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'പ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവരുടെ പ്രണയമാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'; ഫഹദിനെ ട്രോളി ശ്യാം പുഷ്‌കരന്‍, ചിരിയടക്കാനാവാതെ നിവിനും മമിതയും

ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് ടീമിനോടൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിച്ച് നിര്‍മാതാക്കള്‍.ഇത് ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് ഒരുക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രം.

BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU SHYAM PUSHKARAN
Bethlehem Kudumba Unit Onam celebtration (Photo: IG)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 10:02 AM IST

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നിവിന്‍ പോളിയും മമിത ബൈജുവും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് നാളെ (വെള്ളി) ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ ആറാമത്തെ സിനിമയാണിത്. സിനിമയുടെ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ച് താരങ്ങളുടെയും അണിയറപ്രവർത്തകരും.

ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാതാക്കളായ ഫഹദ് ഫാസിൽ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ശ്യാം പുഷ്‌കരന്‍ തുടങ്ങി മുന്നണിയിലും പിന്നണിയിലും പ്രവർത്തിച്ചവരെല്ലാം ആഘോഷത്തിനായി പങ്കുചേര്‍ന്നു. എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സിനിമയായിരിക്കും ഇതെന്ന് സംവിധായകന്‍ ഗിരീഷ്. എ.ഡി. പറഞ്ഞു. ഓണാഘോഷത്തിന്‍റെ വീഡിയോ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് പുറത്തുവിട്ടു. ഓണക്കളികളും വടംവലിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷനിമിഷങ്ങളടങ്ങുന്ന വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ശ്യാം പുഷ്‌കരന്‍ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ ട്രോളിയതാണ് പരിപാടിയിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്ന്. അല്പം പ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവരുടെ പ്രണയമാണ് ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ പറയുന്നതെന്നും, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കഥ പലർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാനാകുമെന്നുമായിരുന്നു ശ്യാമിന്‍റെ പരാമർശം. ഫഹദിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ട്രോളായി ഇത് മാറിയതോടെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന നിവിൻ പോളിയും മമിത ബൈജുവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.

ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണക്‌ട് ചെയ്യാനാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പങ്കുവച്ചത്. സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ.ഡി. പറയുന്നതനുസരിച്ച്, എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’. ‘തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ’ക്ക് മുമ്പുതന്നെ മനസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് സിനിമയുടെ കഥ രൂപപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇ ടിവി ഭാരതിനോടും സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ സംവിധായകന്‍ ഗിരിഷ് എ.ഡി. പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

ഗിരീഷ് എ.ഡി.യുടെ എഴുത്തുശൈലിയെക്കുറിച്ചും നിവിൻ പോളി രസകരമായ പരാമർശം നടത്തി. തിരക്കഥ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഗിരീഷിന് സമാധാനമുണ്ടാകില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള നിവിന്‍റെ കമന്‍റ് ആഘോഷത്തിനിടയിൽ ചിരി പടർത്തി. ചിത്രത്തിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് നിവിനും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ പ്രണയത്തെ പ്രധാന ഘടകമാക്കുന്ന ചിത്രമാണെങ്കിലും, അതിനെ കേവലം ഒരു പ്രണയകഥയായി മാത്രം കാണേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തര്‍ പറഞ്ഞു. വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് കഥയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയത്തിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളോടും കഥാപാത്രങ്ങളോടും പ്രേക്ഷകർക്ക് സാമ്യം തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് താരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.

ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് ഒരുക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’. ‘പ്രേമലു’ നേടിയ വലിയ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്‌കരന്‍ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ ബാനറിൽ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

ഗിരീഷ് എ.ഡിയും കിരൺ ജോസിയും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗിരീഷ് എ.ഡി.യുടെ മുൻ ചിത്രങ്ങളിലെ സ്വാഭാവികമായ നർമ്മവും യുവതലമുറയുമായി എളുപ്പത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും പുതിയ ചിത്രത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

നിവിൻ പോളിക്കും മമിത ബൈജുവിനുമൊപ്പം സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, വിനയ് ഫോർട്ട്, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്.

ചിത്രീകരണവും വിപുലമായ രീതിയിലാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ചാലക്കുടി, പൊള്ളാച്ചി, ഗോവ, ഹൈദരാബാദ്, കുട്ടിക്കാനം എന്നിവിടങ്ങളിലായി നൂറിലധികം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

‘പ്രേമലു’ പോലൊരു വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിൽനിന്ന് എത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ ഇതിനകം തന്നെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിവിൻ പോളിയും മമിത ബൈജുവും ഉൾപ്പെടുന്ന താരനിരയും ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെ സംവിധാനവും ഫഹദ് ഫാസിൽ–ദിലീഷ് പോത്തൻ–ശ്യാം പുഷ്കരൻ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ നിർമാണപങ്കാളിത്തവും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നു.

ഓണാഘോഷത്തിന്‍റെ വീഡിയോയിൽ താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും തമാശകളും വടംവലിയും മറ്റ് ഓണക്കളികളും നിറഞ്ഞുനിന്നതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിന് മുമ്പുതന്നെ ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. കഥാപാത്രങ്ങളെയും കഥയെയും പ്രേക്ഷകർക്ക് അടുത്തതായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബ-പ്രണയ ചിത്രമാണ് തങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ചിത്രം വെള്ളിയാഴ്ച (ഓഗസ്റ്റ് 21 ) തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.

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TAGGED:

BETHLEHEM KUDUMBA UNIT
GIRISH AD
NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU
SHYAM PUSHKARAN
SHYAM PUSHKARAN TROLLED FAHADH

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