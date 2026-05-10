ചിരിയും പാചകവും അൽപം വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും; ജെൻസിയുടെ മനം കവരാൻ പുത്തൻ ഷോയുമായി ശിൽപ ഷെട്ടി കുന്ദ്ര
By ANI
Published : May 10, 2026 at 5:46 PM IST
മുംബൈ: ജന മനസുകളിൽ ഇടം നേടാൻ പുതിയ ഹിന്ദി 'കോമഡി കുക്കിങ് ഷോ'യുമായി ബോളിവുഡ് താരം ശിൽപ ഷെട്ടി കുന്ദ്ര എത്തുന്നു. 'മാ ഹേ നാ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം സീ5 ചാനലിലാണ് അവതരപ്പിക്കുന്നത്. 10 എപ്പിസോഡുകളുള്ള നോൺ-ഫിക്ഷൻ പരമ്പരയിൽ ആറ് ജെൻസി സെലിബ്രിറ്റികളും അവരുടെ അമ്മമാരും പങ്കെടുക്കും. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ള പാചകവും നർമ മുഹൂർത്തങ്ങളും വൈകാരിക സംഭാഷണങ്ങളുമാണ് ഷോയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം.
ലിൽ ഫ്രോഡോ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഹൗസിൻ്റെ നിർമാണത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'മാ ഹേ ന' ഷോ ജെൻസി ജീവിത രീതിയും പരമ്പരാഗത രീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. രണ്ട് തലമുറകളും ഒരുമിച്ച് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റായ ആശയവിനിമയവും സമ്മർദ്ദവും അമ്മ-മക്കൾ ബന്ധവും ഷോ കാണിക്കും. "ഓർമകൾ, നൊസ്റ്റാൾജിയ, ചിരി, വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ" എന്നിവ ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു ഇടമായിട്ടാണ് അടുക്കളയെ പരിപാടി അവതരപ്പിക്കുന്നത്.
മകൾ ടീന അഹൂജയ്ക്കൊപ്പം സുനിത അഹൂജ, മകൻ ക്ഷിതിജ് ധോളാകിയയ്ക്കൊപ്പം ഉർവശി ധോളാകിയ, അമ്മ സുനിത മിത്തലിനൊപ്പം തന്യ മിത്തൽ, അമ്മ മുനേഷ് തൻവാറിനൊപ്പം ഗുല്ലു, അനന്തരവൻ അഫ്ഗാനൊപ്പം ഷാഹിദ അൻസാരി, അമ്മ റിഞ്ചു ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഭാഗ്യശ്രീ ഇ ശർമ്മ എന്നിവരാണ് മത്സരാർത്ഥികളെന്ന് ടിവി ചീഫ് ചാനൽ ഓഫീസറും ഹിന്ദി സീ5ൻ്റെ ബിസിനസ് ഹെഡുമായ കാവേരി ദാസ് പറഞ്ഞു.
എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയുള്ള ജീവിതമായാലും അമ്മമാരുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം വളരെ ആഴമേറിയതും നിഷ്കളങ്കവുമാണെന്ന് കാവേരി ദാസ് പറഞ്ഞു. ഹിന്ദി സീ5-ൽ, ഇന്നത്തെ യുവ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ രസകരമായ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജെൻസിയുടെ നർമം, ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾ, സഹജാവബോധം എന്നിവ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആധുനിക കുടുംബത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഷോ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ലിൽ ഫ്രോഡോ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തിപരവും എന്നാൽ സാർവത്രികമായതുമായ കഥകൾ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും 'മാ ഹേ ന' ഒരു പരമ്പരാഗത പാചക ഷോയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളുടെ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ഷോ ആക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ലിൽ ഫ്രോഡോ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഹൗസ് നിർമ്മാതാക്കളായ നീതിയും പ്രീതിയും പറഞ്ഞു.
