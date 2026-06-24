'കളിപ്പാവയാകാൻ താത്പര്യമില്ല'; 'അമ്മ' നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ശ്വേതാ മേനോൻ
സംഘടനയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സുതാര്യതയില്ലെന്ന ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലും കുറിപ്പിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഭരണസമിതികളുടെയും മുഴുവൻ കണക്കുകളും സുതാര്യമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 6:57 AM IST
എറണാകുളം: താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിലെ ഭരണസമിതിയിൽ നിന്ന് രാജി വച്ചതിന് പിന്നാലെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നടി ശ്വേതാ മേനോൻ. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് തനിക്കെതിരെ ദുഷ്പ്രചാരണം നടത്തിയെന്നും, ആത്മാഭിമാനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജി വച്ചതെന്നും ശ്വേതാ മേനോൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ആരുടെയും കളിപ്പാവയാകാൻ താത്പര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് താൻ പടിയിറങ്ങിയതെന്നും അവർ തുറന്നടിച്ചു.
അട്ടിമറി ശ്രമവും വ്യക്തിഹത്യയും
കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിനായി ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നിരുന്നു. ഇതിനായി പുറത്തുനിന്ന് ചിലരെ സംഘടനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. 'അമ്മ'യുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ക്രൈം നന്ദകുമാർ, മാർട്ടിൻ മേനാച്ചേരി തുടങ്ങിയവരെ ഉപയോഗിച്ച് തനിക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും വ്യക്തിഹത്യയും നടത്തി. തന്നെ താഴെയിറക്കാൻ കൃത്യമായ അജണ്ടയോടെയാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതെന്നും ശ്വേതാ മേനോൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സാമ്പത്തിക തിരിമറിയും ഓഡിറ്റ് ആവശ്യവും
സംഘടനയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സുതാര്യതയില്ലെന്ന ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലും കുറിപ്പിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഭരണസമിതികളുടെയും മുഴുവൻ കണക്കുകളും സുതാര്യമായി പരിശോധിക്കണം. ഇതിനായി ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതും ദുരൂഹമാണ്. മുൻ ഭരണസമിതിയുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാതിരിക്കാൻ ചിലർ ബോധപൂർവം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന് വിശദീകരണം
തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾക്കും ശ്വേതാ മേനോൻ മറുപടി നൽകി. താൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും ഭാഗമല്ല. ബിജെപിയുടെയോ സിപിഎമ്മിൻ്റെയോ ആളല്ല താൻ. കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തോ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തോ നടന്ന പരിപാടികളിൽ താൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. 'അമ്മ'യുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുൻപോ ശേഷമോ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ വേദികളിൽ താൻ പോയിട്ടില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഭരണസമിതിയിൽ നിന്ന് താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാഥമിക അംഗങ്ങൾ രാജി വച്ചതിന് പിന്നാലെ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നീക്കങ്ങൾക്കിടെയാണ് നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി ശ്വേതാ മേനോൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പുറത്തുവന്നത്. 'പിക്ചർ അബി ബാക്കി ഹേ' (കഥ ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല) എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ തൻ്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത്. വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകുന്നതിനായി ഈ മാസം 26ന് ശ്വേതാ മേനോൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണുമെന്നാണ് വിവരം.
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