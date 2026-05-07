മാർക്കോയും കാട്ടാളനും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യമെന്ത്? മാസ്‌റ്റർ പ്ലാനുമായി ജോർജ്ജ് പീറ്റർ വീണ്ടും! ക്യൂബ്‌സ് യൂണിവേഴ്‌സിനെ പറ്റി ചര്‍ച്ച കൊഴുക്കുന്നു

കാട്ടാളനില്‍ ആന്‍റണി വർഗീസും ഉണ്ണി മുകുന്ദനും മുഖാമുഖം വരുമോ? സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചൂടുള്ള ചര്‍ച്ച. ചിത്രത്തിലെ സിദ്ദിഖിന്‍റെ ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്.

Published : May 7, 2026 at 2:43 PM IST

ന്‍റണി വര്‍ഗീസ് (പെപ്പെ) പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് കാട്ടാളന്‍. ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമിച്ച് പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ സിദ്ദിഖിന്‍റെ ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്.

മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മാസ്സ് വില്ലൻ എന്ന ഇമേജുള്ള സിദ്ദിഖ് വീണ്ടും സ്ക്രീനിൽ തീ പടർത്താൻ എത്തുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ചിത്രത്തിലെ സിദ്ദിഖിന്‍റെ ലുക്കും പേരും കാരണം ഒരു ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ എന്നതിലുപരി ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. മെയ് 28 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ തകർത്താടിയ 'മാർക്കോ'യിലെ അഡാട്ട് ജോർജ്ജ് പീറ്റർ എന്ന സിദ്ദിഖിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തിന് പുതിയ ചിത്രമായ 'കാട്ടാളനി'-ൽ എന്ത് പങ്കാണുള്ളത് എന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രധാന ചോദ്യം. മാർക്കോയുടെ സഹോദരനും അഡാട്ട് കുടുംബത്തിന്‍റെ അമരക്കാരനുമായ ജോർജ്ജ്, കാട്ടാളന്‍റെ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമോ? ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ റിലീസോടെ എങ്ങും ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചകള്‍ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.

ഹനീഫ് അദേനിയുടെ 'മാർക്കോ' നിർമ്മിച്ച ക്യൂബ്സ് എന്‍റർടെയ്ൻമെന്‍റ്സ് തന്നെയാണ് ആന്‍റണി വർഗീസ് പെപ്പെ നായകനാകുന്ന 'കാട്ടാളനും' നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ തന്നെ 'ക്യൂബ്സ് യൂണിവേഴ്സി'നെ ചുറ്റിപറ്റി പുതിയ സിനിമാറ്റിക് വേൾഡിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

മാർക്കോയും കാട്ടാളനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടാകുമോ? ജോർജ്ജ് എന്ന സിദ്ദിഖ് കഥാപാത്രം രണ്ട് സിനിമകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയാണോ? ആന്‍റണി വർഗീസും ഉണ്ണി മുകുന്ദനും മുഖാമുഖം വരുമോ? 'മാർക്കോ'യിലെ വയലൻസ് മോഡ് 'കാട്ടാളനിലും' ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകൾ റിലീസ് ചെയ്ത ടീസറുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.

ആനക്കൊമ്പ് കള്ളക്കടത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഭയാനകവും വന്യവുമായ ദൃശ്യങ്ങളുമായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലർ നൽകിയിട്ടുള്ള സൂചനകൾ. കെജിഎഫ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാൻ-ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ തൻ്റെ പവർഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറുകൾ കൊണ്ട് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച രവി ബസ്രൂർ 'കാട്ടാളനി'ലും വിസ്മയം തീർക്കാനെത്തുന്നുണ്ട്. കന്നഡയിലെ ശ്രദ്ധേയ സംഗീത സംവിധായകൻ അജനീഷ് ലോക്നാഥും കാട്ടാളനിൽ സംഗീതമൊരുക്കുന്നുണ്ട്.

ടി സീരീസാണ് സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഷിമാരൂ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡിസിട്രിബ്യൂട്ടർ പാർട്നർ. . 'കെ.ജി.എഫ്', 'കാന്താര' തുടങ്ങിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോംബാലെ ഫിലിംസാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കർണാടകയിലെ തിയേറ്റർ വിതരണാവകാശം റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രംഗത്തെ അതികായരായ ഫാർസ് ഫിലിംസാണ് 'കാട്ടാളൻ' സിനിമയുടെ ഓവർസീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നവാഗതനായ പോൾ ജോർജ്ജ് സംവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ചിത്രം വമ്പൻ സാങ്കേതിക മികവോടെയും വൻ ബഡ്ജറ്റോടെയും എത്തുന്ന ചിത്രം മലയാളത്തിലെ തന്നെ മികച്ചൊരു ദൃശ്യ വിസ്മയം തന്നെ ആകുമെന്നാണ് ഏവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ തന്‍റേതായ ഇടം നേടിയെടുത്ത ദുഷാര വിജയനാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികയായെത്തുന്നത്. ആൻ്റണി വർഗ്ഗീസ് പെപ്പെ നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും പാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും അടക്കം വലിയൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരുമിക്കുന്നത്.

പാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ സുനിൽ, കബീർ ദുഹാൻ സിങ് എന്നിവരും ജഗദീഷ്, സിദ്ധിഖ്, ആൻസൺ പോള്‍, രാജ് തിരൺദാസു, ഷോൺ ജോയ്, റാപ്പർ ബേബി ജീൻ, ഹനാൻ ഷാ, കിൽ താരം പാർത്ഥ് തീവാരി, 'ലോക' ഫെയിം ഷിബിൻ എസ്. രാഘവ്, ഹിപ്സ്റ്റർ‍ പ്രണവ് രാജ്, കോൾ മീ വെനം തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരുമിക്കുന്നത്.

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് തായ്‌ലൻഡിലായിരുന്നു തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നത്. ഓങ്-ബാക്ക് 2, ബാഹുബലി-2: കൺക്ലൂഷൻ, ജവാൻ, ബാഗി 2, പൊന്നിയൻ സെൽവൻ പാർട്ട് 1 തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ സിനിമകൾക്ക് ആക്ഷൻ ഒരുക്കിയ ലോക പ്രശസ്തനായ സ്റ്റണ്ട് കോറിയോഗ്രഫർ കെച്ച കെംബഡികെ ആണ് ചിത്രത്തിൽ ആക്ഷനൊരുക്കുന്നത്. ഓങ്-ബാക്കിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ പോംഗ് എന്ന ആനയും ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

സിനിമയുടെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോൾ ജോർജ്, ജോബി വർഗ്ഗീസ്, ജെറോ ജേക്കബ് എന്നിവരാണ്. സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നത് ബിഗ് ബി, ചാപ്പ കുരിശ്, മുന്നറിയിപ്പ്, ചാർലി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ എഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ണി ആറാണ്. എഡിറ്റിംഗ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ എഡിറ്റർ ഷമീർ മുഹമ്മദ് ആണ്. വേറിട്ട ഗാനങ്ങളൊരുക്കി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് സംഗീത ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ നിഹാൽ സാദിഖ് 'കാട്ടാളന് ' വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രിഫൈയിങ് പ്രൊമോ ഗാനം ഒരുക്കുന്നുമുണ്ട്. ഐഡന്‍റ് ലാബ്സ് ആണ് ടൈറ്റിൽ ഗ്രാഫിക്സ്. അഡീഷണൽ സോങ്ങ്: ബി. അജനീഷ് ലോക്‌നാഥ്, ഡിഒപി: രെണദേവ്, അഡീഷണൽ ഡിഒപി: ചന്ദ്രു സെൽവരാജ്, സുദീപ് എളമൺ, ഓഡിയോഗ്രഫി: എം.ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: സുനിൽ ദാസ്, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ഡിപിൽ ദേവ്, എക്സിക്യുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ജുമാന ഷെരീഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ദീപക് പരമേശ്വരൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: കിഷാൻ, കോസ്റ്റ്യൂം: ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ, സ്റ്റിൽസ്: അമൽ സി സദർ, കോറിയോഗ്രാഫർ: ഷെരീഫ്, സ്റ്റണ്ട് സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ, ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, സുഹൈൽ കോയ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ്: രാജേഷ് ഭാസ്കർ, വിഎഫ്എക്സ്: ത്രീഡിഎസ്, അഡീഷണൽ സോങ്ങ്: ബി. അജനീഷ് ലോക്‌നാഥ് , ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ഒബ്സിക്യൂറ എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സ്, പി ആർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്: വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

