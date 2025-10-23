"ഞാനും മോഹൻലാലും ആ തീരുമാനത്തോട് വിയോജിച്ചു, ആ നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ മലൈക്കോട്ടെ വാലിബന് നന്നായേനെ"; രണ്ടാം ഭാഗത്തില് വ്യക്തതവരുത്തി ഷിബു ബേബി ജോണ്
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മോഹന്ലാല് ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമാണ് മലൈക്കോട്ടെ വാലിബന്. വലിയ ഹൈപ്പോടു കൂടിയെത്തിയ ചിത്രം, രണ്ടാം ഭാഗത്തിനുള്ള സൂചനകൾ നൽകാൻ നിർബന്ധിതമായിട്ട് കഥ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോണ്.
മോഹന്ലാലിനെ നായകനാക്കി ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'മലൈക്കോട്ടെ വാലിബന്' (2024). കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മോഹന്ലാല് ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു 'മലൈക്കോട്ടെ വാലിബന്'. മോഹന്ലാലും ലിജോ ജോസും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച ചിത്രം വലിയ ഹൈപ്പോടു കൂടിയാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയതെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച സ്വീകാര്യത ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
സിനിമയ്ക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം വരുമെന്ന സൂചന നല്കി കൊണ്ടാണ് വാലിബന് അവസാനിച്ചതും. എന്നാലിപ്പോള് വാലിബന് രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറയുകയാണ് വാലിബന്റെ നിര്മ്മാതാക്കളില് ഒരാളായ ഷിബു ബേബി ജോണ്. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഷിബു ബേബി ജോണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
"വാലിബൻ ഒറ്റ ഭാഗമായി മാത്രം ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ചിത്രമാണ്. അതിന്റെ കഥയാണ് സംവിധായകൻ ലിജോ ജോസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. കഥ കേട്ടപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മോഹൻലാൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, എന്തുകൊണ്ടോ ആ കഥയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അറിയാതെ കടന്നു വന്നു. പല തടസ്സങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കാരണമായിരിക്കാം. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു," ഷിബു ബേബി ജോണ് പറഞ്ഞു.
വാലിബനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഇറക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തോട് താനും മോഹന്ലാലും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും ഷിബു ബേബി പറഞ്ഞു. "അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടമെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായി ഇറക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായി. ഞാനും മോഹൻലാലും അടക്കം എല്ലാവരും ആ തീരുമാനത്തോട് വിയോജിച്ചു. പക്ഷേ ചില കൺഫ്യൂഷനുകൾ കാരണം, ശക്തമായ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇറക്കണമെന്ന് പറയുകയും ഞങ്ങളത് പറ്റില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥയല്ല ഇപ്പോൾ വന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിനുള്ള സൂചനകൾ നൽകാൻ നിർബന്ധിതമായിട്ട് കഥ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് സിനിമയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്," ഷിബു ബേബി ജോണ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മലൈക്കോട്ടെ വാലിബന് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാന് നിര്ബന്ധിതമായ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കില് ചിത്രം കുറച്ച് കൂടി നന്നാകുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "നല്ലൊരു സിനിമയാണ്. എന്നാല് പ്രതീക്ഷകൾ വളരെ ഹൈ ആയതും ഒരു പ്രശ്നമായി. അതിന്റെ ദോഷം ഉണ്ടായി. ലിജോയും മോഹന്ലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയില് വാനോളം പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് പോയതാണ്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചിത്രം കുറച്ച് നന്നായേനെ. എന്തായാലും രണ്ടാം ഭാഗം എന്നൊരു പരിപാടിയില്ല," ഷിബു ബേബി ജോണ് വ്യക്തമാക്കി.
