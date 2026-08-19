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1964ലെ പ്രളയവും 2026 ലെ പ്രണയവും; 'ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് 'ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി

പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ കുടുംബം. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ തൻ്റെ മകനെ മാത്രമേ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അച്ഛൻ

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 2:34 PM IST

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സുധീർ കരമന, ലെന, നിസ്താർ അഹമ്മദ് സേട്ട്, അരുൺ, ആർദ്ര ഗോപകുമാർ, എം ആർ ഗോപകുമാർ, ദിനേശ് പണിക്കർ, പ്രേംകുമാർ, വി കെ ബൈജു എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ ആക്കി ജഹാംഗീർ ഉമ്മർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക്' ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. അഡ്വക്കേറ്റ് ബാലാജി രവീന്ദ്രനാണ് രചന. ഗംഗ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ സംവിധായകൻ.

"ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് സമ്പന്നതയുടെ വിളനിലമായിരുന്നു ധനുഷ്കോടി. ശ്രീലങ്കയിലെ തലൈമന്നാർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവിടെനിന്ന് വെറും 18 കിലോമീറ്റർ. പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ അവരവരുടെ ആചാരങ്ങളോട് നീതിപുലർത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജനത. ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങൾ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ആരാധനാലയങ്ങൾ എല്ലാംകൊണ്ടും സമ്പന്നമായ ഒരു പ്രദേശം.

Dhanushkodiayilekku
ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് (Special Arrangement)

1964 ഡിസംബറിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിനായി എല്ലാവരും തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയം, ആ ജനതയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തകർത്തുകൊണ്ട് ആഞ്ഞടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ആ പ്രദേശം എന്നന്നേക്കുമായി കടലിൽ മറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി. അവൻ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി വളർന്നു. അവനിപ്പോൾ 74വയസ്സുണ്ട്. സുധീർ കരമനയാണ് ആ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്"- സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ ജഹാംഗീർ ഉമ്മർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വാഴ രണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച അരുൺ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ലെനയാണ് സുധീർ കരമനയുടെ ഭാര്യ കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കുന്നതെന്നും സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു.

Dhanushkodiayilekku
ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് (Special Ararngement)


ചരിത്രത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മാക്കളുടെയും ഭൂമികയാണ് ധനുഷ്കോടി. ധനുഷ്കോടിയെ ആസ്പദമാക്കി ധാരാളം സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാര സംബന്ധമായ ആ ഭൂമിക ഒറ്റരാത്രിയിൽ ഒരു പ്രളയത്തിൽ അസ്തമിച്ചു. നിരവധിപേർ മരണപ്പെട്ടു. അന്ന് അവിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പുതിയ തലമുറയെ ഓർമിപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് എന്ന സിനിമ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് ബാലാജി രവീന്ദ്രൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ആറ് ദിവസത്തോളം ധനുഷ്കോടിയിൽ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ പ്രണയവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ്. കോളജിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും സിനിമയുടെ കഥ പറയുന്നു.

Dhanushkodiayilekku
ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് (Special Ararngement)
പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ കുടുംബം. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ തൻ്റെ മകനെ മാത്രമേ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അച്ഛൻ. 12 വയസ്സിൽ കൺമുന്നിൽ ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബാലൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇതൊക്കെ സിനിമയിൽ കൃത്യമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ചെറിയ സിനിമയാണ്.
Dhanushkodiayilekku
ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് (Special Ararngement)

ചെറിയ സിനിമകളുടെ വിപണനം വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെ. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ഗാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാർ എഴുതുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. സിത്താര കൃഷ്ണകുമാർ ആണ് ആ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത്. വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു- തിരക്കഥാകൃത്ത് വിശദമാക്കി.

Dhanushkodiayilekku
ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് (Special Ararngement)
റിയാസ് നെടുമങ്ങാട്, ജോബി, അരിസ്റ്റോ സുരേഷ്, വിതുര തങ്കച്ചൻ, പഞ്ചാപകേശൻ, ദീപക് ട്വിങ്കിൾ സനൽ, അഡ്വ ബാബുരാജ്, തുടങ്ങിയവർ മറ്റു പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഛായാഗ്രാഹണം -കനകരാജ്. സംഗീതം - ഡി ശിവപ്രസാദ്, എ കെ താരിഖ്, ആലാപനം - വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, മധു ബാലകൃഷ്ണൻ, വിധു പ്രതാപ്, നജീം അർഷാദ്, സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ, ശ്രേയ ജയദീപ്, വർഷ എസ് നായർ, പിആർഒ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.
Dhanushkodiayilekku
ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് (Special Ararngement)

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