ETV Bharat / entertainment

മമ്മൂട്ടിയെ 'അങ്കിൾ' എന്ന് വിളിച്ചു നടന്ന കൊച്ചുകുട്ടി; പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പിറന്നാൾ നൃത്തവുമായി 'ഭൂതക്കണ്ണാടി'യിലെ മിനിക്കുട്ടി

'വാനപ്രസ്ഥം', 'സ്വയംവരപ്പന്തൽ', 'പ്രജ' തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകളിലൂടെയും നിരവധി മെഗാ സീരിയലുകളിലൂടെയും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരിയായ സിന്ധു ശ്യാം ഇ ടിവി ഭാരതതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖം

sindhu shyam
സിന്ധു ശ്യാം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 7:05 PM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 9:27 PM IST

17 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

മലയാള സിനിമയ്ക്കും ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കും സിന്ധു ശ്യാം എന്ന പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ വന്നില്ലെങ്കിലും, മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'ഭൂതക്കണ്ണാടി'യിലെ മിനിക്കുട്ടിയെയും സൂര്യ ടിവിയുടെ ജനപ്രിയ പരമ്പരയായിരുന്ന 'വാവ'യിലെ ഗാഥയെയും മലയാളി മറക്കില്ല. 'വാനപ്രസ്ഥം', 'സ്വയംവരപ്പന്തൽ', 'പ്രജ' തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകളിലൂടെയും നിരവധി മെഗാ സീരിയലുകളിലൂടെയും സിന്ധു പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറി.

വിവാഹശേഷം ചെന്നൈയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ സിന്ധു, തമിഴ് സീരിയലുകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഭരതനാട്യ നർത്തകിയായും തിളങ്ങി. ഇപ്പോൾ, നീണ്ട ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യശ്രദ്ധ നേടിയ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സിന്ധു ശ്യാം.

ഡിസംബർ രണ്ടിന് തൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിവസം മുറജപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹോദരി സൗമ്യയോടൊപ്പം ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് താരം. ഈ പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് സിന്ധു ശ്യാം ഇ ടിവി ഭാരതതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖം.

ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം മലയാളം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ വരുന്നത് എന്താണ്?

മലയാളം സിനിമ, മലയാളം ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ, മലയാളി പ്രേക്ഷകർ... ഇവയെല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഓർമയുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കും. "എവിടെയാണ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം?" എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ആ സ്നേഹം വലിയൊരു ശക്തിയാണ്.

സിന്ധുവിൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം പലർക്കും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. 'പൈതൃകം' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആദ്യം അഭിനയിച്ചതെന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ?

അല്ല. പലരും അങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും 'പൈതൃകം' എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ തുടക്കം 'ഭൂതക്കണ്ണാടി' എന്ന സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു. മിനിക്കുട്ടി എന്ന ആ കഥാപാത്രം എന്നെ തേടിയെത്തിയതാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിവരും.

sindhu shyam
സിന്ധു ശ്യാം (ETV Bharat)

എങ്ങനെയാണ് ലോഹിതദാസ് സാറും വേണു സാറും സിന്ധുവിനെ കണ്ടെത്തിയത്?

എൻ്റെ സ്വദേശം ചെറുതുരുത്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിട്ട് 21 വർഷം കഴിഞ്ഞു. പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ജില്ലാ യുവജനോത്സവത്തിൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് എനിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചു. അതിൻ്റെ വാർത്ത പത്രങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നിരുന്നു.

ആ സമയത്ത് ചെറുതുരുത്തിയിൽ ആറ്-ഏഴ് സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം ഒരുമിച്ചു നടക്കുകയാണ്. കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരിസരത്തും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുമൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനുകൾ സജീവമായിരുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ 'ഭൂതക്കണ്ണാടി'യുടെ ഷൂട്ടിങ്ങും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലോഹി സാറും വേണു സാറും താമസിച്ചിരുന്ന ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു.

മിനിക്കുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി പല കുട്ടികളെയും അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞും, പത്രത്തിലെ ആ വാർത്ത കണ്ടിട്ടുമൊക്കെ എന്നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വന്നു. വീട്ടിൽനിന്ന് സമ്മതം കിട്ടിയതോടെ ഞാൻ നേരെ ലോഹി സാറിനെ കാണാനായി ചെന്നു.

ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും ലോഹി സാറും വേണു സാറും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയായിരുന്നു. എന്നെ കണ്ട ഉടനെ ലോഹി സാർ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു: നൃത്തമൊക്കെ നന്നായി അറിയാമല്ലേ... ഈ സിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്ന്

മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിലെ അവസരം സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം തന്നെയായിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ?


തീർച്ചയായും. ഞാൻ കടുത്ത മമ്മൂട്ടി ആരാധികയാണ്. രണ്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അദ്ദേഹമൊരു അഭിനിവേശമായി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൽ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും?

പക്ഷേ സിനിമയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു മൂവി ക്യാമറ പോലും ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഭൂതക്കണ്ണാടിയുടെ ലൊക്കേഷനിലാണ്. എങ്കിലും, ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറിയൊരു ഓഡിഷൻ നടത്തി. അങ്ങനെയാണ് ഭൂതക്കണ്ണാടിയിലെ മിനിക്കുട്ടിക്ക് ജീവൻ നൽകിയത്.

ഭൂതക്കണ്ണാടിക്ക് ശേഷം വലിയ സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ സിന്ധുവിനെ തേടിയെത്തിയത്?

അതെ, അതൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഭൂതക്കണ്ണാടി' കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഷാജി എൻ. കരുൺ സാറിൻ്റെ 'വാനപ്രസ്ഥം' എന്ന സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിച്ചു. എനിക്ക് കഥകളി അറിയാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സിനിമയിലേക്ക് അവസരം ലഭിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. അതിനുശേഷം ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'മഴ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു വേഷം ചെയ്തു, തുടർന്ന് ഹരിഹരൻ സാറിൻ്റെ 'സ്വയംവരപ്പന്തൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലും അഭിനയിച്ചു.

സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ടെലിവിഷൻ രംഗത്തേക്ക് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു?

അതെ. ഈ സിനിമകൾക്ക് ശേഷമാണ് ദൂരദർശൻ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാനിരുന്ന 'നാർമടിപുടവ' എന്ന സീരിയലിലേക്ക് എനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പൈലറ്റ് എപ്പിസോഡുകൾ മാത്രം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എക്കാലത്തെയും സൂപ്പർഹിറ്റ് സീരിയൽ ആയ 'വാവ'യിലേക്ക് എനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചു. 'വാവ' എന്ന സീരിയലും എൻ്റെ കഥാപാത്രമായ ഗാഥയും പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു.

സീരിയലിലേക്ക് നമ്മൾ പൂർണമായി ചേക്കേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കംഫർട്ട് സോൺ ആയി മാറും. സ്ഥിരം എപ്പിസോഡുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ അവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വരും. 'വാവ' ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഈ സിനിമകൾക്ക് ശേഷമാണ് ദൂരദർശൻ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാനിരുന്ന നാർമടിപുടവ എന്ന സീരിയലിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്.

വാവ' എന്ന സീരിയൽ അഭിനയിച്ച് തീരാറായ സമയത്ത്, ചെന്നൈയിൽ ഒരു പരസ്യചിത്രം അഭിനയിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ പോയിരുന്നു. ആ പരസ്യത്തിൽ എൻ്റെ നായകനായി അഭിനയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശ്യാം ഗണേഷ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവാണ്.

അദ്ദേഹം മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം 'ആനന്ദം' എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം 'ഭൂതക്കണ്ണാടി'യിലും. അങ്ങനെയൊരു കണക്ഷനിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായത്. പിന്നീട് അതൊരു വിവാഹാലോചനയായി മാറി.

വീട്ടുകാർ വിവാഹത്തിനായി ജാതകം ചേർത്തുവെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ചോദിക്കാം പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നോ എന്ന്. അറേഞ്ച്ഡ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീടങ്ങോട്ട് പ്രണയമായി. പിന്നീട് വിവാഹമായി. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 21 വർഷം പിന്നിടുന്നു.

വിവാഹശേഷം ചെന്നൈയിലേക്ക് താമസം മാറിയതോടെ നൃത്തത്തെ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ സമീപിച്ചു അല്ലേ?

എൻ്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു വിവാഹം. ചെന്നൈയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് നൃത്തത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ പത്മശ്രീ ചിത്ര വിശ്വേശ്വരൻ മാമിൻ്റെ ശിഷ്യയായി. വാസ്തവത്തിൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നൃത്തത്തെ കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയി സമീപിച്ചു തുടങ്ങിയത്.

കേരളത്തിലെ ശൈലിയായിരുന്നില്ല ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെന്നൈയിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരർഥത്തിൽ 'ഒന്നേ' എന്ന് തുടങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം വർഷം തന്നെ ഞാൻ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. പഠനവും വേദികളുമായി ഏകദേശം 10 വർഷം അവിടെ തുടർന്നു.

sindhu shyam
സിന്ധു ശ്യാം (ETV Bharat)

ഇതിനിടയിൽ തമിഴിൽ 'സ്ത്രീ', 'രാഗാർദ്രം', 'അഷ്ടപതി' തുടങ്ങിയ സീരിയലുകളിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

അമ്മ എന്ന പുതിയ റോളിലേക്ക് മാറിയതോടെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു ഇടവേള വന്നോ?

കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാലുവർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മകൻ ജനിച്ചു. 2002 ൽ ആയിരുന്നു എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്. മകൻ ജനിച്ചത് 2006ൽ. ഒരു അമ്മയായതോടുകൂടി കലാപ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായിത്തന്നെ തുടരാൻ ചില പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു.

ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിച്ച സീരിയൽ വേണു നാഗവള്ളി സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'സങ്കീർത്തനം പോലെ' ആയിരുന്നു. 13 അധ്യായങ്ങളുള്ള ആ സീരിയൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 'നാർമടിപുടവ'യുടെ പൈലറ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പൈലറ്റ് എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ദൂരദർശൻ അത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയത്. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു അമ്മയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്ക് ആ സീരിയൽ തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ച് അവർ സീരിയൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. സാറാ തോമസിൻ്റെ നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ മികച്ച കഥാപാത്രമായിരുന്നു അത്. ആ കഥാപാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്.

അമ്മയുടെ കർതവ്യങ്ങളും നൃത്തവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇടവേള സംഭവിക്കുന്നത്.

ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നർത്തകിയായി തുടരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിലേക്കും കടന്നുവന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?

അമ്മയായതോടെ യാത്രാ ക്ലേശങ്ങളുള്ള സീരിയൽ അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടവേളയെടുത്തു. പിന്നീട് ഞാൻ നൃത്തത്തിൽ പൂർണമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, നാല് കുട്ടികളെ വെച്ച് ഞാൻ ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 16 വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. വീട്ടിൽ വെച്ച് കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിൽ നിന്നാണ് ഒരു അക്കാദമി ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സജീവമായി ചിന്തിക്കുന്നത്.

പിന്നീടായിരുന്നുകലാ സിന്ധു സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫോമിങ് ആർട്‌സ്'ൻ്റെ ജനനം. ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ അക്കാദമിക്ക് 2 ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ട്. ഏകദേശം നൂറോളം വിദ്യാർഥികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൃത്തം പഠിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ കലാരൂപങ്ങളോടുള്ള പുതിയ തലമുറയുടെ സമീപനം എങ്ങനെയാണ്?

കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും നൃത്ത പഠനത്തിന് വരുന്നുണ്ട് എന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ, ഈ മേഖലയിൽ സീരിയസായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കുറവാണ്.

ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും കലോത്സവം, മറ്റ് പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് നൃത്ത പഠനത്തിനായി കടന്നുവരുന്നത്. മൂന്ന് വയസ്സിലും നാല് വയസ്സിലും നൃത്ത പഠനം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് 16-17 വയസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ കലയെ ഒരു പ്രൊഫഷനായി സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുക.

എൻ്റെ അക്കാദമിയിലേക്ക് വന്നെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം പേരും ഒരു കല സ്വായത്തമാക്കണമെന്നതിനപ്പുറം ഇതിനെ ഒരു പ്രൊഫഷനായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

ഭരതനാട്യം അടക്കമുള്ള കലാരൂപങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫഷനായി സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് വിദ്യാർഥികൾ മാത്രമാണ്.

ഡിസംബർ രണ്ടിന് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്?

അതെ, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഡിസംബർ രണ്ടിന് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ എൻ്റെ സഹോദരി സൗമ്യയോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് ഞാൻ ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എൻ്റെ നൃത്ത ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ വർഷം, ഡിസംബർ രണ്ടിന് എൻ്റെ പിറന്നാൾ കൂടിയാണ്. ആ ദിവസം പത്മനാഭൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിക്കണമെന്നൊരു മോഹം എനിക്ക് ഉദിച്ചു. മുറജപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ അവസരം ലഭിച്ചത് യാദൃച്ഛികമായാണ്. അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 7 മണി മുതൽ 8:30 വരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭരതനാട്യം പെർഫോമൻസ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ അരങ്ങേറുക.


'ഭൂതക്കണ്ണാടി'ക്ക് പിന്നാലെ 'വാനപ്രസ്ഥം' എന്ന ഷാജി എൻ. കരുൺ ചിത്രത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചത്, സിന്ധുവിന് കഥകളി അറിയാമെന്നതിനാലാണെന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് കരിയറിൽ വഴിത്തിരിവായത്?

ഞാൻ കഥകളി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആധികാരികമായി ആ കല സ്വായത്തമാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. കലോത്സവങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പരിമിതികളോടെ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് ആ കഴിവ്.

പ്രീഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് കഥകളി അറിയാം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 'വാനപ്രസ്ഥം' എന്ന സിനിമയിലേക്ക് ഒരു ഓഫർ ലഭിക്കുന്നത്. അന്ന് എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോകണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അക്കാലത്തെ ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും ആഗ്രഹം പോലെ, എൻജിനീയറോ ഡോക്ടറോ ആവുക.

എൻജിനീയറിങ് പ്രധാന അജണ്ടയായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്, 'വാനപ്രസ്ഥം' എന്ന സിനിമയിൽ ലഭിച്ച അവസരം സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ചർച്ച വീട്ടിൽ ഉണ്ടായി. ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ശേഷം എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്ന തീരുമാനം എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു. കാരണം, ഈ സിനിമയിൽ കഥകളി തന്നെയാണല്ലോ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും കലാമേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഒരുപക്ഷേ 'വാനപ്രസ്ഥം' എന്ന സിനിമ എന്നെ സഹായിച്ചാലോ എന്ന് ഞാനും കരുതി.

sindhu shyam
സിന്ധു ശ്യാം (ETV Bharat)

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നത്, സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിലെ കാതലായ രംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ രംഗത്തിൽ കഥകളി പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്.

ഒരു കഥകളി ആർട്ടിസ്റ്റും കാഴ്ചക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ഇമോഷണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ കൃത്യമായ രൂപമാണ് 'വാനപ്രസ്ഥ'ത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ്. അച്ഛൻ്റെ കഥാപാത്രത്തോടൊപ്പം മകൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, അതും ശൃംഗാര ഭാവത്തിൽ!

കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയോ പ്രത്യേക വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ ഒന്നും തന്നെ 'വാനപ്രസ്ഥം' എന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമായി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു അഭിനേത്രിയെ കൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യിക്കുന്നതിന് പകരമാണ്, കഥകളി അറിയാവുന്ന എന്നെ അവർ ആ സിനിമയിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്.


മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ്റെ അഭിനയസിദ്ധി അടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു?

'വാനപ്രസ്ഥം' എന്ന സിനിമ പിൽക്കാലത്ത് കാണുമ്പോഴാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ്റെ അഭിനയസിദ്ധി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഭാവമാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ആ സെറ്റിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു.

'വാനപ്രസ്ഥം' ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്രഞ്ച് കൊളാബറേഷൻ ചിത്രമായിരുന്നുവല്ലോ. ആ സെറ്റിലെ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

'വാനപ്രസ്ഥം' എൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ക്യാമറയുടെ സൈഡിലും മറ്റ് ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളിലും ഫ്രഞ്ച് കലാകാരന്മാരാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.

അന്നൊക്കെ മലയാള സിനിമയിൽ കുറച്ച് ഹയറാർക്കി നിലനിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫ്രഞ്ച് കലാകാരന്മാരുടെ സമീപനം തികച്ചും പ്രൊഫഷണൽ ആയിരുന്നു. യാതൊരുവിധ വലിപ്പച്ചെറുപ്പവും അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയാണ് ലൊക്കേഷനിൽ എന്നോടൊപ്പം വന്നിരുന്നത്. അമ്മൂമ്മ ഒരു വശത്ത് മാറിനിൽക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കസേരയൊക്കെ ഈ ഫ്രഞ്ച് കലാകാരന്മാർ എടുത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്തിനാ നിൽക്കുന്നത്, ഇരിക്കൂ എന്നൊക്കെ വളരെ സൗമ്യതയോടെ അവർ പറയും. അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലെങ്കിലും, അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒക്കെയാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറുക.


ഭൂതക്കണ്ണാടി'യിലെ മിനിക്കുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രം മമ്മൂട്ടിയോടുള്ള സിന്ധുവിൻ്റെ ആരാധനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വലിയ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നല്ലോ. സെറ്റിലെ അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ കടുത്ത ആരാധികയായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. ഏകദേശം 14-15 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് 'ഭൂതക്കണ്ണാടി' എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെയാണ് ആ സെറ്റിൽ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്.

മമ്മൂക്കയുടെ പുറകെ "അങ്കിൾ, അങ്കിൾ" എന്ന് വിളിച്ചു പുറകെ നടന്നത്. മമ്മൂക്കയുടെ മകളായി അഭിനയിച്ച ശ്രീക്കുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്ത രമ്യ സെറ്റിൽ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായി. ഇതൊരു സിനിമയാണ്, സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനാണ് എന്നുള്ള സീരിയസ് ആയ ചിന്തയൊന്നും അന്ന് ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു. ഷോട്ട് ഇല്ലാത്ത ഇടവേളകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിക്കും. ആ ലൊക്കേഷൻ ഒരു കുടുംബം പോലെയായിരുന്നു.

sindhu shyam
സിന്ധു ശ്യാം (ETV Bharat)

പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നല്ലോ ഷൂട്ടിങ്. പഠനവും അഭിനയവും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി?

ഞാൻ പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്. മോഡൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടവേളയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അന്ന് എൻ്റെ സീനുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. എന്നാലും ചില ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചുവന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുക. രാത്രിയൊക്കെയുള്ള സീനുകളാണ് അപ്പോൾ എടുത്തിരുന്നത്.

ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടവേളകളിൽ എന്നെ കണ്ടാൽ എല്ലാവരും പറയും "പോയിരുന്ന് പഠിക്കൂ കുട്ടി" എന്ന്.

അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല ഓർമ അന്ന് കാരവൻ കൾച്ചർ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ്. ലൊക്കേഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് വസ്ത്രം മാറുകയും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും.

ഇത്രയും വലിയ നടനായ മമ്മൂക്ക ഷൂട്ടിങ് ഇടവേളയിൽ തണലിൽ പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

'ഭൂതക്കണ്ണാടി' എൻ്റെ കലാജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കൂൾ കൂടിയായിരുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കണം, ലൈറ്റിന് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതൊക്കെ ലോഹി സാറും വേണു സാറും കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരും. പിന്നീടുള്ള ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ ജീവിതത്തിൽ ഭൂതക്കണ്ണാടിയിലെ പാഠങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു. ടെക്നിക്കൽ പരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല എങ്ങനെ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പോലും പഠിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ്. അതൊരു ലോഹിതദാസ് സിനിമ ആണല്ലോ.


തമിഴ് സീരിയലുകളിൽ സജീവമായപ്പോൾ, തമിഴ് ഭാഷ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നോ?
.
എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ റെയിൽവേസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും മുത്തശ്ശിക്കും നന്നായി തമിഴ് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷ അന്യമായിരുന്നില്ല.

പിന്നീട് സീരിയലുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ഞങ്ങൾ കൂടുതലും പ്രോംപ്റ്റിങ്ങിന് അനുസരിച്ചാണ് ഡയലോഗുകൾ പറയുന്നത്. പറയേണ്ട കാര്യത്തിൻ്റെ അർഥം മനസ്സിലാക്കി, ഷോട്ടിൽ പ്രോംപ്റ്റിങ്ങിന് അനുസരിച്ച് ഡയലോഗ് പറയും. അങ്ങനെ പതിയെപ്പതിയെ ഭാഷ നല്ല വശമായി. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാം. എങ്കിലും സെന്തമിഴ് അല്ലെങ്കിൽ കടുകട്ടിയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളോ വരുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്.

sindhu shyam
സിന്ധു ശ്യാം (ETV Bharat)
സിന്ധു ഒരുപിടി സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും, സീരിയൽ നൽകിയ പ്രശസ്തി ഒരല്പം കൂടുതലാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?

അത് ശരിയാണ്. സൂര്യ ടിവി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്ന 'വാവ' എന്ന സീരിയൽ ഇപ്പോഴും പല മലയാളികളും മറന്നിട്ടില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്താണ് ആ സീരിയൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തത്. യൂട്യൂബിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും ലഭ്യമല്ല. എങ്കിലും 'വാവ'യിലെ ഗാഥ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഒരുപാട് മലയാളികൾ മറന്നിട്ടില്ല.

പലപ്പോഴും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മലയാളികൾ ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഗാഥയല്ലേ? എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും വാവയല്ലേ? വാവയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വാവയുണ്ടോ? എന്ന്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയും, വാവയുടെ വാവയ്ക്ക് (മകന്) ഇപ്പോൾ 19 വയസ്സുണ്ട് എന്ന്. ഇപ്പോഴും ആ സീരിയലിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങ് കയ്യിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പലരും എന്നെ സമീപിക്കാറുണ്ട്.

ചിലപ്പോൾ കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രേക്ഷകർ വൈകാരികമായി സംസാരിക്കും. ഗാഥാ കഥാപാത്രത്തിന് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല. അപകടം പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? ആരുമില്ലാതെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നു? എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പല കുടുംബപ്രേക്ഷകർക്കും സീരിയൽ അവരുടെ ജീവിതം പോലെയാണ്.

തമിഴിൽ 'ദൈവമകൾ' എന്ന സീരിയലിലെ തിലക എന്ന കഥാപാത്രം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നുവല്ലോ. അവിടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

തമിഴിലേക്ക് പോയാൽ സൺ ടിവി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്ന 'ദൈവമകൾ' എന്ന സീരിയൽ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ആ സീരിയലിൽ വരുമാനം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കുന്ന തിലക എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. കഴുത്തിൽ താലിക്ക് പകരം ഒരു മഞ്ഞ കയർ മാത്രം. പലപ്പോഴും മേക്കപ്പ് പോലും ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഇടാൻ സംവിധായകൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

സീരിയൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിച്ച പ്രതികരണം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടാൽ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഭർത്താവ് എവിടെപ്പോയി? എന്നാവും അടുത്ത ചോദ്യം. അതെൻ്റെ ഭർത്താവല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഭർത്താവ് വന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നാത്തൂൻ വന്നില്ലേ? എന്നാവും അടുത്ത ചോദ്യം!

അത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ അവർ സീരിയൽ ജീവിതമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നോ?

'ദൈവമകൾ' എന്ന സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളെല്ലാം എൻ്റെ ബന്ധുക്കളല്ല, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചല്ല താമസിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. ആ സീരിയൽ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഞങ്ങളെ കാണാൻ ജനങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിൽ വരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലാണ് എന്ന് അവർ വാസ്തവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മറ്റേ ആളില്ലേ? ഭർത്താവ് എവിടെപ്പോയി? എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അവർക്കൊന്നും ഇന്ന് ഷൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇവിടെയല്ലേ താമസിക്കുന്നത്? എന്നാവും അടുത്ത ചോദ്യം. അത്രയ്ക്കും ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു.

'റൺ' എന്ന സീരിയലിൽ നെഗറ്റീവ് വേഷം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രതികരണം മാറിയോ?

തമിഴിൽ 'റൺ' എന്ന സീരിയലിൽ ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേഷമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കും നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നത്? ഇത് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നും അവർ ഉപദേശിക്കും.

ചിലർ ചോദിക്കും ദൈവമകൾ എന്ന സീരിയലിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പാവമായി അഭിനയിച്ചിട്ട്, ഈ സീരിയലിൽ ഇത്രയും വലിയ ദുഷ്ട കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള ആളാണോ എന്നുവരെ ചോദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

പുതിയകാലത്ത് ഒടിടിക്കും ഇതേ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ?

പുതിയകാലത്ത് ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകൾക്കുള്ള അതേ സ്വാധീനം ഒടിടി കളും ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഈയിടയ്ക്ക് 'ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ്' എന്നൊരു തമിഴ് വെബ് സീരീസിൽ ഒരു ചെറിയ കാമിയോ റോൾ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ച ശേഷം ഒരിക്കൽ ഹൈദരാബാദ് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി.

ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എനിക്ക് നേരെ ഓടിവന്നു. എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു ഡാൻസർ അല്ലെ? എന്ന്. അതെ എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. എൻ്റെ നൃത്തം കണ്ടിട്ട് ആരാധികയായ ആരെങ്കിലും ആണെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് എന്ന വെബ് സീരീസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടു എന്നാണ്. ആ മറുപടി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഒരു ചെറിയ വേഷം ആണെങ്കിൽ പോലും ഒടിടി യുഗം വന്നശേഷം അതും ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി.

sindhu shyam
സിന്ധു ശ്യാം (ETV Bharat)


നൃത്തം ഒരു പ്രൊഫഷനായി സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് സിന്ധു ശ്യാമിന് നൽകാനുള്ള ഉപദേശം എന്താണ്?

നൃത്തം ഒരു പ്രൊഫഷനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാഷൻ തന്നെയാണ് മുഖ്യ ഘടകം. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജോലി പോലെ ഈയൊരു കലാമേഖലയെ സമീപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതൊരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന സത്യമാണ്. ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സാധാരണ ജോലി ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഈയൊരു പ്രൊഫഷനിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല.

ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമർ ചലച്ചിത്രതാരം ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത ഒരു സാധാരണ നർത്തകിയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷേ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. കേരളത്തിലെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഭരതനാട്യം പെർഫോമൻസ് കാണാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എത്തുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ.

ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എന്ന കലാരൂപത്തിലൂടെ വലിയ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചെത്തുന്നവർക്ക് നിരാശ തന്നെയാണ് ഫലം. അതൊരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്.

എങ്കിലും, ഈ കലാരൂപം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ച് ഈ കലാരൂപത്തെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലൂടെയും വരുമാന സാധ്യതകളുണ്ട്. ഈ കലാരൂപത്തെ ഒരു പാഷൻ ആയി കണ്ട് മുന്നേറുക, അത്രമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കലാസൃഷ്ടിയെ ഒരു ബിസിനസായി കാണുന്നവർക്ക് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നേറുക പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടിവരും.

ഇപ്പോൾ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഫൈനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പുതുതായി കടന്നുവരുന്നവർക്ക് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു പ്രൊഫഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സുഗമമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക.

ചെന്നൈയും ബെംഗളൂരുവും നൃത്തത്തിന് കൂടുതൽ വേദികൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയുള്ള പ്രതിഫലം എങ്ങനെയാണ്?

ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം കലാപ്രവർത്തകർക്ക് അവരുടെ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനുള്ള വേദികൾ ലഭ്യമാണ്. പക്ഷേ, കാണാൻ ആളെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയും വലിയ കടമ്പ. അവിടെയുള്ള സഭകളിൽ നിന്നെല്ലാം കലാപ്രവർത്തകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തുച്ഛമായ വരുമാനമാണ്. പലപ്പോഴും പക്ക മേളക്കാർക്ക് ശമ്പളമായി കൊടുക്കാനുള്ള തുക പോലും പല കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും ലഭിക്കാറില്ല.

അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ പ്രൊഫഷണലായി നൃത്തം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വേദികളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ?

അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വേദികൾ ലഭിക്കുമ്പോഴും, ഒരു സീനിയർ ലെവലിലുള്ള കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും മാത്രമാണ് പ്രതിഫലം ഉള്ളത്. അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തുച്ഛമായ ഒരു തുകയാണ്.

എന്നാൽ, പ്രൊഫഷണലായി ഡാൻസ് സ്വായത്തമാക്കാൻ കുട്ടികൾ ചെന്നൈയിലേക്കും ബെംഗളൂരുവിലേക്കും പോകുന്നത്, കേരളത്തിൽ അതൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിക്കാനും പെർഫോം ചെയ്യാനും വേദികളില്ല എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം തമിഴ്നാട് തന്നെയാണ്. കലാക്ഷേത്ര തന്നെയാണ് പ്രധാന പഠനകേന്ദ്രം. പഠിക്കുന്നവരിലും പഠിപ്പിക്കുന്നവരിലുമെല്ലാം മലയാളികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.

ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ കലാരംഗത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, അതൊക്കെ ഒരു ചലഞ്ചായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ധാരാളം വിദ്യാർഥികൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ ചെന്നൈയിലേക്കും ബെംഗളൂരുവിലേക്കും വന്നെത്തുന്നു. എങ്കിലും പറയട്ടെ, ഒരു ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ച് കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള ഗുണഫലം പുതിയകാലത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം പോലെ നിലനിൽക്കുന്നു.

സിന്ധുവിൻ്റെ പുതിയ വർക്കുകളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാമോ?


വിജയ് ടിവിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന 'കിഴക്ക് പാസൽ' എന്ന സീരിയലിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ അവസാനം അഭിനയിച്ചത്. പുതുതായിട്ട് സീരിയലുകൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പുതിയൊരു വെബ് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട്.

മകൻ വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. നല്ല അവസരം വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായും സ്വീകരിക്കും. പുതിയ കാലത്തെ മലയാളം സിനിമയെയും മലയാളം പ്രേക്ഷകരെയും ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Also Read: വിലായത്ത് ബുദ്ധയിലെ 'തിലകന്‍ വൈബ്', ഏഴ് അടി താഴേക്ക് എടുത്തുചാടിയ കുട്ടിയും ഊക്കൻ ടിൻ്റുവും; വിശേഷങ്ങളുമായി ഷമ്മി തിലകൻ

Last Updated : November 27, 2025 at 9:27 PM IST

TAGGED:

SINDHU SHYAM
MAMMOOTTY
BHOOTHAKKANNADI
MALAYALAM MOVIE ACTRESS
SINDHU SHYAM INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.