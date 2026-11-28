'സംവിധാനവും ക്യാമറയും സംഗീതവും അഭിനയവും എല്ലാം ഞാന്തന്നെ'; ഒറ്റയ്ക്ക് സിനിമ ചെയ്ത് ഐഎഫ്എഫ്കെയില് എത്തിച്ച് ഷാരോൺ മാനുവൽ
രണ്ട് സിനിമകൾ പാതിവഴിയിൽ മുടങ്ങിയിട്ടും തളരാതെ വയനാട് സ്വദേശി ഷാരോൺ മാനുവൽ ജോയ് ഒറ്റയ്ക്ക് സംവിധാനവും ക്യാമറയും അഭിനയവും ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ അത്ഭുത പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഐഎഫ്എഫ്കെയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ട്രെയ്സ് ഓഫ് വിൻഡ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 2:53 PM IST
അക്കി വിനായക്
"ഒരുകൂട്ടം കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് സിനിമ. ആ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എത്രയോ പേർ"- ഉദയനാണ് താരം എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗ് പോലെ സിനിമയെന്ന മോഹവും കൊണ്ട് ചിറകുമുളച്ച് പറന്നുയർന്നവരും ചിറകു കരിഞ്ഞു താഴെ വീണവരും എത്രയെത്ര. ഒരിക്കലും തോൽക്കില്ല, തൻ്റെ ചിറക് കരിയാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് വാശിയുള്ള ചിലരുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പേരാണ് ഷാരോൺ മാനുവൽ ജോയ്. വയനാട് സ്വദേശിയായ ഷാരോൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് ട്രെയ്സ് ഓഫ് വിൻഡ്. സംവിധാനവും ക്യാമറയും സംഗീതവും അഭിനയവും മറ്റു സാങ്കേതിക വശങ്ങളും എല്ലാം ഷാരോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൂടിയായ ഷാരോൺ മാനുവൽ ജോയിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം. പുതിയ സിനിമയുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ഷാരോൺ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
ട്രെയ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് ജനിക്കുന്നു
'ട്രെയ്സ് ഓഫ് വിൻഡ്' എന്ന ചിത്രം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ടു തവണയാണ് സിനിമ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നത്. 2023ൽ ആയിരുന്നു ആദ്യ ശ്രമം. മാനസികമായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. പരിചയക്കാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒപ്പം കൂട്ടി ആദ്യ സിനിമയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. തീരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് മാത്രം കൈയിൽ കരുതിയാണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ പലതും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്തിന് അതാത് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകൾ കോപ്പി ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് പോലും കൈയിലില്ല. ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ക്ലിപ്പുകൾ ഒക്കെ എന്തോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം സംഭവിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് തിരിച്ചറിയുന്നു. സിനിമ എന്ന ആദ്യ ശ്രമം അവിടെ പാളി.
ജോലി രാജിവെച്ച് സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെയും പരിചയക്കാരെയും ഒപ്പം കൂട്ടി ഒരു ചിത്രം ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ 2026ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പല കഥകളും ചിന്തിച്ചു. അധികം വൈകാതെ സിനിമ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടിവരും എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. ആലോചിച്ച പല കഥകളും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്യാമറ കൈയിൽ വഴങ്ങും, അത്യാവശ്യം അഭിനയിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട്. എഡിറ്റിങ്ങും മറ്റുകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയുമുണ്ട്. തുടക്കകാലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കിയ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയായപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവന്ന വളരെയധികം ഇമോഷണൽ കണക്ട് ഉള്ള ഒരു ആശയം ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു- അതാണ് 'ട്രെയ്സ് ഓഫ് വിൻഡ്'.
ഈ സിനിമയ്ക്ക് ലൊക്കേഷനുകൾ പ്രധാന ഘടകം ആയിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് മൈസൂരാണ്. വളരെയധികം പ്രകൃതി ഭംഗി നിറഞ്ഞ നാട്. എൻ്റെ കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യം. കൈയിലുള്ളത് ബേസിക്കായ ഒരു ഡിഎസ്എൽആർ നിക്കോൺ ഡി 3500 ക്യാമറ. ക്യാമറക്കൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന കിറ്റ് ലെൻസും, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു പ്രൈം ലൈൻസും മാത്രമാണ് പിൻബലം. ജോലി രാജിവച്ചശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ഔട്ട്സോഴ്സ് വർക്കുകൾ ഒക്കെ ചെയ്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രൈം ലെൻസും ഒരു ലൈറ്റും ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അതോടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അപ്പാടെ തകർന്നു.
കൈയിലുള്ള പ്രൈം ലെൻസ് മാനുവൽ ഫോക്കസ് ആണ്. ഞാൻ തന്നെ ക്യാമറാമാൻ, ഞാൻ തന്നെ അഭിനേതാവ് അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു മാനുവൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് അതികഠിനമായിരുന്നു. ലൊക്കേഷനിൽ എത്തി ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫോക്കസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാമറയുടെ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം എവിടെയായിരിക്കും ഫോക്കസ് എന്നുള്ളത് ഏകദേശ ധാരണയിൽ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ചെന്നുനിന്ന് അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങും. പലപ്പോഴും ലൊക്കേഷനിലെ ചില ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് ആക്കി. സിനിമ കാണുമ്പോൾ പല ഫ്രെയിമുകളിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെടിയോ മരമോ ഉള്ളതായി കാണാം. ഫ്രെയിമിന് അത് മനോഹാരിത സൃഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും, പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു.
സിനിമയിൽ ഒരു പ്രത്യേക രംഗമുണ്ട്. ആ രംഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. തിരക്കഥയിലും ആ രംഗം ഒരു സംതൃപ്തി നൽകിയില്ല, ഷൂട്ട് ചെയ്തതിലും അഭിനയിച്ചതിലും ഡയലോഗിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ശേഷം ഈയൊരു പ്രത്യേക സീൻ ഏകദേശം നാല് പ്രാവശ്യം റീഷൂട്ട് ചെയ്തു. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് എഡിറ്റിങ് ടേബിളിലായിരുന്നു. തെറ്റുകൾ പിന്നീട് റീ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചു. ലൈറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന സമയം നോക്കി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. ഒരു സൃഷ്ടാവിന് തൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മുകളിൽ ഒരിക്കലും 100 ശതമാനം സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ലല്ലോ. മെച്ചപ്പെടുത്താമായിരുന്നു അത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് /മ്യൂസിക്
വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ജോലികൾ വർഷങ്ങളായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ സൗണ്ട് ഇഫക്സിന് ആവശ്യമായതൊക്കെ ശേഖരിച്ച് പോരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ലൈവ് ആയി റെക്കോർഡ് ചെയ്തതും, ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചതും ഉൾപ്പെടും.
ചിത്രത്തിന് മ്യൂസിക് വേണ്ട എന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ തീരുമാനം. മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എൻ്റെ മേഖലയല്ല. ചിലപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിലെ പാകപ്പിഴ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുതെയാകും. സൗണ്ട് ഇഫക്സുകൾ പശ്ചാത്തലമാക്കി കഥപറയാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു. പിന്നീടാണ് ഐഒഎസിൽ ലഭ്യമായ ഗ്യാരേജ് ബാൻഡ് എന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത്.
ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു ഫീലാണ് ലഭിച്ചത്. അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓരോ സീനിനും വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള സംഗീതം കൊടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ സംഗീത അകമ്പടി ചിത്രത്തിന് കൊടുത്തു. ഒട്ടും മ്യൂസിക് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സംഗീതം ഉണ്ട്.
എഐയുടെ പിന്തുണ തേടാമായിരുന്നില്ലേ
അറബികഥ സിനിമയിലെ ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ ഡയലോഗ് പോലെ ഞാൻ എഐക്ക് എതിരാണ് സാർ. സിനിമയിൽ രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്തെ കഥാപാത്രത്തിലും ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. ആദ്യം നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദത്തിൽ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിൽ സംതൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എഡിറ്റിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശബ്ദത്തിൽ ചെറിയ വ്യതിയാനം കൊണ്ടുവന്നത്. എഐയോട് പരിഭവം ഒന്നുമില്ല. അതിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിച്ചില്ല. പിന്നെ ഫിലോസഫിക്കലി എതിരായ ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി.
എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിൽ ചില പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. കൂടുതൽ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത തെളിഞ്ഞാൽ ആ ശബ്ദം മാറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യം അത് ശരിയെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത സിനിമയാണല്ലോ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ. നിർമിത ബുദ്ധിയും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒക്കെ പിടിമുറുക്കിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായി 'ട്രെയ്സ് ഓഫ് വിൻഡ്' നിലകൊള്ളട്ടെ.
നിലവിൽ നല്ല ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. ഒരു ക്രിയേറ്ററുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ അർഥത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. അതിനുശേഷം മാത്രമേ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിലേക്കുഉള്ള വഴികൾ തേടുന്നുള്ളൂ. മുഖ്യധാര ചിത്രങ്ങൾ ബിസിനസിൽ കൂടി അധിഷ്ഠിതമാണ്. എത്രയൊക്കെ കലാകാരന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചാലും ബിസിനസിൽ സംവിധായകനും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ കെട്ടുപാടുകൾ ഇല്ലാതെ കുറച്ച് സിനിമകൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംഭവിക്കണം.
ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ലൈഫ്
വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഫോട്ടോകൾ എടുത്തു തുടങ്ങി. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ഒരു ക്യാമറയുള്ള കീപാഡ് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു. അതിലൂടെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു തുടങ്ങിയത്. കോളജിലായപ്പോള് സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്വന്തമാക്കി. തുടർന്ന് ഒരു ഡിഎസ്എൽആർ സ്വന്തമാക്കി അതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വഴിത്തിരിവായത്.
2023 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൂർഗിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. വിരാജ് പേട്ട എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു വീട്. ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ആ സമയത്താണ് എനിക്കൊരു പ്രണയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത്. മാനസികമായി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ആ മാനസിക സമ്മർദത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത കുറെ ചിത്രങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ചിത്രവും വൈകാരികത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉള്ളിലെ വേദനയുടെ പ്രതിധ്വനി എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന നിർബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ വളരെ ലളിതമായ ഒന്നുണ്ട്. ഫ്രെയിമിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒത്ത നടുക്കായി ഒരു വടിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ പക്ഷി ഇരിക്കുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ ചിത്രം. വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷൻ. മൂടൽമഞ്ഞിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി. വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരു ചിത്രം. ഒരുപക്ഷേ ആ മാനസികാവസ്ഥ ആയിരിക്കാം ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് അപ്പുറം വൈകാരികമായി അടുപ്പിച്ചത്.
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