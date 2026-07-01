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'പിന്നിൽ നിന്നു കുത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ കാത്തതിനാണ്, തളരരുത്'; അഹാനയോട് സിന്ധുകൃഷ്‌ണ

സ്വന്തം സ്വാർഥത താൽപര്യങ്ങൾക്കായി പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ചിലർ തന്നെ പിന്നിൽ നിന്നു കുത്തിയപ്പോൾ, തന്നെ കാത്തത് മകൾ അമ്മു എന്ന അഹാനയാണെന്ന് സിന്ധു കൃഷ്‌ണ

AHAANA KRISHNA TANVI MALAYALAM MOVIE NEWS SINDHU KRISHNA DEFENDS AHAANA
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 1:38 PM IST

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ലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായ കുടുംബമാണ് നടി അഹാന കൃഷ്‌ണയുടേത്. തങ്ങളുടെ കുടുബത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഓരോ വിശേഷങ്ങളും അഹാനയും അച്ഛന്‍ കൃഷ്‌ണ കുമാറും അമ്മ സിന്ധുകൃഷ്‌ണയും സഹോദരിമാരുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.

ഇപ്പോഴിതാ ഈ കുടുംബത്തിലെ ചില പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ അഹാനയ്‌ക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബര്‍ ആക്രമണവും സൈബര്‍ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോരുകളും അതിന് പിന്നാലെ അമ്മൂമ്മ വസന്ത ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ നടി അഹാന കൃഷ്‌ണയ്‌ക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിന് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

താരത്തിന്‍റെ സ്വഭാവത്തെയും പെരുമാറ്റത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൊന്നടങ്കം വലിയ വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തില്‍ മകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമ്മ സിന്ധു കൃഷ്‌ണ. മകള്‍ക്ക് വലിയ പിന്തുണ നല്‍കികൊണ്ട് സിന്ധു കൃഷ്‌ണ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചു.

AHAANA KRISHNA TANVI MALAYALAM MOVIE NEWS SINDHU KRISHNA DEFENDS AHAANA
Ahaana Krishna (Photo: Instagram Story)

അഹാന കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോള്‍ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് സിന്ധുകൃഷ്‌ണ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിപ്പ് പങ്കിട്ടത്.

"സ്വന്തം സ്വാർഥത താൽപര്യങ്ങൾക്കായി പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ചിലർ തന്നെ പിന്നിൽ നിന്നു കുത്തിയപ്പോൾ, തനിക്ക് കാവലായി നിന്നത് മകൾ അമ്മു എന്ന അഹാനയാണ്:, സിന്ധു കൃഷ്ണ ഈ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

"അമ്മു… എനിക്കു താങ്ങായി നിന്നതിനും, സ്വന്തം സ്വാർഥത താൽപര്യങ്ങൾക്കായി എന്നെ പിന്നിൽ നിന്നു കുത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് എന്നെ കാത്തതിനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നീ നേരിടുന്ന ഈ വിദ്വേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ ഹൃദയപൂർവം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.. നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല... ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും അതറിയാം. അതുകൊണ്ട് വെറുപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ, നീ തളരരുത്", സിന്ധുകൃഷ്‌ണ കുറിച്ചു.

അതേസമയം കടുത്ത സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നേരിടുമ്പോഴും അമ്മ നല്‍കിയ ഈ വാക്കുകളാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് അഹാന പറഞ്ഞു. സിന്ധു കൃഷ്‌ണ പങ്കുവച്ച ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റാറി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഇതാണ് പ്രധാനമെന്ന് അഹാന തന്‍റെ പേജില്‍ കുറിച്ചു.

AHAANA KRISHNA TANVI MALAYALAM MOVIE NEWS SINDHU KRISHNA DEFENDS AHAANA
Ahaana Krishna (Photo: Instagram Story)

സിന്ധു കൃഷ്‌ണയുടെ കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട പരുക്കന്‍ അനുഭവങ്ങളില്‍ നിന്ന് തനിക്ക് മകള്‍ തണലായി നിന്നതിന് നന്ദിയും സ്നേഹവും പരസ്യമായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം അഹാനയുടെ സുഹൃത്തും പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകനുമായ നിമിഷ് രവിയും നേരത്തെ അഹാനയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ച് സോളിഡ് എന്ന കുറിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

സിന്ധു കൃഷ്‌ണയുടെ സഹോദരിയുടെ മകളായ തന്‍വി കാനഡിയില്‍ നിന്നും പങ്കുവച്ച ഒരു വ്ലോഗാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. അഹാനയുടെ കുടുംബം അമ്മൂമ്മയെ (സിന്ധുകൃഷ്ണയുടെ അമ്മയെ) ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു തന്‍വി പങ്കുവച്ച ആദ്യ വീഡിയോ. ഇതിന് മറുപടിയുമായി അഹാന കൃഷ്‌ണ രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്‌തു. അമ്മൂമ്മ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും അപ്പൂപ്പനെ നോക്കാന്‍ വന്ന ഹോം നഴ്സുമാരെ ഉപദ്രവിച്ച് ഓടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കമാണ് ബന്ധം വഷളാവാന്‍ കാരണമെന്നും അഹാന വീഡിയോയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കുടുംബങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പോര് തുടങ്ങിയത്.

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