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ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് 'തൂക്കി'യ ഹരി; ക്ലൈമാക്സിലെ ബാധ കൂടിയ പ്രകടനത്തിന് പിന്നിലെ കഥ പറഞ്ഞ് ശ്യാം മോഹൻ

കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച്, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സിനിമയിലെത്തി വിജയം വരിച്ച ശ്യാം മോഹന്‍ ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

Shyam Mohan On Bethlehem Kudumba Unit
ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ശ്യാം മോഹന്‍ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 5:01 PM IST

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അക്കി വിനായക്

ഗിരീഷ് എ ഡി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ചിത്രത്തിലെ നായകനും നായികയ്ക്കും അപ്പുറം മറ്റൊരു കഥാപാത്രം കൂടി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകും. സൂപ്പർ ശരണ്യയിൽ മമിത ബൈജുവിൻ്റെയും പ്രേമലുവിൽ ശ്യാമോഹൻ്റെ ആദിയെയും പോലെ ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റിലും ആ ഒരു രീതി സംവിധായകൻ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സില്‍ ശ്യാം മോഹൻ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച ഹരി എന്ന കഥാപാത്രം പുതിയകാലത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരാർഥത്തിൽ 'തൂക്കി'. കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച്, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സിനിമയിലെത്തി വിജയം വരിച്ച ശ്യാം മോഹൻ്റെ ജീവിതം ഏതൊരു സിനിമാമോഹിക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് നടൻ ശ്യം മോഹൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.


പ്രേമലുവിനു ശേഷം ജനങ്ങൾ വീണ്ടും നേരിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റി'ലെ ഹരി. ഈ വിജയത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രേമലുവിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ ഇത്രയധികം ചർച്ചചെയ്യുന്ന, നേരിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഇപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഓണക്കാലത്ത് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഹരി എന്ന കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വലിയ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്. കഥാപാത്രത്തെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിൽ കൃതാർഥനാണ്. ഇത് അഭിനയ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം തരുന്നുണ്ട്.

​എന്നാൽ, അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസമോ അമിതമായ സന്തോഷമോ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു സിനിമയുടെ വിജയവും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുന്നതും ശാശ്വതമായ ഒന്നല്ല. അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം അടുത്ത ഒരു വിജയം തിയേറ്ററുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നതോടെ കെട്ടടങ്ങും.


മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നിന് പകരം പത്ത് ഓപ്ഷനുകൾ സംവിധായകർക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?


അതെ, അഭിനേതാക്കൾക്ക് പഞ്ഞമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. എന്നെപ്പോലൊരു അഭിനേതാവിന് ഇവിടെ തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും വേണം. ഞാൻ നാലഞ്ചു സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എടുത്തുപറയാവുന്നത് പ്രേമലുവും ഇപ്പോൾ ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റും മാത്രമാണ്. ഒരു സിനിമയിൽ കഥാപാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഇതിന് നമ്മളല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് സംവിധായകരെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരേണ്ടതുണ്ട്.

​പ്രേമലു വലിയ വിജയമായെങ്കിലും ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പൊയ്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നുകരുതി കിട്ടുന്ന ഏതു കഥാപാത്രവും വലിച്ചുവാരി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. കൂടുതൽ സിനിമകൾ എന്നതിനെക്കാൾ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. പ്രേമലുവിന് ശേഷം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് തെലുങ്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നായിരുന്നു. അവിടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ പ്രേമലുവിലെ ആദിയെപ്പോലെ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിനുശേഷം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നില്ല. മലയാള സിനിമ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇനിയും കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് തെളിയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Shyam Mohan On Bethlehem Kudumba Unit
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)

പ്രേമലുവിന് ശേഷം നല്ല വേഷങ്ങൾ വരാതിരുന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സമ്മർദം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ?

തീർച്ചയായും! ജനങ്ങൾ മറന്നുപോകുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് സ്വാഭാവികമായ സമ്മർദം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ ചെറുതാണെങ്കിലും കിട്ടുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്തേക്കാം എന്ന ലൈനിലല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. സഹപ്രവർത്തകരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരും ഉപദേശിച്ചത് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനാണ്.

​പലരും ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് പ്രേമലുവിലൂടെയാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്നത് 'പത്രോസിൻ്റെ പടപ്പുകൾ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ്. പക്ഷേ ചില സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല.


ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റിലേക്ക് ഗിരീഷ് എ ഡി വിളിക്കുമ്പോൾ മാനസികമായി എവിടെയായിരുന്നു?


സ്വന്തം കഴിവിൽ തന്നെ സ്വയം സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിലായിരുന്നു ഗിരീഷ് ആ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം. സിനിമകളിൽ അവസരങ്ങൾ ധാരാളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ലഭിക്കുന്നതൊക്കെയും പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത വേഷങ്ങൾ. ചെറിയ സിനിമകളിൽ പോലും സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ. പ്രേമലു പോലെ വലിയൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സൈഡ് റോളുകൾ തുടർച്ചയായി തേടിവരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. എനിക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത റോളുകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്ന ഇമേജ് ആണോ ഉള്ളതെന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചു.

​എൻ്റെ ആകുലതകൾ സുഹൃത്തായ സംഗീത് പ്രതാപിനോട് പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിനും സമാന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു. ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പോസ്റ്ററുകൾ കാണുമ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുപോയി. ഗിരീഷ് എന്ന സംവിധായകൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ, ഒരു നിവിൻ പോളി ചിത്രത്തിൽ ചെറിയ റോൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ്.

​അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് സംവിധായകൻ്റെ ക്ഷണം എത്തിയത്. വളരെയധികം സന്തോഷവാനായി. മികച്ച രീതിയിൽ ചിത്രത്തിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആദ്യം സംവിധായകൻ വിശദീകരിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റി'ലെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം ഒരു വൺമാൻ ഷോ പോലെയായിരുന്നു. ഒരു നിവിൻ പോളി ചിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു നടന് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്പേസ് കിട്ടുക എന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണല്ലോ?

ഈ ചിത്രത്തിൽ എനിക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വലിയ കാര്യം. ഇത്രയും വലിയ താരനിരയുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ, ഒരു വൺമാൻ ഷോ പോലെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രകടനം വന്നു. ഒരു നിവിൻ പോളി ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ മറ്റൊരു നടന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുക, അത് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചു ഏൽപ്പിക്കുക എന്നതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംവിധായകൻ്റെ അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം അത്ഭുതമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്.

​വേറൊരു ട്രാക്കിൽ പോകുന്ന സിനിമയാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ്. അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരുത്തൻ കയറി നിന്നിട്ട് മറ്റൊരു ട്രാക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പാളിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തിനാണ് ക്ലൈമാക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത്? നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ചോദ്യം ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആലോചിച്ചത്, എന്തൊരു വലിയ റിസ്കാണ് സംവിധായകൻ എടുത്തത് എന്ന്.

Shyam Mohan On Bethlehem Kudumba Unit
ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റില്‍ ശ്യാം മോഹന്‍ (Special Arrangement)
പ്രേമലുവിലെ ആദിയാകാൻ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ? ആ അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത കഥാപാത്രമാണ് ആദി. എല്ലാവരും കരുതുന്നത് എൻ്റെ യഥാർഥ ജീവിതരീതിയും സ്വഭാവവുമായി ബന്ധമുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ആദി എന്നാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത കഥാപാത്രമാണ് ആദി. ഈ കഥാപാത്രം ഒരു അർബൻ സ്റ്റൈലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ തനി നാടൻ, മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. എൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുമായി ആദിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അത് നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സംവിധായകനും കൂടിയുള്ളതാണ്.

​തമാശയായി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രേമലു സിനിമയുടെ പ്രസ് മീറ്റിൽ ദിലീഷ് പോത്തൻ ചേട്ടൻ എൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന് മൈക്ക് വാങ്ങി പറഞ്ഞു, "ആദി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, അത് അവതരിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല" അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വലിയൊരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിന് തുല്യമായിരുന്നു. ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഗുണകരമാകും. മുംബൈയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലിയും ജീവിതവും ഒക്കെ ആദിയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഗിരീഷ് എ ഡി എന്ന സംവിധായകൻ്റെ പങ്ക് നിർണായകമാണ്. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മീറ്റർ സന്തുലിതമായി നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹം കർക്കശമായി നിലകൊള്ളും.

Shyam Mohan On Bethlehem Kudumba Unit
ശ്യാം മോഹന്‍ (Special Arrangement)
എന്നാൽ ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റിലെ ഹരി ആദിയെ പോലെ അല്ലല്ലോ? ഹരി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കും വലിയ പിടുത്തമില്ല. ആദി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ചില സ്വഭാവസവിശേഷതകളും മീറ്ററും ഒക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഹരി അങ്ങനെ നിബന്ധനകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ്. ഹരിയെ അങ്ങനെ എളുപ്പം പിടികിട്ടില്ല. എനിക്കിപ്പോഴും ആ കഥാപാത്രത്തെ കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാസ്തവമാണ്.

​ഹരിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വലിയ തയാറെടുപ്പ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. സംവിധായകൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയോ കഥാപാത്രം ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നു. ആ ബൈക്കിൽ പോകുന്ന സീനിൽ ഹരിയുടെ കഥാപാത്രം ഒന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഗൂഢമായ ആ ഒരു ചിരി ഷോട്ടിൽ ഇട്ടതാണ്. പിന്നീട് സംവിധായകനോട് ചോദിച്ചു ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന്; അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചിരി ഓക്കേയായിരുന്നു. സംവിധായകനെ പൂർണമായി വിശ്വസിച്ചു തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടുപോയത്. പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ലായിരുന്നു. ഓരോ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോഴും സംവിധായകൻ്റെ അടുത്തെത്തി ചെയ്തത് ശരിയായോ എന്ന് വ്യക്തത വരുത്തും. സംവിധായകൻ 'ഓക്കേ' പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

ചിത്രത്തിൽ കിണറ്റിൽ ചാടുന്ന രംഗമൊക്കെ ഡ്യൂപ്പില്ലാതെയാണോ ചെയ്തത്?

ഈ സിനിമയിൽ ഡ്യൂപ്പിൻ്റെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ചാടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകം കിണർ കലാസംവിധായകൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. അതിലേക്കു ചാടുന്ന സമയം എൻ്റെ തലയും ദേഹവുമൊക്കെ തട്ടി ചെറിയ പരിക്കുകൾ പറ്റി. ആ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഷോട്ട് ഒറിജിനൽ കിണറിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നെ തന്നെയാണ് കിണറ്റിൽ ഇറക്കി ആ രംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയത്. അത്യാവശ്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രംഗം തന്നെയായിരുന്നു. ചാടുന്നതിന് റോപ്പിൻ്റെ സഹായം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തലയൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിയതോടെ ഭയം ഇരട്ടിയായി. പക്ഷേ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാൻ തയാറാണ്. അങ്ങനെ വേണമല്ലോ!

ക്ലൈമാക്സിൽ ചാക്യാർക്ക് ബാധ കൂടുന്ന പോലെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ രസകരമായിരുന്നല്ലോ?


അസാമാന്യ ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ് സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ ഡിയും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായ കിരൺ ജോസിയും. ക്ലൈമാക്സിൽ 'ചാക്യാർക്ക് ബാധ കൂടുന്നു' എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി വർക്കൗട്ട് ആകുന്ന തരത്തിൽ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നി. ഗിരീഷിൻ്റെ ചിന്തകൾ അങ്ങനെയാണ്. പ്രേമലുവിലും സിനിമയിലുടനീളം ഉണ്ടായിരുന്ന ആദി അല്ല ക്ലൈമാക്സിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ആളെക്കൂട്ടി നായകനെ തല്ലാൻ വരുമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് ഗിരീഷിൻ്റെ സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.

​മറ്റൊരു സംവിധായകൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വില്ലനെ അടിച്ചു തോൽപ്പിക്കുന്ന നായകൻ എന്ന രീതിയിലാകും അത് അവസാനിപ്പിക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ വില്ലന് ബാധ കൂടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി, അത് വർക്കാവുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ഹരിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച തന്ന സമയത്ത് ഈ ബാധ കൂടുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഹരിക്ക് ബാധ കൂടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഐഡിയ സംവിധായകൻ പറയുന്നത്. പുള്ളി കൈയിൽ നിന്നു പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു- അങ്ങനെയൊരു പരിപാടി! കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി.

Shyam Mohan On Bethlehem Kudumba Unit
ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റില്‍ ശ്യാം മോഹന്‍ (Special Arrangement)
ബാധ കൂടിയത് പോലെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികമായി ഏറെ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ?തീർച്ചയായും വേണം. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം വളരെയധികം പ്ലാൻ ചെയ്ത് സാവധാനത്തിലാണ് മുന്നോട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലൈമാക്സ് രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. അതിനിടയിൽ മഴ കാരണം കുറച്ചുസമയം ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടിയും വന്നു. ക്യാമറാമാൻ അജ്മൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് എല്ലാ രംഗങ്ങളും ഒപ്പിയെടുത്തത്.

​ഒരേയൊരു തവണയാണ് ഹരി ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ ഓടി വരുന്നതായി കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു ഷോട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഓടേണ്ടതായി വന്നു! ശാരീരിക അധ്വാനം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തു എന്നറിയുമ്പോൾ ക്ഷീണത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. എത്രയോ പേർ നമുക്ക് ചുറ്റും നിന്ന് നമ്മളെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ, "ബുദ്ധിമുട്ടാണ്" എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖം ചുളിക്കുന്നതിൽ എന്തർഥം? ഇത് നമ്മുടെ ഏരിയ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ ഊർജമാണ് വർധിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിൽ ചാക്യാർകൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ? അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക പരിശീലനം എടുത്തിരുന്നോ?


ചാക്യാർകൂത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നതിലുപരി, ആ കലാരൂപത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തിയറിവില്ലായിരുന്നു. ഹരി എന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ വിശദീകരിച്ച തന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, "ഏതെങ്കിലും ആശാൻ്റെ അടുത്തുപോയി ചാക്യാർകൂത്ത് സ്വായത്തമാക്കണമോ?" എന്ന്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു "നമുക്ക് നോക്കാം" എന്ന്. പിന്നീട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കയറി ധാരാളം ചാക്യാർകൂത്ത് കലാരൂപങ്ങൾ കണ്ടു. പണ്ട് തൊട്ടേ മിമിക്രിയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി.

​സിനിമയുടെ സീനിൽ ഞാൻ ചാക്യാർകൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുവേണ്ടി മിഴാവു വായിക്കുന്നത് യഥാർഥ കലാകാരനാണ് - കലാമണ്ഡലം അഭിമന്യു. അദ്ദേഹത്തിന് കൂത്തുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ചാക്യാർകൂത്തിൻ്റെ ചമയം ചെയ്തു തന്നത്. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാക്യാർകൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കോണ്ടൻ്റ് അയച്ചുതന്നത് അഭിമന്യുവിൻ്റെ ആശാനാണ്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് മുമ്പ് അത് ഞാൻ നിരവധി തവണ കേട്ടു പഠിച്ചു. ചാക്യാർകൂത്തിനെക്കുറിച്ച് സംവിധായകനും നല്ല ധാരണയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദേശം എപ്പോഴും ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ചെയ്തതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹനം മാത്രമേ നൽകിയുള്ളൂ.


നിവിൻ പോളിക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ച അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്? ഇതൊരു ഫാൻ ബോയ് മോമെൻ്റ് കൂടിയായിരുന്നല്ലോ?


നിവിൻ പോളി ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുക എന്നത് തികച്ചും ഒരു ഫാൻ ബോയ് മോമെൻ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ ചേട്ടനെ ഇതുവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അഭിനയിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഒരേ സിനിമയിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്. അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവം തന്നെയാണ്.

Shyam Mohan On Bethlehem Kudumba Unit
ഗിരീഷ് എ ഡിക്കൊപ്പം ശ്യാം മോഹന്‍ (Special Arrangement)

​ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ ചേർത്തുപിടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ചിരി വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നിവിൻ ചേട്ടനുള്ളത്. പല സീനുകളിലും അദ്ദേഹം ചിരിച്ചിട്ട്, "ഇവൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ എനിക്ക് ചിരി വരും" എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. എനിക്ക് അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം പകരുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. നല്ല സിനിമകളും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളും തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇനിയും മികവുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം.

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