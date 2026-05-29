കിടിലന്‍ നൃത്തവുമായി ശ്രദ്ധ കപൂര്‍! മുറിയൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിക്കൂടേയെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ; മറുപടിയുമായി താരം

Published : May 29, 2026 at 12:19 PM IST

'ആഷിഖി 2' എന്ന ജനപ്രിയ ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികളുടേതടക്കം ഹൃദയത്തില്‍ ഇടം പിടിച്ച താരമാണ് ശ്രദ്ധ കപൂര്‍. മോഹിത് സൂരി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തില്‍ ആരോഹി എന്ന ഗായികയുടെ വേഷത്തിലൂടെയാണ് താരം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ കവര്‍ന്നത്.

ബോളിവുഡില്‍ മാത്രം നിരവധി ആരാധകരുള്ള ഈ താരത്തിന്‍റെ ഒരു നൃത്ത വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമാകുന്നത്.

പോപ്പ് ഇതിഹാസം മൈക്കിള്‍ ജാക്‌സന്‍റെ 'ബാഡ്' എന്ന ആല്‍ബത്തിന് മതി മറന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധയുടെ വീഡിയോയാണ് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പൈജാമയും ടീഷര്‍ട്ടും ധരിച്ചാണ് ശ്രദ്ധയുടെ കിടിലന്‍ ഡാന്‍സ്.

തന്‍റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയൂടെ ശ്രദ്ധ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് രസകരമായ ഒരു അടിക്കുറിപ്പും താരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 'സ്വയം മറന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാന്‍ കാരണമാകുന്നവരെ കണ്ടെത്തൂ', എന്നാണ് താരത്തിന്‍റെ വാക്കുകള്‍.

എന്നാല്‍ താരത്തിന്‍റെ നൃത്തം കാണുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്രേമികള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. വീഡിയോയില്‍ ആകെ അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്ന താരത്തിന്‍റെ റൂമിനെ കുറിച്ചാണ് വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിനെല്ലാം രസകരമായ മറുപടിയും താരം നല്‍കുന്നുണ്ട്.

വീട് വൃത്തിയില്ലെന്നും ഗ്രീന്‍ സ്‌ക്രീന്‍ ഉപയോഗിച്ച് നൃത്തം ചെയ്‌താല്‍ മതിയെന്നുമാണ് ഒരാള്‍ കുറിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇതിന് ശ്രദ്ധ നല്‍കിയ മറുപടി ഇതാണ് അമ്മേ, ഒറിജിനല്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് മെസേജ് ചെയ്യൂ എന്നാണ്, വീട് വൃത്തിയാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞും കമന്‍റെത്തി. അതിന് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിച്ചല്ലോ എന്നാണ് താരത്തിന്‍റെ രസകരമായ മറുപടി.

ശ്രദ്ധ കപൂറിന്‍റെ കാമുകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ രാഹുല്‍ മോദിയാണ് താരത്തിന്‍റെ ഡാന്‍സ് വീഡിയോ പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.വീഡിയോയില്‍ ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥയും അവിടെ കാണാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പല വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിലും രാഹുല്‍ മോദിയാണെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്. അടുത്തതായി രാഹുലിന്‍റെ ചിത്രത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ വേഷമിടുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

2024 ല്‍ മുതല്‍ ശ്രദ്ധ കപൂറും രാഹുല്‍ മോദിയും പ്രണയത്തിലാണെന്നാണ് വിവരം. ആനന്ദ് അംബാനിയുടെ വിവാഹസത്കാരത്തില്‍ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് എത്തിയതോടെയാണ് രാഹുലും ശ്രദ്ധയും പ്രണയത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹം പകരന്നത്. മാത്രമല്ല പലയിടങ്ങളിലും പൊതുവേദിയിലും ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് എത്തിയതോടെ പ്രണയത്തിലാണെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി. എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച ഇരുവരും പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

മറാത്തി നാടന്‍ കലാകാരി വിധാഭായ് നാരായണ്‍ ഗവോന്‍കറുടെ ജീവിതം ആസ്‌പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ അടുത്തതായി വേഷമിടുന്നത്. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ തീപ്പാറിച്ച സ്ത്രീ ഫ്രാഞ്ചൈസിയും അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.

