ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള സ്രഷ്ടാവ്; സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു വിടവാങ്ങി, ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് സിനിമാ മേഖല
ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും സംഗീതസംവിധായകനുമായ സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു 94-ാം വയസിൽ അന്തരിച്ചു.
By ANI
Published : October 4, 2026 at 11:28 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആഖ്യാനശൈലികൊണ്ടും കഥപറച്ചിൽ രീതി കൊണ്ടും തൻ്റേതായ ഇടം സ്ഥാപിച്ച പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും പരീക്ഷണാത്മക തിരക്കഥാകൃത്തും സംഗീതസംവിധായകനുമായ സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു വിടവാങ്ങി. വാർധക്യസഹജമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ചെന്നൈയിലെ കാവേരി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹം 94ാം വയസിൽ വിട വാങ്ങിയത്.
ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം. വെങ്കയ്യ നായിഡു അന്തരിച്ച ചലച്ചിത്രകാരന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹവുമായുള്ള സൗഹൃദം അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു. "ഒരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ എന്നതിലുപരി, സിനിമയിലെ ഒരു പരീക്ഷണശാല എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത്" എന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടു നിന്ന സിനിമാജീവിതത്തിൽ നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിർമിച്ചു. 'പുഷ്പക വിമാനം', 'ആദിത്യ 369', 'മയൂരി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. 2026-ൽ പൂർണമായും പാട്ടുകളിലൂടെ മാത്രം കഥ പറയുന്ന 'സിംഗ് ഗീതം' എന്നൊരു മ്യൂസിക്കൽ പരീക്ഷണ ചിത്രവും സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു.
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ജിവിത വഴികളിലൂടെ...
1931 സെപ്റ്റംബർ 21ന് മദ്രാസിലെ നെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ ഗുഡൂരിലെ ഒരു കന്നഡ മാധവ കുടുംബത്തിലാണ് സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു ജനിച്ചത്. ചെറുപ്പം മുതലേ നാടകത്തിലും സംഗീതത്തിലും താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ശ്രീനിവാസ തൻ്റെ മേഖല സിനിമയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.
പ്രമുഖ ചലച്ചിത്രകാരൻ കെ.വി. റെഡ്ഡിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് റാവു തൻ്റെ സിനിമായാത്ര ആരംഭിച്ചത്. സ്വയം സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ക്ലാസിക് ചിത്രമായ 'മായബസാർ' (1957-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയത്) നിർമിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം പങ്കാളിയായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ 60ലധികം ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത അദ്ദേഹം കോമഡി, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ, ഫാൻ്റസി, ഡ്രാമ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സിനിമകൾ ഒരുക്കി.
നർത്തകി സുധ ചന്ദ്രൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി 1985ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മയൂരി' അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. നിരവധി നന്ദി അവാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ അംഗീകാരങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നേടി. തുടർന്ന് 1987ൽ കമൽ ഹാസൻ നായകനായ 'പുഷ്പക വിമാനം' എന്ന ബ്ലാക്ക് കോമഡി ചിത്രം അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തു. സംഭാഷണങ്ങളില്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ചിത്രം, മികച്ച ജനപ്രിയ വിനോദ ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി.
കമൽ ഹാസനുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹകരണം 'അപൂർവ്വ സഹോദരങ്ങൾ', 'മൈക്കിൾ മദന കാമരാജൻ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കി. അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെ്ത 'ആദിത്യ 369' റാവു തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. ടൈം ട്രാവൽ സിനിമകൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത സമയത്താണ് അദ്ദേഹം 'ആദിത്യ 369' പോലൊരു സിനിമ ചെയ്തതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഫാൻ്റസി-ഫോക്ലോർ വിഭാഗത്തിലെ ‘ഭൈരവ ദ്വീപം’ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണാത്മ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളും ആഖ്യാനരീതികളും സിനിമയിൽ പരീക്ഷിച്ച സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ കാലാതീതമായി നിലനിൽക്കുന്നു. തമിഴ്, കന്നഡ ഭാഷകളിലായി രണ്ട് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ തേടി ആന്ധ്ര, കർണാടക സർക്കാരുകളുടെ നിരവധി ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളും നന്ദി അവാർഡുകളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചലച്ചിത്രമേഖലിയലെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആരാധകർക്കും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനായി ഭൗതികശരീരം ചെന്നൈയിലെ വിരുഗംബാക്കത്ത് പൊതുദർശനത്തിന്വച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ
സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവുവിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ചലച്ചിത്രമേഖലയിലുള്ളവരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ആരാധകരും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി; സിനിമയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ സമീപനത്തെയും ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെയും അവർ അനുസ്മരിച്ചു. വിയോഗത്തിൽ ചലച്ചിത്രമേഖലയിലുള്ളവരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ആരാധകരും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി; സിനിമയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ സമീപനത്തെയും ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെയും അവർ അനുസ്മരിച്ചു.
നടനും സംവിധാനയകനുമായ കമൽ ഹാസൻ ആദരാജ്ഞലി അർപ്പിച്ചു. ഏതൊരു കലാകാരനും - അത് യുവതലമുറയായാലും മുതിർന്നവരായാലും - റാവു മികച്ചൊരു മാതൃകയാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ കമൽ ഹാസൻ പറഞ്ഞു. "അദ്ദേഹം അദ്വിതീയനായിരുന്നു; യുവതലമുറയുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം വലിയൊരു സമ്പത്ത് (അറിവും അനുഭവങ്ങളും) ബാക്കിവെച്ചു. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിൽ നന്ദിയുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിനിമ നിർമ്മാണത്തെയും ചലച്ചിത്രലോകത്തെയും ഒരു "വലിയ പർവ്വത"ത്തോടാണ് അദ്ദേഹം ഉപമിച്ചത്; "ആ വലിയ പർവ്വതത്തിൽ വന്ന് സ്വന്തം പേര് അടയാളപ്പെടുത്തിപ്പോകുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെപ്പോലെയാണ് നമ്മൾ " അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "എന്നാൽ ആ പർവ്വതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു വലിയ ഇടമുണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായി സഹകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റിലീസ് ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും പ്രേക്ഷകമനസിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച അദ്ദേഹത്തെ നടൻ ജൂനിയർ എൻടിആർ അനുസ്മരിച്ചു. "ശ്രീ സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവുവിൻ്റെ വിയോഗവാർത്ത അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയഭേദകമാണ്. ആദിത്യ 369, പുഷ്പക വിമാനം, മയൂരി... കാലത്തിനപ്പുറം ചിന്തിക്കുകയും തലമുറകൾ മാറുമ്പോഴും പുതുമയും പ്രസക്തിയും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ദീർഘദർശിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഓം ശാന്തി" അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവുവിനെ "യഥാർത്ഥ ദീർഘദർശി" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച നടൻ ചിരഞ്ജീവി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ "തലമുറകളോട് സംവദിക്കുന്നത് തുടരും" എന്ന് പറഞ്ഞു. "ഇതിഹാസ ചലച്ചിത്രകാരൻ 'സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു'ഗാരുവിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. യഥാർത്ഥ ദീർഘദർശിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയും പുതിയ ആശയങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അവിസ്മരണീയമായ പല ചിത്രങ്ങളും സമ്മാനിച്ചു.
സിനിമാമേഖലയിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്നും വലിയ ആദരവോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. കഥ പറയുന്നതിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശത്തിന്റെ മനോഹരമായ സാക്ഷ്യപത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'സിംഗ് ഗീതം'. എപ്പോഴും യുവത്വത്തിൻ്റെ ചുറുചുറുക്കും കൗതുകവും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷയും മനസിൽ സൂക്ഷിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അനുശോചനം. സിംഗീതം ഗാരു, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ മിസ് ചെയ്യും. അങ്ങയുടെ സിനിമകൾ തലമുറകളോട് സംവദിക്കുന്നത് തുടരും" ചിരജ്ഞീവി പറഞ്ഞു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തോടെ ഒരു "ഇതിഹാസമാണ് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞതെന്ന്" ചലച്ചിത്രകാരൻ ശ്രീനു വൈറ്റ്ല എക്സിൽ കുറിച്ചു. "പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരൻ സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു ഗാരുവിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയും നൂതനമായ ആശയങ്ങളും കഥപറച്ചിലിനോടുള്ള അഭിനിവേശവും കാലാതിവർത്തിയായ ഒട്ടേറെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകി. 'ആകാസ വീധിയിലോ'യുടെ ചിത്രീകരണം ആർഎഫ്സിയിൽ (RFC) നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ 'ആനന്ദം' സിനിമയുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പങ്കിട്ട സംഭാഷണങ്ങളും ആ ദിവസങ്ങളും എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആ മനോഹരമായ ഓർമ്മകളും എന്നെന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കും. സിനിമയ്ക്കായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, അവസാന നിമിഷം വരെ കഥപറച്ചിലെന്ന തൻ്റെ അഭിനിവേശം തുടർന്നുപോന്നു. അദ്ദേഹം ഇനി നമ്മോടൊപ്പമില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും അവിസ്മരണീയമായ സിനിമകളും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നെന്നും ജീവിക്കും. ഓം ശാന്തി" വൈറ്റ്ല പറഞ്ഞു.
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