ETV Bharat / entertainment

'അപ്പൂപ്പനും നിന്നെപ്പോലെ സഹായം വേണം'; നെഞ്ചുനീറുമ്പോഴും പിതാവിന്‍റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് സിന്ധു കൃഷ്‌ണ

ഇന്നലെയാണ് സിന്ധു കൃഷ്ണയുടെ പിതാവ് രംഗനാഥന്‍ അന്തരിച്ചത്.

Sidhu Krishna with her father (Sindhu Krishna @ Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ടന്‍ കൃഷ്‌ണ കുമാറിന്‍റെ ഭാര്യ സിന്ധു കൃഷ്‌ണയുടെ പിതാവ് രംഗനാഥന്‍ ഇന്നലെയാണ് (മാര്‍ച്ച് 30) അന്തരിച്ചത്. പിതാവിന്‍റെ വിയോഗത്തില്‍ വികാരനിര്‍ഭരമായ കുറിപ്പും വീഡിയോയും പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് സിന്ധു കൃഷ്‌ണ.

മകള്‍ ദിയ കൃഷ്‌ണയുടെ മകന്‍ ഓമിയെ രംഗനാഥന്‍ മടിയിലിരുത്തി ലാളിക്കുന്ന പഴയൊരു വീഡിയോ ആണ് സിന്ധു ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഡാഡി എന്ന് എഴുതിയ ഒരു ഹൃദയം തകര്‍ന്ന ഇമോജിയോടൊപ്പമാണ് വികാരഭരിതമായ കുറിപ്പും പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

‘‘അപ്പൂപ്പന് നിന്നെപ്പോലെ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം വേണം, അപ്പൂപ്പന് നടക്കാൻ വയ്യ’’, എന്ന് രംഗനാഥന്‍ കുഞ്ഞ് ഓമിയോട് പറയുന്നത് കേള്‍ക്കാം. ശാരീരിക വയ്യായ്കള്‍ക്കിടയിലും കുഞ്ഞിനൊപ്പം ചെഴവഴിക്കുന്ന സിന്ധു കൃഷ്‌ണയുടെ പിതാവിന്‍റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ കവരുകയാണ്. വീഡിയോ കണ്ടതോടെ നിരവധി പേരാണ് സിന്ധുവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കമന്‍റുമായി എത്തുന്നത്.

കൃഷ്‌ണ കുമാറിന്‍റെയും സിന്ധുവിന്‍റെയും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ആഘോഷപരിപാടിയിലും രംഗനാഥന്‍ സജീവ സാന്നിധ്യമാവാറുണ്ട്. ദിയ കൃഷ്‌ണയുടെ വിവാഹത്തിലും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സംഗീത് നൈറ്റിലുമൊക്കെ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു രംഗനാഥന്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സിന്ധുവിന്‍റെ പിതാവിനെ സുപരിചിതമാണ്. നേരത്തെയും സിന്ധുവിന്‍റെ യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അമ്മയേയും അച്ഛനേയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ സിന്ധു പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

കെകെ ഫാമിലിയുടെ വ്ളോഗുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്കും സുപരിചിതരായിരുന്നു ഇവർ. അപ്പൂപ്പന്റെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും വിശേഷങ്ങൾ പേരക്കുട്ടികളായ അഹാനയും ഇഷാനിയും ദിയയും ഹൻസികയുമെല്ലാം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ മുത്തശ്ശനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദിയ കൃഷ്ണയും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മാലാഖമാർ നിങ്ങളെ ഈ അപ്പുപ്പനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുവെന്നും അടുത്ത ജന്മത്തില്‍ കാണാം എന്നുമാണ് ദിയ കൃഷ്ണ കുറിച്ചത്. നേരത്തെ സിന്ധു കൃഷ്‌ണ കുമാര്‍ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിലൊക്കെ പിതാവിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. സ്ട്രോക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ബാലന്‍സ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടതും ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായതും പിതാവിനെ തളര്‍ത്തിയിരുന്നുവെന്ന് സിന്ധു ഒരിക്കല്‍ പറയുകയുണ്ടായി.

രംഗനാഥന് വര്‍ഷങ്ങളോളം മസ്‌കറ്റില്‍ സ്വന്തമായി പാക്കിങ് ആന്‍ഡ് ഫോര്‍വേഡിങ് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. മക്കളുടെ വിവാഹ ശേഷമാണ് പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയത്.

വാര്‍ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്നെലാണ് രംഗനാഥന്‍റെ അന്ത്യം. മുത്തശ്ശന്‍ മരിച്ച വിവരം അഹാന കൃഷ്ണയാണയും സഹോദരിമാരുമാണ് ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.

Read More:

1. വമ്പന്‍ ദൃശ്യവിരുന്ന്, വരവറിയിച്ച് കത്തനാര്‍ ട്രെയിലര്‍; ജയസൂര്യ വേറെ ലെവല്‍! പ്രേക്ഷകര്‍ ഞെട്ടുമെന്നുറപ്പ്

Read More:

2.വീണ്ടും ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിക്കുമോ? 'മാവീരനേ' പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനവും പുറത്ത്

Read More:

3. ബിഗ് ബജറ്റ്, ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങള്‍! ദൃശ്യം 3 മുതല്‍ കത്തനാര്‍ വരെ; മലയാളത്തില്‍ റിലീസിനൊരുങ്ങന്നത് ഒട്ടേറെ സിനിമകള്‍

TAGGED:

SINDHU KRISHNA
KRISHNAKUMAR
DIYA KRISHNA
S RANGANATHAN SINDHU KRISHNA FATHER
SINDHU KRISHNA SHARES FATHER VIDEO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.