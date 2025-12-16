Kerala Local Body Elections2025

ഐഎഫ്എഫ്കെയിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി ശേഷിപ്പ്; പ്രേക്ഷകപ്രതികരണത്തിൻ്റെ സംതൃപ്തിയില്‍ താരങ്ങള്‍

വർഷങ്ങളോളം ഒരു ഡെലിഗേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഐഎഫ്എഫ്കെയിൽ എത്തിയിരുന്ന തനിക്ക്, ഇതേ വേദിയിൽ താൻ പ്രധാന വേഷമിട്ട ഒരു ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നടൻ റാഷിദ് റഹ്മാൻ

ശേഷിപ്പ് ടീം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 5:12 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 6:10 PM IST

ഗ്രീട്ടോ വിൻസെൻ്റ്, ശ്രീജിത്ത് എസ് കുമാർ എന്നീ ഇരട്ട സംവിധായകർ ഒരുക്കിയ 'ശേഷിപ്പ്' മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ (ഐഎഫ്എഫ്കെ.) ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നു. റാഷിദ് റഹ്മാൻ, മീനാക്ഷി ജയൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രം, സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ സാജിദ് യഹിയയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

സിനിമയുടെ രണ്ടാം പ്രദർശനം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം കൃപ തിയേറ്ററിൽ നടന്നു. ഡിസംബർ 18-നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത പ്രദർശനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രദർശനത്തിന് ശേഷം സംവിധായകരും താരങ്ങളും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു.

ശേഷിപ്പ് ടീം (ETV Bharat)

വർഷങ്ങളോളം ഒരു ഡെലിഗേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഐഎഫ്എഫ്കെയിൽ എത്തിയിരുന്ന തനിക്ക്, ഇതേ വേദിയിൽ താൻ പ്രധാന വേഷമിട്ട ഒരു ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നടൻ റാഷിദ് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ റാഷിദിൻ്റെ ആദ്യ ചലച്ചിത്ര സംരംഭമാണ് ശേഷിപ്പ്.

മീനാക്ഷി ജയൻ്റെയും ആദ്യ ചിത്രമാണിത്. ആദ്യ സിനിമയായതുകൊണ്ട് കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ തുടക്കത്തിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ സംവിധായകരായ ഗ്രീട്ടോയുടെയും ശ്രീജിത്തിൻ്റെയും പൂർണ പിന്തുണയാണ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയതെന്നും മീനാക്ഷി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചലച്ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങിയ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ പ്രേക്ഷകർ റാഷിദിനെ പോലൊരു മകൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹ പ്രകടനം തന്നോട് നടത്തിയതായും മീനാക്ഷി പറഞ്ഞു. സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങിയ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആയിരുന്നു മീനാക്ഷി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ചലച്ചിത്രമേളകൾ മാത്രം മുന്നിൽകണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച സിനിമയല്ല ശേഷിപ്പ് എന്ന് സംവിധായകരായ ഗ്രീട്ടോയും ശ്രീജിത്തും വ്യക്തമാക്കി. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷമാണ് തങ്ങൾക്ക് സിനിമയുടെ ആശയം ലഭിച്ചതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ചേലക്കര എന്ന ഗ്രാമത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംഭവിച്ച ചില യഥാർഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

തുടർന്ന് യാദൃച്ഛികമായി നടനും സംവിധായകനുമായ സാജിദ് യഹിയ ചിത്രം കാണാനിടയാവുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നതും, ചലച്ചിത്രമേളകളിലൂടെയും അല്ലാതെയും ശേഷിപ്പിനെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതും.

ചിലതൊക്കെ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ശേഷിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ വരിയിൽ ഈ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്ന് സംവിധായകർ പറയുന്നു. ഈ ചലച്ചിത്രം പ്രദർശന വിജയം നേടി കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.

Last Updated : December 16, 2025 at 6:10 PM IST

SHESHIPP
IFFK
IFFK 2025
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
SHESHIPP MOVIE TEAM INTERVIEW

