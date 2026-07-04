'രാജി വയ്ക്കരുതെന്ന് ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും പറഞ്ഞു'; തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഓടിളക്കി വന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരല്ലെന്നും ശ്വേത മേനോന്
അമ്മ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓടിളക്കി വന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരല്ലെന്നും അമ്മ സംഘടനയിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും ശ്വേത മേനോന് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
Published : July 4, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : July 4, 2026 at 2:58 PM IST
എറണാകുളം: 'അമ്മ'യിലെ തർക്കങ്ങൾ മുതലെടുത്ത് അമ്മയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കോടതി ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് നടി ശ്വേത മേനോന്. രമേശ് പിഷാരടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ എറണാകുളം മുന്സിഫ് കോടതി തത്കാലികമായി വിലക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെ ശ്വേത മേനോൻ്റെ പ്രതികരണം.
അമ്മ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓടിളക്കി വന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരല്ലെന്നും അമ്മ സംഘടനയിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും ശ്വേത മേനോന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും അമ്മയുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ വരാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ചാണ് വരേണ്ടതെന്നും അല്ലാതെ പിന് വാതിലിലൂടെയല്ല വരേണ്ടതെന്നും ശ്വേത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മമ്മൂക്കക്കും ലാലേട്ടനും നന്ദി
വിവാദങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ പ്രസിഡൻ്റായ ശ്വേത മേനോനെ പിന്തുണച്ച മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹന്ലാലിനും നടി ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. രാജിവെക്കരുതെന്നും തൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്നും പോരാടണമെന്നും പറഞ്ഞ മമ്മൂക്കക്കും ലാലേട്ടനും പോരാട്ടത്തിൽ ശ്വേതയോടൊപ്പം ഉറച്ച് നിന്ന അമ്മയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നടി നന്ദി അറിയിച്ചു.
അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയും വിവാദങ്ങളും
കഴിഞ്ഞ ജൂണ് 21 ന് നടന്ന വാര്ഷിക ജനറല് ബോഡി യോഗത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ശ്വേത മേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി ഒന്നാകെ രാജി സമര്പ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതല് സംഘടനയ്ക്കുള്ളില് ഉടലെടുത്ത ആഭ്യന്തര ഭിന്നിപ്പുകളാണ് കൂട്ടരാജിയും തുടര്ന്നുള്ള പ്രതിസന്ധികളും സൃഷ്ടിച്ചത്.
ഭരണസമിതി രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെ നടന് ജഗദീഷിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന യോഗത്തിലാണ് രമേഷ് പിഷാരടി കണ്വീനറായും ഗണേഷ് കുമാര്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ പ്രഭ തുടങ്ങിയവര് അംഗങ്ങളായും അടിയന്തര താത്കാലിക ചുമതലയ്ക്കായി അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. എന്നാല് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണം സംഘടനയുടെ ബൈലോയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ശ്വേത മേനോന് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
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താനും മറ്റ് ഭാരവാഹികളും രാജിക്കത്ത് നല്കിയിട്ടില്ലെന്ന തരത്തില് രമേഷ് പിഷാരടിയും ഗണേഷ് കുമാറും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയുമായി ശ്വേത മേനോന് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കുറ്റാരോപിതരായ ചില സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാര് സംഘടനയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഭരണസമിതിയെ തകര്ക്കാന് വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്വേത ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചിരുന്നു.
പിന്നീട് 'അമ്മ' യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ച നടത്തുന്ന രമേഷ് പിഷാരടിയുടെയും ശ്വേതാ മേനോൻ്റെയും ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം വെള്ളിയാഴ്ച സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ഓഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത് താനല്ലെന്ന് പിഷാരടി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അഡ്ഹോക്ക് കൺവീനർ സ്ഥാനം പിഷാരടി രാജിവച്ചു. സംഘടനയെ കോടതി കയറ്റാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചതെന്ന് പിഷാരടി പറഞ്ഞു.
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