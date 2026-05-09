കണ്സെന്റ് എന്താണെന്ന് ഈ വീഡിയോ പഠിപ്പിക്കും'; ചെറിയാന് ഫിലിപ്പ് വിഷയത്തില് രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി ചിന്മയി
കെ പി സിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ബിന്ദുകൃഷ്ണയെ ആലിംഗനം ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ച ചെറിയാന് ഫിലിപ്പിന്റെ വീഡിയോയിലാണ് ചിന്മയിയുടെ പ്രതികരണം.
Published : May 9, 2026 at 3:44 PM IST
കോണ്ഗ്രസ് നിയുക്ത എം എല് എ ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ ആലിംഗനം ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ച് വിവാദത്തിലായ ചെറിയാന് ഫിലിപ്പിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി ഗായിക ചിന്മയി ശ്രീപദ. കണ്സെന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വീഡിയോയെന്ന് ചിന്മയി പ്രതികരിച്ചു.
സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നൽകണമെന്നും ഗായിക വിമര്ശിച്ചു.
കെ പി സിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ ആലിംഗനം ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ച ചെറിയാന് ഫിലിപ്പിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിന്മയി ശ്രീപദയുടെ പ്രതികരണം. ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടി നയങ്ങള് രൂപീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുവെന്നും ഗായിക പരിഹസിച്ചു.
ചിന്മയിയുടെ വാക്കുകള്
"കേരളത്തിലെ ഒരു പുരുഷ കോണ്ഗ്രസ് എം എല് എയുടെയും വനിത എം എല് എയുടെയും വീഡിയോയാണ് ഇവിടെ ഞാന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കണ്സെന്റ് എന്താണ് എന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. തന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യാന് എത്തിയ ഇയാളെ ആ സ്ത്രീ തള്ളി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അവര് വ്യക്തമായ സൂചന നല്കിയിട്ടും വീണ്ടും ബലമായി ആലിംഗനം ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ചു.
അവര് ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല, ചിരിക്കുകയാണല്ലോ, അവര് അത്രയും വിനയം കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. അവര്ക്ക് ചെരുപ്പൂരി അടിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് കമന്റ് ഉയര്ന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കമന്റ് ഇടുന്നവരുണ്ട്. യഥാര്ഥ ജീവിതത്തില് അതൊന്നും നടക്കില്ല. ഇനി അത്രയും രൂക്ഷമായി ഞങ്ങള് പ്രതികരിച്ചാല് ഞങ്ങള് കൊലചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ആസിഡ് ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഞങ്ങളെ ജോലിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കും. പ്രതികരിക്കുന്ന സ്ത്രീകള് ഇത്തരത്തില് ഒരുപാട് ക്രൂരതകള് നേരിടേണ്ടി വരും.
ആ സമയത്ത് സമാധാനമായി ജീവിക്കാന് ഞങ്ങള്ക്ക് ചിലതൊക്കെ മനപൂര്വം ഒഴിവാക്കിയും സഹിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് സിനിമാരംഗങ്ങള് ഓര്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നിങ്ങള് സ്ത്രീകളില് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഈ കമന്റ് ഇടുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സ്ത്രീകള് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്ന് ആരും കരുതരുത്. അതാണ് ആ സ്ത്രീയോട് കാണിക്കേണ്ട അല്പം മര്യാദ.
രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള് സ്ത്രീകള്ക്ക് മേലുള്ള അതിക്രമം തടയാനുള്ള ആഭ്യന്തര കമ്മിറ്റികള് രൂപീകരിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന ക്ലാസും പുരുഷന്മാര്ക്ക് ഈ പാര്ട്ടികള് എടുത്തുകൊടുക്കണം. ഇത്തരം ആളുകളാണല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യമായ നയങ്ങള് രൂപീകരിക്കുകയെന്നത് ഞാന് അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ റേപ്പ് കള്ച്ചറിനെതിരെ ഇവര് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് ഞാന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്.", ചിന്മയി പ്രതികരിച്ചു.