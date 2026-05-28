അമ്മയിലെ ചേരിപ്പോര്; നാലു പേര്‍ക്ക് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ്, സ്വതന്ത്ര സമിതി പരാതി കേള്‍ക്കണമെന്ന് അന്‍സിബ

രമേശ് പിഷാരടി, ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, മാലാ പാർവ്വതി തുടങ്ങിയവര്‍ അടങ്ങുന്ന സമിതി വേണമെന്ന് അന്‍സിബ.

Ansiba Hassan (IANS, ETV Bharat)
Published : May 28, 2026 at 3:55 PM IST

എറണാകുളം: മലയാള സിനിമ താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിലെ ചേരിപ്പോര് രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് നാലുപേർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്. അൻസിബ ഹസൻ, ടിനി ടോം, കുക്കു പരമേശ്വരൻ, ലക്ഷ്‌മി പ്രിയ എന്നിവർക്കാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ജൂൺ ഒന്നിനും മൂന്നിനും ഇടയിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ടിനി ടോമിനെതിരെ അടക്കം ഉന്നയിച്ച പരാതിയിൽ അൻസിബയെ കേൾക്കാൻ അമ്മ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി ജൂൺ ആദ്യ വാരം അന്‍സിബയോട് നേരിട്ടെത്താൻ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാജി വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തെളിവുകള്‍ ഹാജരാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മയിലെ ചേരിപ്പോര് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരാതിക്കാരിയായ അന്‍സിബയെ കേട്ട് പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിലേക്ക് അമ്മയുടെ ഭരണ സമിതി നീങ്ങുന്നത്.

അതേസമയം അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് അൻസിബ. നിലവിലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റിക്ക് പകരം സ്വതന്ത്ര സമിതി തന്‍റെ പരാതികള്‍ കേള്‍ക്കണമെന്നാണ് അന്‍സിബയുടെ ആവശ്യം.

രമേശ് പിഷാരടി, ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, മാലാ പാർവ്വതി തുടങ്ങിയവര്‍ അടങ്ങുന്ന സമിതിയേയാണ് അന്‍സിബ നിര്‍ദേശിച്ചത്. സമിതിക്ക് മുന്നിൽ താൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ഉറപ്പാക്കണം എന്നും അൻസിബ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടി നീന കുറുപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെ കേസില്‍ സാക്ഷികളായി ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അമ്മ കുടുംബ പരിപാടിയുടെ റിഹേഴ്‌സലിനിടെ ടിനി ടോം പരസ്യമായി അപമാനിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും അസഭ്യവുമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നുമാണ് നീന കുറുപ്പ് ആരോപിച്ചത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് നീന കുറുപ്പ് നേരത്തെ അമ്മയില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

അതേസമയം നടി ലക്ഷ്‌മി പ്രിയ നല്‍കിയ വ്യാജ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പൊലീസ് സ്റേറഷനില്‍ വച്ച് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അന്‍സിബ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ജൂൺ 21നാണ് അമ്മയുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ചേരുന്നത്. യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്വേത മേനോൻ പ്രസിഡൻ്റായ അമ്മ ഭരണസമിതിയുടെ നീക്കം.

സംഘടനയിലെ തർക്കം പൊലീസ് കേസിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ തടയാൻ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടേക്കും.

അമ്മയുടെ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതിന് കാരണം ടിനി ടോം ആണെന്നായിരുന്നായിരുന്നു അൻസിബ ആരോപിച്ചത്. ടിനി ടോം തന്നെക്കുറിച്ച് മോശം കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും ജിഹാദിയെന്ന് വിളിച്ചുവെന്നും അൻസിബ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

അമ്മയിലെ ചേരിപ്പോര് തുടരുകയും ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയരുന്നത് വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത് അമ്മയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ക്കും തലവേദനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

