണ് മരിച്ചിട്ട് 17 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും മൈക്കിൾ ജാക്സൺ എന്ന ലെജൻഡ് ഇപ്പോഴും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി കഴിഞ്ഞമാസം മൈക്കിൾ എന്നൊരു ചിത്രം വരെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. സംഗീതം ചിരഞ്ജീവിയാണ്.
വരികളുടെ പ്രാധാന്യം
ഞാനൊരു സംഗീതജ്ഞയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യപരിഗണന എപ്പോഴും സംഗീതത്തിന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പിന്നണി ഗാനശാഖയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഗീതത്തോടൊപ്പം പ്രാധാന്യം വരികൾക്കുമുണ്ട്. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ മാതൃകയല്ല സിനിമ പിന്നണി ഗാനശാഖ. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ലാപ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ പാടാം. പക്ഷേ സിനിമ പിന്നണി ഗാനത്തിന് അങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയില്ല. വരികളുടെ പ്രാധാന്യം സിനിമ സംഗീതത്തിന് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഒരുദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. കഭി.. കഭി.. മേരെ ദിൽമേം ഖയാൽ ആതാ ഹേ . എന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഹിന്ദി ഗാനം ഏവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഗാനത്തിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ വരികൾ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുമായിരുന്നോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഒരുപക്ഷേ മോശം വരികൾ ആയിരുന്നു ആ പാട്ടിനുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ആഗാനം ആരും കേൾക്കുക കൂടി ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ വരികൾക്ക് അത്രയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
മലയാളം വളരെയധികം കഠിനമായ ഒരു ഭാഷയാണ്. ഹിന്ദിയോ തമിഴോ പോലെ ഒരു സംഗീതത്തിനനുസരിച്ച് കാവ്യാത്മകമായി എളുപ്പം എഴുതാൻ മലയാളഭാഷ സാധിക്കില്ല. മ്യൂസിക്കിൻ്റെ മീറ്ററിന് അനുസരിച്ച് മലയാളഭാഷയെ മാറ്റിയെടുക്കുക പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെ. അത്രയും കാഠിന്യമുള്ള ഭാഷയിൽ ലളിതമാക്കി ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് എഴുതാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് വാക്കുകൾ നിരത്തിയാൽ മാത്രം മതിയാകില്ല, വാക്കുകളിൽ സിമ്പിളിസിറ്റി ഉണ്ടാകണം, കേൾവിക്കാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. കാലം മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് പാട്ടുപയോഗിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ബലവും കുറയണം. ഒരുപാട് സാഹിത്യഭാഷ പുതിയകാലത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപെടണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കി എഴുതുകയും വേണം. അതിലൊക്കെ വളരെ വിജയിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മലയാളം ഗാനരചയിതാക്കൾ.
മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തരായ ഗാനരചയിതാക്കളെ പരിശോധിച്ചാൽ കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ. ഉദാഹരണത്തിന് പി ഭാസ്കരൻ, ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എന്നിവർ കൃത്യമായി കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വരികൾ എഴുതിയവരാണ്.
സിനിമ പിന്നണി ഗാനശാഖയ്ക്ക് വരികൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഒരു പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്യൂൺ തന്നെയാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നിലെ കലാകാരി അപ്രകാരമാണ് ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല.
ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളിലെ വരികൾ വളരെ ലളിതമായിരുന്നു. കൈതപ്രം സാറും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാറും ഒരു ഗായികയെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ വരികൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. 'ചാഞ്ചാടിയാടി ഉറങ്ങൂ നീ...' എന്ന ഗാനത്തിലെ "അമ്പോറ്റിയെ നീ കണ്ടോണ്ടുറങ്ങുമ്പോൾ..." എന്ന വരികൾ എത്ര ലളിതമായാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫാൻ്റസിയെ മനോഹരമായി കൈതപ്രം സാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലും മനോഹരമായി ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫാൻ്റസി എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ സാധിക്കുക.
സിനിമയിൽ പാടുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ വേദികളിൽ പാടി തുടങ്ങിയിരുന്നു. സിനിമയിൽ ബ്രേക്ക് കിട്ടിയതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഷോകൾ യേശുദാസ് സാറുമായി ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഗാനമേളകളിൽ പാടിയതുകൊണ്ടും ലൈവ് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ പിന്നണി പാടിയത് കൊണ്ടും എനിക്കൊരിക്കലും സ്റ്റേജ് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ സിനിമ പിന്നണി ഗായികയായി മാറിയ ശേഷമാണ് വേദികളിലേക്ക് ദാസേട്ടനോടൊപ്പം പാടാൻ എത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഞാൻ സമ്മർദത്തിൽ ആയിപ്പോയേനെ. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും വേദികളിൽ ദാസേട്ടനോടൊപ്പം പാടാൻ സാധിച്ചത് വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. പലപ്പോഴും ദാസേട്ടനോടൊപ്പം വേദികളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേജുകളിൽ പാടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ത്രോ ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. പാടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം മൈക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും മാതൃകയാണ്.
ദാസേട്ടൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ
ദാസേട്ടനെപ്പോലെ ഒരു ലെജന്ഡിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ കലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവവായുവാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം ഓർത്തെടുത്താൽ, കുവൈറ്റിൽ ഞാൻ ദാസേട്ടനോടൊപ്പം ഒരു കൺസെർട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നു. ഹോട്ടലിൽ തൊട്ടടുത്ത റൂമുകളിലാണ് താമസം. പരിപാടിയുടെ അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കുറച്ചധികം സമയം സാധകം ചെയ്തു. അന്ന് വൈകുന്നേരം വേദിക്ക് പിന്നിൽ വച്ച് ദാസേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ രാവിലെ അസുരസാധകം ചെയ്തു അല്ലേ. ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവമേ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ ദാസേട്ടൻ ആയിരുന്നല്ലോ താമസിച്ചിരുന്നത് എന്ന്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നൽകിയ ഉപദേശം എന്തെന്നാൽ സ്റ്റേജ് ഷോകൾ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പരമാവധി അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ സാധകം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരുപാട് സമയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച വലിയൊരു ഉപദേശമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ദീർഘമായ ഷോകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം തളരും. നമ്മുടെ ആയുധം ശബ്ദമാണ്. ഇത്രയും വലിയ ഓർക്കസ്ട്രക്ക് ഇടയിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ശബ്ദത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഷോ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും വേദിയിൽ മുഴുവൻ എനർജിയോടുകൂടി പാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും തളരും.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായി 500ലധികം ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗസൽ സംഗീത നിശകൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈവായി പാടുമ്പോൾ നമ്മളെ കേൾക്കാൻ എത്തുന്ന ഓഡിയൻസും പരിപാടിയുടെ വിജയ പരാജയ ഘടകങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഓഡിയൻസിൻ്റെ മൈൻഡ്സെറ്റ് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നുതന്നെ. അനുകൂല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈവ് ഷോകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കേണ്ട ഘടകം.
ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല. ശക്തമായ പനിയും തൊണ്ടവേദനയും നേരിടുന്ന സമയത്തുപോലും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പാടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പാട്ടുകേൾക്കാൻ വരുന്ന ഓഡിയൻസിന് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല . നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറച്ചുവെച്ച് ഓഡിയൻസിന് മുന്നിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ പലപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും.
സ്റ്റേജിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം ആരോഗ്യപരമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ പാടുന്നതാണ്. പ്രേക്ഷകരെ ഷോയിൽ ഉടനീളം ഫുൾ എനർജിയിൽ ആസ്വാദനത്തിനു വേണ്ടി സജ്ജമാക്കുക എന്നത് വലിയ ചലഞ്ചിങ് ആയ കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ട് ഞാൻ ഗാനമേളകളിൽ പാടുന്നത് മാസ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. എവിടെയാണ് ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്, എനർജി നഷ്ടപ്പെടാതെ എവിടെ മെലഡി കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ ഓഡിയൻസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനും നമ്മൾ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനും അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചില ഓഡിയൻസിന് മെലഡി മാത്രമാകും ഇഷ്ടം. ചില ഓഡിയൻസ് രണ്ടു പാട്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് നമ്പറുകൾ തുടർച്ചയായി പാടാൻ ആവശ്യപ്പെടും. പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രം നിലകൊള്ളുന്നത് ആർട്ടിനോട് ചെയ്യുന്ന നീതികേടും ആണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ സന്തോഷത്തെയും നിലനിർത്തി കലാമൂല്യവും സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു ഷോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.
പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്
ധാരാളം വേദികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതോടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി പഠിക്കും.
കഴിഞ്ഞദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഗസൽ ഷോ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ വളരെ സീരിയസായി ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആസ്വദിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ആണ് മുന്നിലുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാടാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പലതും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ വളരെ സീരിയസായി ഗസൽ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളതെന്ന് അധികം വൈകാതെ മനസ്സിലായതോടെ ഒരു മാറ്റവും കൂടാതെ തികഞ്ഞ ആധികാരികതയോടെ ഞങ്ങൾ പാടി. വളരെ സീരിയസായ ഗസൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ ഗൗരവത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയന്സിനെ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങും.
ഉറുദു ഗസലുകൾ ഞാൻ നോർത്തിന്ത്യയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർക്ക് അർഥം മനസ്സിലാകാത്തതിനാല് ഉറുദു ഗസൽ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ കേരളത്തിൽ പാടാറില്ല. മനസ്സിലാകാത്തത് സംഗീതമല്ല വരികളാണ്. നോർത്തിൽ പാടുന്ന വിഖ്യാത സംഗീതജ്ഞരുടെ ഗസലുകൾ കേരളത്തിൽ പാടിയാൽ ഓഡിയൻസ് ലാംഗ്വേജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയും. എന്താ മലയാളം പാടാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കും. ഉറുദു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയും. അൾട്ടിമേറ്റിലെ നമ്മൾ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷവും നമ്മൾ ഉറപ്പായും മുഖവിലക്ക് എടുക്കണം.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം
ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ എക്സ്പോഷർ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന പ്രേക്ഷക പിന്തുണ എത്രയോ വലുതാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ മികച്ച എക്സ്പോഷർ ലഭിക്കാൻ ഒരുപക്ഷേ സിനിമയിൽ പാടണമെന്ന് കൂടിയില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈറൽ എന്ന സംഗതിയും വലിയ കാര്യം തന്നെ. പുതിയകാലത്ത് സെൽഫ് മാർക്കറ്റിങ് എന്നതും വലിയൊരു ഘടകമാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ പാട്ടുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വൈറൽ പ്രശസ്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കെട്ടണയുകയും ചെയ്യും. നിരന്തരം നല്ല സൃഷ്ടികൾ ഒരു കലാകാരൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പാട്ടുകൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര വലിയ വൈറൽ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ അപ്രത്യക്ഷമാകും. അതിനു കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെയാണ്. പണ്ടത്തെപ്പോലെയല്ല ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്ക് വളരെ എളുപ്പം തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ 500 ഇരട്ടി കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളത്.
തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. തബലഗയ് എന്നൊരു കലാകാരനെ അറിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം തിരക്കുള്ള കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലഭിച്ച പ്രശസ്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഹാർമോണിയം വായിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നിരന്തരം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് തൻമയ് ദീക്ഷ്.വളരെയധികം ഇന്നവേറ്റീവ് ആയ വീഡിയോകളാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു സോളോ ആർട്ടിസ്റ്റായി പാട്ടുകാരെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേദികൾ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയും ജീവിതവും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആപേക്ഷികമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ വളരെ ജനുവിനായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരും ഉണ്ട് ഒരു കഴിവും ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. ഫോളോവേഴ്സിനെയും വ്യുവേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. കൃത്യമായ ടാലൻ്റ് ഇല്ലാതെ വൈറലായവർ എത്രനാൾ പിടിച്ചുനിൽക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ജനുവിൻ ആർട്ട് കയ്യിൽ ഇല്ലായെങ്കിൽ ഒന്നുരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം പിന്നെ ആരും ആ കലാകാരനെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല.
ഇപ്പോൾ നാടുനീളെ ഭജൻസ് തരംഗം ആണല്ലോ
അത് നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രെൻഡ് സംഭവിച്ചാൽ അതിന് പിന്നാലെ പോവുക. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം ചെയ്ത് വിജയിച്ചാൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിരവധി ക്ലോണുകൾ അവിടെയും ഇവിടെയുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ക്ലോണുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ ഇമാജിനേഷൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഇങ്ങനെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രധാന പ്രശ്നം സ്റ്റേജുകൾ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കണ്ണും പൂട്ടി കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ രീതി. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഭജൻസ് ക്ലബ്ബിങ് ധാരാളം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ അത് ചെയ്തു വിജയിപ്പിച്ചു, അതിന് പിന്നാലെ ധാരാളം പേർ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു.
എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തെന്നാൽ ശരിയായ കലാകാരന്മാർ, ബ്രില്യൻ്റ് ആയ കലാകാരന്മാർ നാട്ടിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടണം. ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഞാൻ അടക്കം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. കോപ്പികൾക്കു പിന്നാലെ പോകാതെ ഒറിജിനലുകൾ കൂടുതലായി അംഗീകരിക്കപ്പെടണം.
ആദ്യം ഒന്നും കുട്ടികളെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. നാട്ടിലും ബംഗാളിലും എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളോട് ചെറിയ വിമുഖതയുണ്ട്. എല്ലാമാസവും നാട്ടിൽ വരും. ഞാനിപ്പോൾ മുംബൈയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിക്കാറുണ്ട്.