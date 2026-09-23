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നടിയുടെ ടച്ച് അപ് ഗേളായി തുടക്കം! പിന്നീട് 17 വര്‍ഷം 450 ലേറെ ചിത്രങ്ങള്‍; തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമലോകത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച ഗ്ലാമര്‍ താരം സില്‍ക്ക് സ്‌മിത

36-ാം വയസ്സിൽ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞ സിൽക്ക് സ്‌മിത വിടപറഞ്ഞിട്ട് 30 വര്‍ഷം.

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സില്‍ക്ക് സ്‌മിത (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 4:43 PM IST

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രു കാലത്ത് വിടര്‍ന്ന കണ്ണുകളുള്ള വശ്യമാര്‍ന്ന ചിരിയുള്ള ആ പെണ്ണിന്‍റെ പോസ്റ്ററുകള്‍ മാത്രം മതിയായിരുന്നു തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകര്‍ ഒഴുക്കിയെത്തിക്കാൻ. നായകനും നായികയ്ക്കുമൊപ്പം സിനിമയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക സാന്നിധ്യമായി മാറിയ താരമായിരുന്നു അവർ. ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വേണ്ടത്ര അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും മരണശേഷം ആ നടിയുടെ ജീവിതവും സിനിമയും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. പറഞ്ഞുവരുന്നത് തെന്നിന്ത്യന്‍ ഗ്ലാമര്‍ താരം സില്‍ക്ക് സ്‌മിതയെ കുറിച്ചാണ്. തിയേറ്റര്‍ ഇളക്കി മറിച്ച ആ താരസുന്ദരി വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേയ്ക്ക് 30 വര്‍ഷം. കാലങ്ങള്‍ കടന്നു പോയിട്ടും ഇന്നും ഓരോ പ്രേക്ഷകന്‍റെയും ഉള്ളില്‍ അവരുണ്ട്.

1996 സെപ്റ്റംബർ 23നാണ് സിൽക്ക് സ്‌മിതയെ ചെന്നൈയിലെ കോടമ്പാക്കത്തുള്ള വസതിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 36-ാം വയസ്സിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ആത്മഹത്യയെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക പരിശോധനകളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും വ്യക്തമാക്കിയതെങ്കിലും അവരുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്.

വിജയലക്ഷ്‌മിയില്‍ നിന്ന് സിൽക്ക് സ്‌മിതയിലേക്ക്

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏലൂരിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശത്ത് ജനിച്ച വിജയലക്ഷ്മിയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ താരമായി മാറിയ സിൽക്ക് സ്‌മിത. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം നാലാം ക്ലാസിൽ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അച്ഛൻ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ അമ്മയും അനുജനും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്‍റെ ജീവിതം ഏറെ പ്രയാസകരമായിരുന്നു.

ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമയായിരുന്നു വിജയലക്ഷ്മിയുടെ സ്വപ്നം. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ആ സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. കൗമാരകാലത്ത് വിവാഹിതയായെങ്കിലും ഭർതൃവീട്ടിലെ പീഡനങ്ങൾ കാരണം ആ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. തുടർന്ന് സിനിമയിൽ അവസരം തേടി മദ്രാസിലെത്തി.

മദ്രാസിലെത്തിയ ശേഷം ഒരു നടിയുടെ ടച്ച് അപ് ഗേളായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അഭിനയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം വിജയലക്ഷ്മിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ആ ആഗ്രഹം സിനിമയിലെത്താനുള്ള വഴിയൊരുക്കി.

സിനിമയിലെ ആദ്യ ചുവടുകൾ

1979ൽ ആന്‍റണി ഈസ്റ്റ്മാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാള ചിത്രം 'ഇണയെത്തേടി'യിലൂടെയാണ് വിജയലക്ഷ്മി സിനിമയിലെത്തിയത് എന്നാണ് പൊതുവെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് സംവിധായകൻ വിനു ചക്രവർത്തിയുടെ തമിഴ് ചിത്രം 'വണ്ടിച്ചക്രം' സിൽക്ക് സ്‌മിതയുടെ കരിയറിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി.

'വണ്ടിച്ചക്ര'ത്തിൽ ബാർ ഡാൻസറുടെ വേഷത്തിലാണ് അവർ എത്തിയത്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനരംഗവും സിൽക്ക് എന്ന കഥാപാത്രവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ആ കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ പേരുമായി ചേര്‍ന്ന് വിജയലക്ഷ്‌മി സില്‍ക്ക് സ്‌മിതയായി അറിയപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്നാണ് തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ സില്‍ക്ക് സ്‌മിതയുടെ യുഗത്തിന് തുടക്കമായത്.

SILK SMITHA SILK SMITHA BIOGRAPHY SILK SMITHA MOVIES SILK SMITHA MALAYALAM MOVIES
സ്‌ഫടികം എന്ന ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് (Photo: Special Arrangement)

വണ്ടിച്ചക്രം എന്ന സിനിമയില്‍ വേഷമിട്ടതോടെ പിന്നീടങ്ങോട്ട് സില്‍ക്കിന് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, ഹിന്ദി തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിലായി അവർ നിരവധി സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു.

ഗാനരംഗങ്ങളിലൂടെയും ചെറിയതും വലുതുമായ വേഷങ്ങളിലൂടെയും സിൽക്ക് സ്‌മിത സ്വന്തമായൊരു ആരാധകവൃന്ദം സൃഷ്ടിച്ചു. അവരുടെ സാന്നിധ്യം സിനിമയുടെ വിപണിമൂല്യത്തെ പോലും സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.

ശിവാജി ഗണേശൻ, കമൽ ഹാസൻ, രജനികാന്ത്, ചിരഞ്ജീവി തുടങ്ങി നിരവധി മുൻനിര താരങ്ങൾക്കൊപ്പവും സിൽക്ക് സ്‌മിത അഭിനയിച്ചു. പല ചിത്രങ്ങളിലും അവരുടെ ഗാനരംഗങ്ങൾ സിനിമയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.

ഒരു ഗാനരംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനുപോലും അക്കാലത്ത് ഉയർന്ന പ്രതിഫലം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നത് സിൽക്ക് സ്‌മിതയുടെ താരമൂല്യത്തിന്‍റെ ഉദാഹരണമായാണ് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

പതിനേഴ് വര്‍ഷം നൂറുകണക്കിന് ചിത്രങ്ങള്‍

ഏകദേശം 17 വര്‍ഷം നീണ്ടു നിന്നതാണ് സില്‍ക്ക് സ്മിതയുടെ സിനിമാ ജീവിതം. ഇക്കാലയളവില്‍ 450 ലേറെ സിനിമകളില്‍ അവര്‍ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. പ്രൊഫഷണൽ ഡാൻസറായി പരിശീലനം നേടിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഗാനരംഗങ്ങളിലെ അവരുടെ പ്രകടനവും ശരീരഭാഷയും പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമയിൽ സാധാരണയായി നായികമാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന പരിധികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

സിനിമയുടെ കഥയിലോ നായകന്‍റെ കഥാപാത്രത്തിലോ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ, സ്വന്തം സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഒരു രംഗത്തെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കാൻ സിൽക്ക് സ്മിതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

നടിയെന്ന നിലയിൽ വലിയ വിജയം നേടിയതിന് പിന്നാലെ സിനിമാ നിർമാണത്തിലും സിൽക്ക് സ്‌മിത പരീക്ഷണം നടത്തി. എന്നാൽ നിർമാണ രംഗത്തെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അഭിനയജീവിതത്തിലേതുപോലെ വലിയ വിജയം നേടാനായില്ല.

പ്രശസ്തിക്കൊപ്പം വിവാദങ്ങളും അപവാദങ്ങളും സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു. സിനിമാലോകത്തെ പുരുഷാധിപത്യ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തിയ താരമായിരുന്നു അവർ.

ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ സിൽക്ക്

പ്രധാന താരങ്ങൾക്കൊപ്പം സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ പേരും പോസ്റ്ററുകളിൽ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഗാനരംഗത്തിൽ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും ആ രംഗം സിനിമയുടെ പ്രചാരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ സൗന്ദര്യവും നൃത്തവും സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും ചേർന്നാണ് സിൽക്ക് സ്മിത എന്ന താരപ്രതിച്ഛായ രൂപപ്പെട്ടത്.

1996 സെപ്റ്റംബർ 23. ചെന്നൈയിലെ കോടമ്പാക്കത്തുള്ള വസതിയിൽ സിൽക്ക് സ്മിതയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. 36 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പ്രായം.മരണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പലവിധ ചർച്ചകളും പിന്നീട് ഉയർന്നു. വിഷാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കാമെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പലതും അന്ന് പടര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ മരണത്തിന് പിന്നിലെ വ്യക്തമായ കാരണം എന്താണ് ഇതുവരെ അറിയില്ല.

SILK SMITHA SILK SMITHA BIOGRAPHY SILK SMITHA MOVIES SILK SMITHA MALAYALAM MOVIES
സ്‌ഫടികം എന്ന ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിനോടൊപ്പം സില്‍ക്ക് സ്‌മിത (Photo: Special Arrangement)

പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് തൂങ്ങിമരണമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നിരുന്നാലും സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും ചർച്ചകളും വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും തുടരുകയാണ്. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നതിന് പിന്നാലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി മരിച്ചെന്ന വാർത്ത പലർക്കും വിശ്വസിക്കാനാകാത്തതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നീട് നിരവധി കഥകൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും വഴിയൊരുക്കി.

മരണശേഷം കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം

ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സിൽക്ക് സ്മിതയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിരുന്ന ചർച്ചകളിൽ പലതും അവരുടെ അഭിനയശേഷിയേക്കാൾ ശരീരസൗന്ദര്യത്തെയും ഗാനരംഗങ്ങളിലെ സാന്നിധ്യത്തെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലം കടന്നുപോയപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതവും സിനിമാ യാത്രയും മറ്റൊരു രീതിയിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.

സിനിമാ വ്യവസായത്തിലെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിൽക്ക് സ്മിത സൃഷ്ടിച്ച താരപരിവേഷം ഇന്ന് സിനിമാ ചരിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. അവരുടെ ജീവിതം പിന്നീട് പുസ്തകങ്ങളിലും ഡോക്യുമെന്ററികളിലും സിനിമകളിലും ചർച്ചയായി.

സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഹിന്ദിയിൽ ‘ദി ഡേർട്ടി പിക്ചർ’ എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുതിയ തലമുറയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ചിത്രം സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണെങ്കിലും അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൃത്യമായ ജീവചരിത്രമല്ല.

സിൽക്ക് സ്മിതയെ വെറും ‘ഗ്ലാമർ താരം’ എന്ന വിശേഷണത്തിൽ ഒതുക്കാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യം ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമയുടെ വിപണനത്തെയും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധയെയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അപൂർവ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവർ.

SILK SMITHA SILK SMITHA BIOGRAPHY SILK SMITHA MOVIES SILK SMITHA MALAYALAM MOVIES
സ്‌ഫടികം പോസ്റ്റര്‍ (Photo: Special Arrangement)

ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലെത്തി, പരിമിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന്, ഭാഷയുടെ അതിരുകൾ മറികടന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ സ്വന്തമായൊരു ഇടം നേടിയ ജീവിതമായിരുന്നു സിൽക്ക് സ്മിതയുടേത്. പട്ടുമെത്ത വിരിച്ചുള്ള വിജയമായിരുന്നില്ല ആ യാത്ര. പ്രശസ്തിക്കൊപ്പം അപമാനവും വിമർശനവും വ്യക്തിപരമായ പ്രതിസന്ധികളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ ജീവിതം. സില്‍ക്ക് സ്‌മിത വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേയ്ക്ക് 30 വര്‍ഷമായെങ്കിലും ഇന്നും ആ പേര് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ മായാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്.

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