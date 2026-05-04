പ്രേമലുവിലെ ആദിയും കാര്ത്തിയും ഒന്നിക്കുന്നു; നായകനായി ശ്യാം മോഹന്! സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു
പ്രേമലു എന്ന ഒറ്റചിത്രത്തിലെ പ്രകടനം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടം പിടിച്ച നടനാണ് ശ്യാം മോഹന്.
Published : May 4, 2026 at 1:11 PM IST
പ്രേമലു എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമയിലെ 'ജെ കെ' എന്ന കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകർ അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ ഇടയില്ല. ശ്യാം മോഹന് എന്ന അഭിനേതാവിന്റെ വേറിട്ട പ്രകടനം തന്നെയാണ് ജെ കെ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകര് അത്രയേറെ സ്വീകരിക്കാന് ഇടയായതും.
മുംബൈയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടിറങ്ങിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാനാണ് ശ്യാം മോഹന്. ഇന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ വേഷങ്ങളിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു ഭാഷകളിലായി ശ്യാം ഇതിനോടകം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഇപ്പോഴിതാ കരിയറിലെ ആദ്യ നായക വേഷത്തിന് മുഖത്ത് ചായം തേയ്ക്കുകയാണ് ശ്യാം. നവാഗതനായ ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ശ്യാം മോഹന്റെ നായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റം. പ്രേമലൂ എന്ന സിനിമയിലൂടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട അഖില ഭാർഗവനാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു.
പുതിയ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ശ്യാം മോഹൻ ഇ ടിവി ഭാരതി നോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.
"ചിത്രത്തിന്റെ ആശയവുമായി സംവിധായകൻ ശങ്കർ ഏകദേശം ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് എന്നെ സമീപിക്കുന്നത്. കോമഡിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആശയം രസകരമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി. തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോൾ കേട്ട ആശയത്തിന്റെ ആഴം എന്നിൽ വർദ്ധിച്ചു. സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും പുതുമുഖങ്ങൾ ആണെങ്കിലും ഒരുതരത്തിലുള്ള പോരായ്മയും തിരക്കഥയിൽ പ്രകടമായി കണ്ടില്ല. ഹരീഷ് ആണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണിത്", ശ്യാം മോഹന് വ്യക്തമാക്കി.
"കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട്. കോമഡിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കയറി വരുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ച പൂർത്തിയാക്കിയ തെലുഗു സിനിമയിൽ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള വേഷമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഇന്ട്രസ്റ്റായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും കോമഡിയോട് ഒരു പ്രത്യേക അഭിനിവേശം ഉണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയി പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാം". ശ്യാം മോഹൻ പറഞ്ഞു.
ജെ കെ എന്ന കഥാപാത്രം
"ജെകെ എന്ന കഥാപാത്രം കരിയറിൽ ഒരു ബാധ്യതയായി മാറുമെന്ന് തുടക്കകാലത്ത് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ജെ കെ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യണം. സ്വാഭാവികമായും ഏതൊരു ആക്ടറും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അത്. പക്ഷേ സമാന സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രം പിന്നെയും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രേമലൂ എന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ തേടിയെത്തിയത് ജെ കെ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് സമാനമായ വേഷങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്താൽ കരിയറിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതോടെ ജെകെ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഭാരം ഇറക്കിവെച്ച് വ്യത്യസ്തതയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാന്യനായ യുവാവ്, ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇങ്ങനെയുള്ള റോളുകളാണ് എന്നെ സ്ഥിരമായി തേടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് മാറ്റി പിടിക്കണമെന്നത് എന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത ജോണറിൽ ഉള്ള സിനിമകൾ, കഥാപാത്രങ്ങൾ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഫോക്കസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചത്", നടന് വിശദീകരിച്ചു.
"ഒരു കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നണം. അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയും അത് മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ", താരം പറഞ്ഞു.
പുതിയ സിനിമ അത്തരത്തിൽ കരിയറിൽ വലിയ വഴിത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും എന്ന് ശ്യാം മോഹൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
"ആനന്ദ് എൻ നായർ ആണ് സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം. ആദർശ് ബി അനിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നു. പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ,പത്മരാജ് രതീഷ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, അരുൺ പ്രദീപ്, ശരത് സഭ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ. ഇവർക്ക് പുറമേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായ പാൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രാഞ്ച് താരങ്ങളും സിനിമയുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. നിലവിൽ 40 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്", ശ്യാം മോഹന് പറഞ്ഞു.