രാമായണ സിനിമ; ആഗോള റിലീസിന് മുന്പ് പ്രത്യേക പ്രദര്ശനമൊരുങ്ങി തങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്ന് ശ്രീ രാമലീല മഹാസംഘ്
രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം ഈ വര്ഷം ദീപാവലി റിലാസായാണ് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 12:53 PM IST
നിതീഷ് തിവാരിയൊരുക്കുന്ന രാമായണ പാര്ട്ട് വണ് റിലീസിന് മുന്പേ തന്നെ വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അടുത്തിടെ ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ സിനിമ വിവാദത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം ഈ വര്ഷം ദീപാവലി റിലാസായാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
എന്നാല് റിലീസിന് മുന്പ് തന്നെ രാമായണ തങ്ങള്ക്കായി പ്രത്യേക പ്രദര്ശനം ഒരുക്കണമെന്നാണ് ശ്രീ രാമലീല മഹാസംഘ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് സിനിമയുടെ പ്രത്യേക പ്രദർശനം ഒരുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശ്രീ രാമലീല മഹാസംഘ് പ്രസിഡന്റ് അർജുൻ കുമാർ ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറപ്രവർത്തകർക്ക് കത്തയച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് നിതീഷ് തിവാരിക്കും നിര്മാണ കമ്പനിക്കും കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കത്തില് പ്രഭാസ് നായകനായി എത്തിയ ചിത്രം ആദിപുരുഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്.
ആദിപുരുഷിലെ പല രംഗങ്ങളും സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസികളുടെയും പരമ്പരാഗത രാമലീല സംഘങ്ങളുടെയും കടുത്ത എതിർപ്പിന് കാരണമായിരുന്നു. സ്വർണ നിറത്തിന് പകരം കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ലങ്ക കാണിച്ചതും, രാവണനെയും സൈന്യത്തെയും വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ചിത്രീകരിച്ചതുമാണ് അന്ന് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. ഇത് സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചതായും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ രാമായണത്തിലെ ചില രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതായി സംഘടന അവകാശപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ആഗോള റിലീസിന് മുമ്പ് സിനിമ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ ആവശ്യം.
ആക്ഷേപകരമായ ഏതെങ്കിലും രംഗങ്ങള്, സംഭാഷണങ്ങള് എന്നിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോയെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് ഈ പ്രദര്ശനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ, ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് നീക്കം ചെയ്യുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്യണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡല്ഹിയിലെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തിയേറ്ററുകളിൽ വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അര്ജുന് കുമാര് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമാണ് രാമായണ. വമ്പന് മുതല്മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് വമ്പന് താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്.
ശ്രീരാമനായി രണ്ബീര് കപൂര് എത്തുമ്പോള് സീതയായി എത്തുന്നത് സായ് പല്ലവിയാണ്. രാവണനായി യഷും ഹനുമാനായി സണ്ണി ഡിയോളും എത്തുന്നു. ലക്ഷ്മണനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രവി ദുബെയാണ്, ശോഭനയാണ് കൈകേയിയെ വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ വേഷത്തില് അരുൺ ഗോവിൽ, ശൂർപ്പണഖയായി രാകുൽ പ്രീത് സിംഗും എത്തുന്നു. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയായി അജിങ്ക്യ ദിയോയും ഇന്ദ്രനായിക കുനാൽ കപൂർ ആണ് വേഷമിടുന്നത്.
ഹാൻസ് സിമ്മറും എ.ആർ. റഹ്മാനുമാണ് സംഗീതം നൽകുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗം അടുത്ത വർഷം ദീപാവലിക്കാണ് റിലീസ് ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഹിന്ദിക്കൊപ്പം തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, മലയാളം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും.