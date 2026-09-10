'പൊറോട്ടയും ബീഫും വാങ്ങിത്തരാം പുള്ളേ...'സംവിധായകനെ ട്രോളി ഷറഫ്; ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ വിശേഷങ്ങളുമായി ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ്
സംഗീത് പ്രതാപ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 4:01 PM IST
അക്കി വിനായക്
സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആശയത്തിലുള്ള കഥ പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ. സംഗീത് പ്രതാപ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ് ആണ്. കരിക്ക് ഫ്ലിക്ക് സീരീസുകളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ശ്യാമിൻ്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം. കോമഡി ട്രാക്കിനു പുറമെ വളരെ സീരിയസായ ഒരു വിഷയം കൂടി ഈ ചിത്രത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഷറഫുദീനും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് സംവിധായകൻ ശ്യാമിൻ തൻ്റെ ആദ്യ സിനിമാസ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. അഭിനേത്രി കൂടിയായ നിലീൻ സാന്ദ്രയാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത്. സംവിധായകൻ്റെ ലൈഫ് പാർട്ണർ കൂടിയാണ് തിരക്കഥാകൃത്ത്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
സിനിമ എന്നവലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?
സിനിമ എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ട് 10 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. പക്ഷേ 'ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ' എന്ന ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി ഏകദേശം രണ്ടുവർഷത്തെ പരിശ്രമമുണ്ട്. ഞാനും തിരക്കഥാകൃത്തായ നിലീൻ സാന്ദ്രയും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. യഥാർഥത്തിൽ വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന മറ്റൊരു കഥയുമായാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമയാത്ര ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ആ ചിത്രം നടന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായും സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ മാനസികമായി തളരും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ ആശയം സാന്ദ്ര പറയുന്നത്. കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വർക്ക് ഔട്ട് ആകുമെന്ന് തോന്നി. തുടർന്നാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.
ഈ പ്രമേയത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രേരണയുണ്ടായിരുന്നോ? അൻവർ റഷീദിൻ്റെ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു?
ആദ്യ സിനിമയുടെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്ത് സംവിധായകൻ അൻവർ റഷീദിനെ നേരിൽ കാണാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകന് വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ, ഒട്ടനവധി താരനിരവേണ്ടി വരുന്ന സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഒരു നായകനെ പെട്ടെന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ടുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. ആ വാക്കുകൾ സദാസമയവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആകണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. സൂപ്പർ ഹീറോ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ആവുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷേ ലോ ബജറ്റിൽ എങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പല രീതിയിൽ തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു. ആദ്യസിനിമ മുടങ്ങിയ സങ്കടത്തിൽ ഇരുന്ന എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാകാം, തമാശയുടെ സ്വരത്തിൽ അമാനുഷിക കേൾവി ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥ ആലോചിച്ചാലോ എന്ന് സാന്ദ്ര ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചിത്രം രൂപപ്പെടുന്നത്.
അമാനുഷിക കേൾവിശക്തി എന്ന സമാന ആശയമുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ?
തീർച്ചയായിട്ടും, അടിസ്ഥാന ആശയത്തിൽ മാത്രമാണ് അത്തരം സാമ്യതകൾ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ സിനിമയുടെ കഥാപാശ്ചാത്തലവും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. 'ഡ്രാക്കുള അൺടോൾഡ്' ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലും 'ഡെയർഡെവിൾ' ചിത്രത്തിലും സമാന ആശയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സിനിമയിൽ നായകന് കാഴ്ചയില്ല എന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്.
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാന്ദ്ര എന്നോട് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ ജോലികൾ ഒരുപാടു മുന്നോട്ടു പോയതിനുശേഷമാണ്. ഇത്തരം പ്രചോദനങ്ങളിലൂടെയാണ് മികച്ച സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ സിനിമയിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ഒറിജിനൽ സൃഷ്ടിയാണ്. ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു 'സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അസാമാന്യ കേൾവി ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥയാണിത്, ഒരു ദേശി സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയാം. വളരെ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയി കഥ പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ചിത്രമാണ് 'ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ'.
ഇതൊരു മുഴുനീള കോമഡി ചിത്രമാണോ?
അസാമാന്യ കേൾവി ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമഡിക്കുള്ള സാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്തരം ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തെല്ലാം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തമാശയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ത്രില്ലർ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ്. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരല്പം തമാശയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ത്രില്ലർ സ്വഭാവത്തിലാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടു നീങ്ങുക, അതായത് സിനിമ ഒരല്പം സീരിയസ് ആകും.
സംഗീത് പ്രതാപിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കഥാപാത്രം എത്തരത്തിലാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?
സംഗീത് പ്രതാപ് നായകനാകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ ചിത്രങ്ങളുടെ താരതമ്യം സ്വാഭാവികമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ സിനിമകളിൽ എല്ലാം തന്നെ കോമഡി ടച്ചുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ സംഗീത് പ്രതാപിൻ്റെ മറ്റൊരു അഭിനയ വശം പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കാം.
കഥ കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കറക്റ്റ് സമയത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംഗീതിനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം.
ചിത്രത്തിൽ ഷറഫുദ്ദീനും പ്രധാന വേഷത്തിലുണ്ടല്ലോ?
സിനിമയുടെ ജോലികൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ടു പോയതിനുശേഷമാണ് ഷറഫുദ്ദീൻ ഇക്ക ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. സംഗീതാണെങ്കിലും ഷറഫിക്കയാണെങ്കിലും നിലവിൽ കോമഡിയുടെ രാജാക്കന്മാരാണ്. സുരക്ഷിതമായ ട്രാക്ക് മാറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത് റിസ്ക് ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും നല്ലൊരു ആശയമുള്ള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു. ഷറഫിക്കയും സംഗീതും സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുൾ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്.
ഞാൻ വെബ് സീരീസുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സഹ സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉപരി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ തന്നെയാണ്. അതിനു പ്രധാന കാരണം സംഗീത് പ്രതാപും ഷറഫിക്കയും ആണ്.
മലയാളത്തിൽ സൂപ്പർഹീറോ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അവയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ വനിതകളായി വരുന്നത് യാദൃച്ഛികമാണോ?
അതിലൊരു യാദൃച്ഛികതയുണ്ട്! ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 'ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മുൻപ് മറ്റൊരു ചിത്രം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അതിലും ഒരല്പം ഫാൻ്റസി എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ നിമിഷ് രവിയെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ, അന്ന് അദ്ദേഹം 'ലോക' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ട ജോലികളിലായിരുന്നു. നിമിഷ് അന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ എലമെൻ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയിലുമുണ്ട് എന്ന്.
അന്ന് ലോകയുടെ വ്യക്തമായ ആശയം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ സൂപ്പർഹീറോ സിനിമകൾ എഴുതാൻ സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് തോന്നുന്നു. അതായിരിക്കാം അവരുടെ കംഫർട്ട് സോൺ.
ചിത്രത്തിൽ സംഗീത് പ്രതാപ് ധരിക്കുന്ന ഹെഡ്സെറ്റിനെക്കുറിച്ച്?
കേൾവിശക്തിയെ പരിമിതിപ്പെടുത്താൻ സംഗീതിൻ്റെ കഥാപാത്രം ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററിലും ടീസറിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ അതൊരു സാധാരണ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. സിനിമാറ്റിക് ലിബർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹെഡ്സെറ്റായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ അതിനെ കാണിക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പല ഗാഡ്ജറ്റുകളും റിസർച്ച് ചെയ്ത് വേറൊരുതലത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സമയ പരിമിതി, പണം ഇതൊക്കെ വിലങ്ങു തടിയായപ്പോൾ ലഭ്യമായത് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്.
ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചാണ് ഈ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കിയത്. പലപ്പോഴും സിനിമയുടെ പേര് പോലെ സംഭവിച്ചതൊക്കെയും മിറാക്കിൾ ആയിരുന്നു. ചില പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ചിത്രം കൈവിട്ടു പോയേനെ. പക്ഷേ നമ്മളെ അറിഞ്ഞ്, നമ്മളോടൊപ്പം ആത്മാർഥമായി നിൽക്കുന്ന അഭിനേതാക്കൾ ഒപ്പം കൂടിയത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മിറാക്കിൾ തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ ചിത്രീകരണ വേളയിലും ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചു.
ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ക്യാമറ പിന്നിലേക്ക് വരുന്നു. ഷോട്ട് അവസാനിക്കേണ്ടത് ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പെയ്യുന്ന മഴത്തുള്ളികളിലേക്കാണ്. ഷൂട്ട് അവസാനിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണുള്ളത്. ഒരല്പം സമയമെടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട രംഗമാണ് അത്. പക്ഷേ ഷൂട്ടിങ് വൈകിയാൽ പിന്നെ ഈ രംഗം എടുക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല, പെർമിഷൻ്റെ സമയവും അവസാനിക്കുന്നു. ആ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു നിന്നു. എന്നാൽ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആ രംഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അതൊക്കെ ശരിക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു!
നടൻ ഷറഫുദ്ദീനുമായുള്ള പരിചയത്തെക്കുറിച്ച്?
അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് രസകരമായ ചില ഓർമകളുണ്ട്. സംഗീത് പ്രതാപുമായി സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ച് രണ്ടുവർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ലൊരു ആത്മബന്ധം ഉടലെടുത്തു. പക്ഷേ ഷറഫിക്ക ഒരല്പം സീനിയർ ആണല്ലോ. അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നതും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. പ്രൊഫഷണലി ഷറഫിക്കയുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പക്ഷേ സൗഹൃദപരമായി അദ്ദേഹത്തോട് അധികം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സീനിയർ എന്നൊരു ബഹുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ആദ്യം സൗഹാർദ്ദപരമായ സമീപനം ഷറഫിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് ഉണ്ടായത്. എനിക്ക് പൊറോട്ടയും ബീഫും വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ആകണം ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം റൂമിലേക്ക് ഷറഫ് ഇക്ക പൊറോട്ടയും ബീഫും ഓർഡർ ചെയ്തു. ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതായി. പക്ഷേ അപകടം പിന്നീട് ആയിരുന്നു. 'പൊറോട്ടയും ബീഫും വാങ്ങിത്തരാം പുള്ളേ' എന്ന ട്രോൾ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാമല്ലോ. പിറ്റേന്ന് സെറ്റിൽ എത്തിയത് മുതൽ സംഗീത് അടക്കം പൊറോട്ടയും ബീഫും വാങ്ങിത്തരാം പുള്ളേ എന്നുപറഞ്ഞ് ട്രോളുകയായിരുന്നു. സംഗീത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും എന്നാലും നീ ഒരു പൊറോട്ടയും ബീഫിനും വേണ്ടി.. എൻ്റെ പുള്ളേ.. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചരിക്കുന്ന ആ കോമഡി അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ തമാശ കണക്ട് ആവുകയുള്ളൂ.
തമാശ മാറ്റിവച്ചാൽ ഷറഫിക്ക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം വാങ്ങി നൽകിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സൗഹൃദം തോന്നിയാൽ ഒപ്പം കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകും. ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരുപാട് മികച്ച ഭക്ഷണ സ്പോട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഷറഫിക്ക നല്ലൊരു ഫുഡ്ഡിയാണ്. ഷൂട്ട് അർധരാത്രി വരെ പോയാൽ സീനിയർ അഭിനേതാക്കൾ ഒക്കെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ മാത്രയിൽ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമോ വൈകിട്ടോ ഒക്കെ ആകും അവർ വരിക. ഷറഫിക്ക പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ വൈകി ഷൂട്ട് അവസാനിച്ചാൽ, എന്നെയും സാന്ദ്രയെയും സംഗീതിനെയും ക്യാമറാമാനെയും ഒക്കെ ഒപ്പം കൂട്ടി പല ഭക്ഷണ സ്പോട്ടുകളിലേക്ക് പോകും. ഖാദർക്കാൻ്റെ ചായക്കടയിൽ പോയി മട്ടൻ ചാപ്സും പുട്ടും കഴിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമായിരുന്നു.
ഷൂട്ടിനിടയിൽ സംഭവിച്ച മറ്റൊരു തമാശ കൂടി വിശദീകരിക്കാം. സാന്ദ്രയ്ക്ക് ആളുകളുടെ മുഖം പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഷറഫിക്ക ദൂരെ നിന്ന് നടന്നുവരുന്നത് കണ്ടിട്ട് സാന്ദ്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മറ്റൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ചേട്ടനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് സാന്ദ്ര ഷറഫിക്കയോട് സംസാരിച്ചു. സച്ചിൻ ചേട്ടാ നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ പോകേണ്ടതല്ലേ.. പിന്നെ എന്തിനാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ കിടന്നു കറങ്ങുന്നത്.. അവരുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ഷറഫ് ഇക്കയ്ക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല.. ഹലോ ഞാൻ ഷറഫുദ്ദീൻ ഷറഫ് അഭിനേതാവ്.. നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.. ഷറഫിക്ക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാന്ദ്രയ്ക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായത്.
സിനിമകളിൽ ഞാൻ ആരെയും അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കരിക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനപ്രിയ പരമ്പരകൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് സിനിമ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഒരു സംവിധായകനെയോ നിർമാതാവിനെയോ കണ്ടു സംസാരിക്കാൻ കരിക്ക് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേരെടുക്കാനും കരിക്ക് സഹായിച്ചു. പഠനം കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിക്കാനുള്ള മോഹവുമായി നടക്കുമ്പോൾ കരിക്കിൻ്റെ ഭാഗമായത് വലിയൊരു ഐഡൻ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് മാറിക്കിട്ടാൻ കാരണമായി. ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും പരിചയമുള്ള ഷോയാണ് കരിക്ക്. അതിലൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ എൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു.
നിലീൻ സാന്ദ്രയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്?
കോളജ് കാലം തൊട്ട് സാന്ദ്രയുമായുള്ള സൗഹൃദം ആരംഭിച്ചു. സിനിമ തന്നെയാണ് അടുപ്പിച്ചത്. കോളജിലെ എൻ്റെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്ടിൽ സാന്ദ്രയായിരുന്നു നായിക. അന്നുമുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സാന്ദ്രയ്ക്ക് പക്ഷേ എഴുത്തിനോടായിരുന്നു താല്പര്യം.
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