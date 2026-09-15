രണ്ടര വർഷം വരച്ച 'വൺ ഗ്ലോബ് വൺ ഫാമിലി', മോഹൻലാലിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിലെ ഡിസൈൻ മോഷണം; യാഥാര്ഥ്യങ്ങള് പങ്കുവെച്ച് സിജിൻ ഗോപിനാഥൻ
ക്യാൻവാസിൽ 300 മുഖങ്ങൾ, അതിൽ മോഹൻലാലും. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇരകളെ വരച്ച ചിത്രം ബിഗ് ബോസിൽ അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ആരോപണം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 4:00 PM IST
അക്കി വിനായക്
ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ മോഹൻലാൽ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അനുവാദമില്ലാതെ കടംകൊണ്ടതാണെന്ന് പ്രശസ്ത ഡൂഡിൽ കലാകാരനായ സിജിൻ ഗോപിനാഥൻ. കഴിഞ്ഞദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് തൻ്റെ യഥാർഥ കലാസൃഷ്ടിയും മോഹൻലാൽ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈനും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സിജിൻ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടൻ മോഹൻലാലിനെ ഒരു കാരണവശാലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പരിപാടിയുടെ ഇൻ ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിൻ്റേതാകാം ഇത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തിയെന്ന് സിജിൻ പ്രതികരിക്കുന്നു.
ഏകദേശം രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു ചിത്രം അത് സൃഷ്ടിച്ച കലാകാരൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. പണമോ പ്രശസ്തിയോ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അനുവാദം ചോദിക്കണം എന്ന സാമാന്യ മര്യാദയുണ്ട് അത് അവർ ചെയ്തില്ല എന്നും സിജിൻ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് തനിക്ക് സൈബർ അറ്റാക്കും നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. മോശം ഭാഷകളിലാണ് പലരും പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ വേദനയും കണ്ണീരും അടുത്തു കണ്ടു വരച്ചു പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രമാണത്. യുദ്ധത്തിൻ്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു എളിയ കലാകാരൻ്റെ ശ്രമം. ഒരുപാട് യഥാർഥ മനുഷ്യരുടെ മുഖം ഒറ്റ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രം. അതിൽ നടൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ ചിത്രവും ഉണ്ട്. ഡിസൈൻ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു മോഹൻലാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നോ എന്ന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ദുബായിലെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച അനുഭവം തനിക്കുണ്ട് എന്നും സിജിൻ പറയുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ സിജിൻ ഗോപിനാഥൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇരകളായ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യരെ നേരിൽകണ്ട് അവരെ മുന്നിൽ ഇരുത്തി വരച്ചെടുത്ത ഒരു ക്യാൻവാസ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ മോഹൻലാൽ ഡ്രസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് പരാതിയല്ല. നമ്മുടെ ഒരുപാട് കലാസൃഷ്ടികൾ പലരും ഇതിനു മുൻപും അനുമതി ചോദിക്കാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമപരമായോ അല്ലാതെയോ ഒരിക്കലും പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ബിഗ് ബോസ് പോലൊരു വലിയ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ മറ്റൊരാളുടെ കലാസൃഷ്ടി അവരുടെ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആണ് അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്.
മോഹൻലാൽ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്വന്തമാണെന്നും നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതാണെന്നുമൊക്കെ പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൃഷ്ടിയിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലും എനിക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ആ ഡിസൈനിൽ ഉള്ളത് ഒരുപാട് യഥാർഥ ആളുകളുടെ മുഖമാണ്. ലാലേട്ടൻ്റെ ഷർട്ടിലെ ഡിസൈനിലെ കുറച്ചു മുഖങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ച് ലാലേട്ടനെതിരായി പറയുന്ന തരത്തിലും ചിലർ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വിവാദങ്ങളിലൂടെയും നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റികളിലൂടെയും കലാകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കലാമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊരു കാര്യത്തിന് മുതിർന്നിട്ടുമില്ല.
വൺ ഗ്ലോബ് വൺ ഫാമിലി
ഒരു ലോകം ഒരു കുടുംബം അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തിലാണ് ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ മുഖങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്യാൻവാസ് ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അറബ് രാജ്യത്ത് പ്രവാസജീവിതം നയിക്കുന്നു. പല രാജ്യത്തുള്ളവർ ഇവിടെയുണ്ട്. റഷ്യ- യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയം. പലരിൽ നിന്നും യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ കേട്ടറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. സിറിയ, ലെബനൻ, യുക്രെയ്ൻ അങ്ങനെ പല രാജ്യത്തുള്ളവരുടെ യുദ്ധാനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തി. യുദ്ധ സമയത്ത് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, യാത്രാ തടസ്സം എന്നിലെ കലാകാരനെ വേദനയുടെ ഭാഷയിൽ കൂടി പ്രചോദിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധാനുഭവങ്ങൾ ഉള്ള മനുഷ്യരെ തേടിപ്പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പരിചയപ്പെടുക, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുക, നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അവരെ മുന്നിലെത്തി അവരുടെ ഒരു ചിത്രം ക്യാൻവാസിൽ ഒരുക്കുക അതായിരുന്നു ദൗത്യം. ഏകദേശം മൂന്നുവർഷം മുൻപാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്.
മുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ കഥ
യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ എന്തു പിഴച്ചു. യുദ്ധം മനുഷ്യനെ വേർപിരിക്കുന്നില്ല. അവരെ കൂടുതൽ ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള ഒരു കലാകാരൻ്റെ ശ്രമമായിരുന്നു വൺ ഗ്ലോബ് വൺ ഫാമിലി. റഷ്യ- യുക്രെയ്ന് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് റഷ്യക്കാരുടെയും യുക്രെയ്ന്കാരുടെയും മുഖങ്ങൾ ക്യാൻവാസിൽ ഞാൻ വരച്ചു ചേർത്തു. ഇപ്പോഴും ക്യാൻവാസ് പൂർണമല്ല. ഇനിയും മുഖങ്ങൾ വരച്ചു ചേർക്കാനുണ്ട്.
മറ്റൊരു മുഖം
ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് കൗതുകകരമായ ഒന്നായി ഓർക്കുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാൻ ശത്രുതയെ കുറിച്ചെക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശി ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമകള് പങ്കുവെച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. അവരുടെ മരണ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ പോലും അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. ഒടുവിലാണ് മനസ്സിലായത് ഈ പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശി ഹിന്ദുവായിരുന്നുവെന്ന്. ഹിന്ദു ആരാധന നടത്താൻ പാകിസ്ഥാനിൽ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞതായി ഓർക്കുന്നു.
ചിരിപ്പിച്ച മുഖം
ഡേയ്റ എന്ന ഉൾനാടൻ പ്രദേശത്ത് വച്ച് ഒരു ചിത്രം വരച്ചു. അവിടെവച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരു യുഎഇ സ്വദേശിയായ സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒപ്പം അവരുടെ മകളോ മരുമകളോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുമുണ്ട്. ഈ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് പ്രായമായതിൻ്റെ ധാരാളം ചുളിവുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു ചിത്രകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉള്ള ഒരു മുഖം. ഞാൻ ചിത്രം വരച്ചു പൂർത്തിയാക്കി. അപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം ആളുകളൊക്കെ ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു. ആളുകൾ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ ആ സ്ത്രീയെ കാണിച്ചു. പക്ഷേ അത് തൻ്റെ ചിത്രമാണെന്ന് സ്ത്രീ സമ്മതിക്കാൻ ഒരുക്കമായില്ല. തനിക്ക് ഇത്രയും പ്രായമായില്ല എന്ന ശാഠ്യത്തിൽ ആയിരുന്നു അവർ. അവരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ട് എല്ലാവരും ചിരിച്ചു. ഒപ്പമുള്ള പെൺകുട്ടി വായ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.
വേദനിപ്പിച്ച ഒരു മുഖം
എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഒരു കലാകാരൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോസ്തറ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. യുദ്ധത്തിൽ അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രോസ്തറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം അവയവങ്ങൾ കൃത്രിമമായി ചെയ്തുകൊടുക്കും. ഒരിക്കൽ എന്നോടൊപ്പം അദ്ദേഹവും വന്നു. അദ്ദേഹം കൃത്രിമമായി ഒരു അവയവം ചെയ്തുകൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുദ്ധാനുഭവങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. ആ വ്യക്തിയുടെ രണ്ടു വിരലുകളും ചെവിയും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കൃത്രിമമായി വച്ച ചെവി മാറ്റി അദ്ദേഹം സ്വന്തം രൂപം കാണിച്ചു. ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീകരതകൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നത്.
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