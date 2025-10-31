"ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ..എത്ര ദിവസമായി നീ എന്നെ പറ്റിക്കുന്നു", ഷറഫുദ്ദീനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് വിനായകന്; വീഡിയോ വൈറല്
ഷറഫുദ്ദീന്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ദ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്. ഷറഫുദ്ദീന്റെ ആദ്യ നിര്മ്മാണ സംരംഭം കൂടിയായ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാവുന്നത്. ഷറഫുദ്ദീന് തന്നെയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2025 at 3:48 PM IST
നടനും നിര്മ്മാതാവുമായ ഷറഫുദ്ദീനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന നടന് വിനായകന്റെ വീഡിയോ ആണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഷറഫുദ്ദീന് തന്നെയാണ് വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. "ഒരു നിര്മ്മാതാവ് എത്ര കാലം ഇത് സഹിക്കണം", എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് ഷറഫുദ്ദീന് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡേറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് കാരവന് അകത്ത് നിന്നും പുറത്ത് നില്ക്കുന്ന ഷറഫുദ്ദീനോട് വിനായകന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും, ഷറഫുദ്ദീന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് വീഡിയോയില് കാണാനാവുക. "എന്താണ് പറയുന്നത്. ഡേറ്റിന്റെ പേരില് നീ എത്ര ദിവസമായി എന്നെ പറ്റിക്കുന്നു. ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ കാണിക്കുന്നതിന്..നാളെ ഞാന് പോകും", ഇപ്രകാരമാണ് വിനായകന് ഷറഫുദ്ദീനോട് പറയുന്നത്.
ഇതിന് പിന്നാലെ കാരവന്റെ വാതിലടച്ച് നെടുവീര്പ്പിടുന്ന ഷറഫുദ്ദീനെയാണ് വീഡിയോയില് കാണിക്കുന്നത്. ശേഷം 'ഒരു മണിക്കൂര് കഴിഞ്ഞ്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നു. പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് സിനിമയിലെ വിനായകന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഏതാനും രംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്നതാണ് വീഡിയോ. ചിത്രത്തില് യാഖത് അലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് വിനായകന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വിനായകന് റോളര്കോസ്റ്ററില് കയറി കിളിപോയി നടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയില്. ചിത്രത്തില് ചിരിപടര്ത്തുന്ന ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തില് നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഷറഫുദ്ദീന് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി കടുവകളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയും നടന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
അനുപമ പരമേശ്വരനും ഷറഫുദ്ദീനുമാണ് ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തിയത്. ഇവരെ കൂടാത വിനയ് ഫോര്ട്ട്, ജോമോന് ജ്യോതിര്, വിജയരാഘവന്, എന്നിവരും വേഷമിട്ടിരുന്നു. പ്രനീഷ് വിജയനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം നിര്വ്വഹിച്ചത്. ഷറഫുദ്ദീന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് ഷറഫുദ്ദീന്, ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറില് ഗോകുലം ഗോപാലന് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം.
"ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രേമോഷൻ പൊളി" - എന്നാണ് ഒരു ആരാധകന്റെ കമന്റ്. "പെട്ടെന്ന് കരുതി പുള്ളി അടുത്ത വള്ളി കേസ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്" -മറ്റൊരാള് കുറിച്ചു. "ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നോ" -മറ്റൊരു ആരാധകന് കുറിച്ചു.
"തെറി വിളിക്കാൻ വന്നവർ തിരിച്ചു പോയെന്നാ കേട്ടത്", "ആ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ആണോ AI അല്ലെ", "സംഭവം പുള്ളി അന്യായ നടൻ ആണ്... ചിലപ്പോൾ കിളി പോകും..", "അത് അഭിനയം ആയിരുന്നോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു അടിച്ചു മൂത്തത് ആണ് എന്ന്", ഫ്രീ ആയിട്ട് റൈഡുകളില് കേറ്റിയിട്ട് ക്യാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണോ", "അങ്ങനെ പണി കൊടുക്ക് പിള്ളേച്ചാ" -ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു കമന്റുകള്.
