അപ്രതീക്ഷിതമായി പങ്കെടുത്ത ഓഡിഷന്, എത്തിയത് ജിത്തു ജോസഫ് ചിത്രത്തിലേക്ക്; ദൃശ്യം ത്രീ വിശേഷങ്ങളുമായി ശ്രദ്ധ ഗോകുല്
ദൃശ്യം 3' ലെ പ്രധാന വേഷത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധ ഗോകുൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 7:44 PM IST
അക്കി വിനായക്
നമ്മുടെയെല്ലാം കുട്ടിക്കാലത്തെ സുന്ദരമായ ഓർമകളിൽ ഒന്നാണ് 'ഹലോ കുട്ടിച്ചാത്തൻ' എന്ന പരമ്പരയും അതിലെ പ്രിയപ്പെട്ട 'വർഷ'യും. വർഷങ്ങളായി മലയാളികൾ സ്ക്രീനിൽ തിരഞ്ഞ ആ മുഖം ഇപ്പോൾ വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുകയാണ്. മെഡിസിൻ പഠനത്തിനായി കലാരംഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുത്ത ശ്രദ്ധ ഗോകുൽ, ഇന്ന് ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും നായിക വേഷങ്ങളിലൂടെയും മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റെ ഇടം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 'ദൃശ്യം 3' ലെ പ്രധാന വേഷത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധ ഗോകുൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
റിയാലിറ്റി ഷോയും ഹലോ കുട്ടിച്ചാത്തനും
പത്താം വയസിലാണ് ഞാന് ടെലിവിഷൻ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. സൂപ്പർ ഡാൻസർ റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയതോടെയാണ് എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പ്രശസ്ത താരങ്ങളായ നവനീത് മാധവ്, ഷെയ്ൻ നിഗം തുടങ്ങിയവർ അതേ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ശ്രദ്ധയോടൊപ്പം മത്സരാർത്ഥികളായി ഉണ്ടായിരുന്നു. നൃത്തവും അഭിനയവും പാഷനായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അടിസ്ഥാനം നൽകി ശ്രദ്ധ കരിയറിൽ ഇടവേള എടുത്തു. പിന്നീട് മെഡിസിൻ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത്.
ജിത്തു ജോസഫ് സാറിൻ്റെ സംവിധാന സഹായിയായ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് വലതുവശത്തെ കള്ളനെന്ന സിനിമയുടെ ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം. സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു വസ്ത്രം പോലും അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ലഭിച്ച അവസരം ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുകളയാൻ തയാറായിരുന്നില്ല. യാതൊരുവിധ പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സീനുകൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ചെയ്തത് ശരിയായോ എന്ന് യാതൊരുവിധ ഉറപ്പുമില്ലായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണ്. ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി.
കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചു. അതൊരു അത്ഭുതവും ഭാഗ്യവുമായി കരുതി. കാരണം സിനിമാപശ്ചാത്തലം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ജിത്തു ജോസഫിനെ പോലൊരു സംവിധായകൻ്റെ സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിക്കുക എന്നാൽ അത്ഭുതവും ഭാഗ്യവും എന്നു മാത്രമേ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ആദ്യദിനത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഒരല്പം ടെൻഷനോടുകൂടി തന്നെയാണ് പോയത്. കാരണം ജിത്തു ജോസഫ് സാറിനെ പോലൊരു ലെജൻഡ് ആയ സംവിധായകനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതു രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ. പക്ഷേ എൻ്റെ ധാരണകളൊക്കെ മാറ്റുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സെറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം. വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി സ്മൂത്തായി കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു.
ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ ആദ്യസിനിമയാണ് വലതുവശത്തെ കള്ളൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഈ സിനിമയിലൂടെയാണ്.
ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ പോയത്. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടുകാരോട് പറയുമായിരുന്നു കലാ മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ ആ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന്. നിലവിൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ പാഷന് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം.
അഭയ് ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹൊറർ കോമഡി ജോണറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്. കലേഷ് രാമാനന്ദ് നായക വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യലായി ഇട്ടിട്ടില്ല. ഈ സിനിമയിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം കലാരഞ്ജിനി എന്ന വിഖ്യാത അഭിനേത്രിയോടൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചതാണ്. ഇത്രയും വലിയ സീനിയർ ആക്ടർ ആയിട്ടും അവർ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന രീതി മാതൃകാപരമാണ്. ഒരുപക്ഷേ ലൊക്കേഷനിലെ അമ്മ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
ദൃശ്യം മൂന്ന്
ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർവാഹമില്ല. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഉറക്കം എണീക്കുമ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു. ദൃശ്യം മൂന്ന് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഡേറ്റുകൾ ഫ്രീയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു മെസ്സേജ്. ഞാനപ്പോൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ആരോ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാന് വിശ്വസിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. വലിയ സിനിമകളിൽ നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പായും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമല്ലോ.
ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആയ സിദ്ധു പനക്കൽ നേരിട്ടു വിളിച്ചു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസമായത്.
എനിക്ക് കുറച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെയുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ദൃശ്യം മൂന്നിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിശയമായി. അവർക്കൊക്കെ ഈ സിനിമ അറിയാം. അത്രയും പാൻ ഇന്ത്യൻ റീച്ചുണ്ട് ദൃശ്യം സീരീസിന്.
ദൃശ്യം മൂന്നിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവം ലാലേട്ടനോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തമാശകൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നെ വേറൊരു പേരിട്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരുന്നത്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും.
വിശദമായ വീഡിയോ അഭിമുഖം ചുവടെ.