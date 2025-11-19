ETV Bharat / entertainment

"ഇത് ഞാന്‍ അല്ല, എന്‍റെ നമ്പറും അല്ല... ഈ വിഡ്ഢിത്തം അവസാനിപ്പിക്കൂ", മുന്നറിയിപ്പുമായി ശ്രീയ ശരണ്‍

തന്‍റെ പേരില്‍ ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തിയ വ്യക്‌തിക്കെതിരെ ശ്രീയ ശരണ്‍ രംഗത്ത്. ഇത് അങ്ങേയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും വിചിത്രവുമാണെന്നും ഇയാള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ സമയം പാഴാക്കിയതില്‍ തനിക്ക് ഖേദമുണ്ടെന്നും ശ്രീയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.

Published : November 19, 2025 at 5:03 PM IST

തന്‍റെ പേരില്‍ ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തിയ വ്യക്‌തിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം ശ്രീയ ശരണ്‍. ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തുന്ന വ്യക്‌തി തന്‍റെ പേരും ചിത്രവും ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ശ്രീയ വ്യകതമാക്കി. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകള്‍ പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് നടി രംഗത്തെത്തിയത്.

"ആരായിരുന്നാലും ഈ വിഡ്ഢിത്തം അവസാനിപ്പിക്കണം. ആളുകള്‍ക്ക് മെസേജ് അയച്ച് അവരുടെ സമയം കളയുന്നത് നിര്‍ത്തുക. ഇത് അങ്ങേയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും വിചിത്രവുമാണ്. ഇയാള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കിയതില്‍ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട്. ഇത് ഞാന്‍ അല്ല, ഇത് എന്‍റെ നമ്പറും അല്ല.

ഒരു നല്ല കാര്യം എന്തെന്നാല്‍, ഈ വ്യക്‌തി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഞാന്‍ ആദരിക്കുകയും ഒപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് എന്നതാണ്. ഇത് വളരെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു! എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ സമയം ഇങ്ങനെ പാഴാക്കുന്നത്? മറ്റൊരാളായി ആള്‍മാറാട്ടം നടത്താതെ സ്വന്തമായി ഒരു ജീവിതം കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കൂ." -ശ്രീയ ശരണ്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു.

ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം സ്‌റ്റോറിയിലൂടെയും താരം പ്രതികരിച്ചു. പ്രചരിക്കുന്ന ഈ നമ്പർ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ആരാധകർക്കും സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർക്കും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "സ്‌കാം അലേർട്ട്... വ്യാജം.. എന്നെ അനുകരിക്കാൻ ആരോ ശ്രമിക്കുന്നതായി സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കോളുകൾ വന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശയ വിനിമയങ്ങള്‍, ജോലി ബുക്കിംഗ്, പണമിടപാടുകള്‍ എന്നിവകള്‍ ഈ വ്യാജ നമ്പറിൽ നിന്നും നടത്തുന്നതില്‍ നിന്നും ദയവായി വിട്ടുനിൽക്കുക" -ഇപ്രകാരമാണ് ശ്രീയ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം സ്‌റ്റോറിയില്‍ കുറിച്ചത്.

പങ്കുവച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീയയുടെ ഈ പോസ്‌റ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ നിരവധി പേരാണ് നടിയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം മാന്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്‌തതിന് ശ്രീയയെ പ്രശംസിച്ചും നിരവധി പേര്‍ എത്തി. സൈബർ ക്രൈം അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകാനും നടിയോട് ആരാധകര്‍ ഉപദേശിച്ചു.

അതേസമയം നിരവധി പ്രോജക്‌ടുകളാണ് ശ്രീയയുടേതായി ഈ വര്‍ഷം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയതും റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നതും. കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത തമിഴ് റൊമാന്‍റിക് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ 'റെട്രോ'യിലും താരം സുപ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ തേജ സജ്ജ, മഞ്ചു മനോജ്, ജഗപതി ബാബു തുടങ്ങിയവർ കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തിലെത്തിയ തെലുങ്ക് ഫാന്‍റസി ആക്ഷൻ ചിത്രം 'മിറായി'യിലും ശ്രീയ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്‌തിരുന്നു.

