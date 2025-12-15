Kerala Local Body Elections2025

മുഴുനീളെ ഹാസ്യതാരമായി വീണ്ടും സുരാജ്; ഒപ്പം ബാലുവും, പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കാന്‍ 'റണ്‍ മാമാ റണ്‍'

സീരീയസ് കാഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്ക് അല്പം ഇടവേള നല്‍കി സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് വീണ്ടും ഹാസ്യകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് റണ്‍ മാമാ റണ്‍. പ്രശാന്ത് വിജയകുമാർ ചിത്രമാണിത്.

റണ്‍ മാമാ റണ്‍ ചിത്രീകരണം (Special Arrangement)
Published : December 15, 2025 at 4:16 PM IST

രു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സുരാജ് വെഞ്ഞാറമുട് മുഴുനീളെ ഹാസ്യ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന റണ്‍ മാമാ റണ്‍ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് ( ഡിസംബര്‍ 15) കൊച്ചിയില്‍ പ്രശസ്‌ത സംഗീത സംവിധായകന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ ദേവസിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കളമശേരിയിലെ എസ് ഡി സ്‌കെയിപ്‌സ് സ്റ്റുിഡിയോയിലാണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്.

നടൻ ഇന്ദ്രജിത്ത്, സ്വിച്ചോൺ കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു. നിധിൻ മൈക്കിൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പും നൽകി. അഭിനേതക്കളും അണിയറ പ്രവർത്തകരുമായ സംവിധായകൻ പ്രശാന്ത് വിജയകുമാർ, തിരക്കഥാകൃത്ത് രജീഷ് മിഥില , കലാസംവിധായകൻ ഷംജിത്ത് രവി, നിർമ്മാതാവ് ഷനാസ് ഹമീദ്, ഇന്ദ്രൻസ്, കോട്ടയം നസീർ ബാലു വർഗീസ്, . ഉണ്ണിരാജ, എന്നിവർ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു.

റണ്‍ മാമാ റണ്‍ പൂജ (Special Arrangement)

കലാസംവിധായകൻ ഷംജിത്ത് രവി ഒരുക്കിയ കൂറ്റൻ സെറ്റിൽ ഇന്ദ്രൻസും ബോളിവുഡ് മോഡലും നടിയുമായ അജ്ഞലി സിംഗും അഭിനയിക്കുന്ന ഗാനരംഗമാമ് ആദ്യം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. നാലു ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്നതാണ് ഈ ഗാന രംഗം.

ക്വീൻ ഐലൻ്റ് എന്ന സാങ്കൽപ്പിക ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ നടക്കുന്നത്. ഈ ഐലൻ്റിൽ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങളും അല്‍പ്പം തരികിട പരിപാടികളുമായി കഴിയുന്ന എഡിസണ്‍ എന്ന യുവാവിന്‍റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എഡിസണേക്കാള്‍ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി അനന്തരവന്‍ ഗബ്രിയേല്‍ കൂടി കടന്നു വരുന്നതോടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് മുഴുനീളെ നര്‍മത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

റണ്‍ മാമാ റണ്‍ പൂജ ചടങ്ങ് (Special Arrangement)

സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും, ബാലു വർഗീസുമാണ് എഡിസൺ, ഗബ്രിയേൽ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നർമ്മ ഭാവങ്ങളെ അത്യന്തം മികവോടെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഇരുവരും ചേർന്ന് അരങ്ങുതകർക്കുന്ന ചിത്രംകൂടിയായിരിക്കും റൺ മാമാ റൺ എന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. സ്റ്റോറി ലാബ്‌ മൂവിസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഷനാസ് ഹമീദ്, പ്രശാന്ത് വിജയകുമാർ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന് കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നത് രജീഷ് മിഥിലയാണ്. കൊച്ചിയിലും കൊൽക്കത്തയിലുമായി സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകും.

ബാബുരാജ്, ഷമ്മി തിലകൻ,കോട്ടയം നസീർ, ജനാർദ്ദനൻ, ഉണ്ണിരാജ, നസീർ സംക്രാന്തി, ബോളിവുഡ് നടൻ പങ്കജ്ജാ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

റണ്‍ മാമാ റണ്‍ പൂജ ചടങ്ങ് (Special Arrangement)

സംഗീതം - ഗോപി സുന്ദർ,ഛായാഗ്രഹണം - കിരൺ കിഷോർ, എഡിറ്റിംഗ് -വി. സാജൻ, കലാ സംവിധാനം, ഷംജിത്ത് രവി, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- സൂര്യ ശേഖർ, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, സ്റ്റിൽസ് - ശ്രീജിത്ത് ചെട്ടിപ്പടി, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - നിധിൻ മൈക്കിൾ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടര്‍ - അഖിൽ വി. മാധവ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, കോറിയോഗ്രാഫി ഷോ ബി പോൾ രാജ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ --സുനില്‍ .പി.എസ്,പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് - നസീർ കാരത്തൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - മനോജ് കാരന്തൂർ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

