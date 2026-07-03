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''ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചില്ല... അമ്മയെ അനാഥമാക്കിയില്ല''; അമ്മയിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധി, നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാതെ രാജിയില്ലെന്ന് ശ്വേത

രമേഷ് പിഷാരടി അധ്യക്ഷനായ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയ്‌ക്ക് സാധുതയില്ലെന്നും ശ്വേത വ്യക്തമാക്കി.

SHWETA MENON AMMA RAMESH PISHARODY COMMITTEE അമ്മ
Shweta Menon - File (Special Arrangements)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 3, 2026 at 8:08 AM IST

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എറണാകുളം: താരസംഘടനയായ അമ്മയില്‍ വീണ്ടും അധികാര തര്‍ക്കം. രാജി വച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ശ്വേത മേനോൻ്റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ജൂണ്‍ 21 ന് നടന്ന വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ ബോഡ‍ി യോഗത്തിന് പിന്നാലെ ശ്വേത മേനോന്‍ പ്രസിഡന്‍റായ ഭരണ സമിതി ഒന്നാകെ രാജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് വ്യക്തത വരുത്തി ശ്വേത മേനോൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

രമേഷ് പിഷാരടി അധ്യക്ഷനായ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയ്‌ക്ക് സാധുതയില്ലെന്നും ശ്വേത വ്യക്തമാക്കി. അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയില്‍ നടന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെ ശ്വേത മേനോന്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ സംഘടനയ്ക്ക് രാജിക്കത്ത് നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് രമേഷ് പിഷാരടിയും അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഗണേഷ് കുമാറും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് മൗനം വെടിഞ്ഞ് ശ്വേത തന്നെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ജയൻ ചേർത്തല, കൈലാഷ് എന്നിവർ അടിയന്തരമായി രാജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

അമ്മയുടെ ബൈലോ പ്രകാരം രാജി വച്ച കമ്മിറ്റിക്കാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതുവരെ സംഘടനയുടെ ഭരണ ചുമതലയെന്നും അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് സാധുതയില്ലെന്നും ശ്വേത മേനോന്‍ പറയുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ശ്വേതയുടെ പ്രതികരണം. കുറ്റാരോപിതരായ ചില സ്ഥാപിത താല്‍പര്യങ്ങള്‍ അമ്മയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും കുറിപ്പിലുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പ്രതികരണം.

ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണരൂപം

ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ മൗനം പാലിച്ചത് അമ്മയ്‌ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അമ്മയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. പക്ഷേ, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസ്യതയെ തുടർച്ചയായി ആക്രമിക്കുകയും എൻ്റെ പേര് കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, എൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാതെ ഇനി ഞാൻ പിന്മാറില്ല. ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നത് ഞാൻ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നും അമ്മയെ അനാഥമാക്കിയെന്നുമാണ്. അല്ല, ഞാൻ ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മയെ അനാഥമാക്കിയിട്ടുമില്ല.

2026 ജൂൺ 21-ന് നടന്ന അമ്മയുടെ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി രാജിവെക്കണമെന്ന മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ അജണ്ടയുമായാണ് ചിലർ (കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 10 മുതൽ 15 വരെ അംഗങ്ങൾ) എത്തിയത്.

എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ നിരവധി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അവർ ഒരു പ്രീ പ്രിൻ്റഡ് റസലൂഷൻ തയാറാക്കി അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്‌തു. ആ ആരോപണങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും വസ്‌തുതാപരവും നിയമപരമായി വ്യക്തവുമായ മറുപടികൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു.

ആ റസലൂഷൻ എനിക്ക് കൈമാറിയെങ്കിലും, അമ്മ ആർട്ടിക്കിള്‍ XII(e) പ്രകാരം അത് പാസായിട്ടില്ല. അന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 243 അംഗങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമായ 162 പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആ പ്രമേയത്തിന് യാതൊരു നിയമസാധുതയുമില്ല. എൻ്റെ മൗനം മുതലെടുത്ത് അമ്മയിലെ അംഗങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച്, ചില നിക്ഷിപ്‌ത താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംഘടനയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, അമ്മയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ആരെയും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല.

എന്ന്,

ശ്വേത മേനോൻ

പ്രസിഡൻ്റ് അമ്മ

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TAGGED:

SHWETA MENON
AMMA
RAMESH PISHARODY COMMITTEE
അമ്മ
SHWETA MENON NOT RESIGNED AMMA

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