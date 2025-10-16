ETV Bharat / entertainment

"ഇത് പലതവണ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യാനിരുന്ന ഫോട്ടോ", പോസ്‌റ്റര്‍ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ബക്കറ്റും ബ്രഷുമായി ഷറഫുദ്ദീന്‍

ഷറഫുദ്ദീന്‍റെ ആദ്യ നിര്‍മ്മാണ സംരംഭമായ ദ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്‌ടീവ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി നടന്‍. കുറിപ്പിനൊപ്പം പഴയ ഒരു ചിത്രവും നടന്‍ തന്‍റെ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം പേജില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

Published : October 16, 2025 at 5:37 PM IST

ഷറഫുദ്ദീന്‍റേതായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ദ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്‌ടീവ്'. ഷറഫുദ്ദീന്‍റെ ആദ്യ നിര്‍മ്മാണ സംരംഭം കൂടിയായ ചിത്രം ഇന്നാണ് (ഒക്‌ടോബര്‍ 16) തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ നിര്‍ണായക ദിനത്തില്‍ വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷറഫുദ്ദീന്‍.

കുറിപ്പിനൊപ്പം പഴയ ഒരു ചിത്രവും നടന്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷറഫുദ്ദീന്‍ അഭിനയിച്ച ആദ്യ ചിത്രം 'നേര'ത്തിന്‍റെ പോസ്‌റ്ററിന് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഷറഫുദ്ദീന്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസ്‌റ്റര്‍ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ബക്കറ്റും ബ്രഷും നടന്‍റെ സമീപത്തായുള്ളതും ചിത്രത്തില്‍ കാണാം. ഈ ചിത്രം പലതവണ പങ്കുവയ്‌ക്കാനിരുന്നെങ്കിലും ഇത് പങ്കുവയ്‌ക്കാനുള്ള സമയം ഇതല്ലെന്ന് തനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നതായും ഷറഫുദ്ദീന്‍ കുറിച്ചു.

"എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും… കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ വഴി ഞാൻ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇടവേളകളിൽ കയ്യടിച്ചും ഇടയ്‌ക്കെല്ലാം എന്നെ തിരുത്തിയും എന്നും നിങ്ങൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാരും പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഹേറ്റേഴ്‌സ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ?

ഇന്ന് ഈ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദിവസമാണ് നാളെ എന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്‍റെ കൂടെയുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഞാന്‍ ആ സപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ്. ദ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്‌ടീവ് റിലീസാവുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമ കാണണം. എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷറഫുദ്ദീൻ.

NB: ഈ ഫോട്ടോ പലതവണ ഞാൻ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തപ്പോഴും ഇതല്ല സമയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം ഇതാണ് അതിനുള്ള സമയം!", ഷറഫുദ്ദീന്‍ കുറിച്ചു.

നിരവധി പേരാണ് ഷറഫുദ്ദീന്‍റെ ഈ പോസ്‌റ്റിന് താഴെ ആശംസകളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. "ആര് പറഞ്ഞു ഹേറ്റേഴ്‌സ് ഇല്ലെന്ന്. എനിക്ക് നല്ല അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ട്, മാനറിസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനേയും ഫാൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവോ... ഞാൻ ആദ്യ ഷോ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മെസേജ് അയക്കാം, അപ്പോ ബാക്കി പറയാം... വാര്യംപിള്ളിലെ മീനാക്ഷി അല്ലെ നീ", ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കമന്‍റ്.

"നേരം... ചീത്ത നേരത്തിന് ശേഷം നല്ല നേരം വരും. നാളെത്തെ പുലരി അത് നല്ല നേരം ആവട്ടെ", "കാണുന്ന ചുമർ മുഴുവൻ പോസ്‌റ്റർ ഒട്ടിച്ച് വൃത്തികേടാക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരുന്നല്ലേ", ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു കമന്‍റുകള്‍.

ഷറഫുദ്ദീന്‍, അനുപമ പരമേശ്വരന്‍ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രനീഷ് വിജയന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് 'ദ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്‌ടീവ്'. ഷറഫുദ്ദീന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഷറഫുദ്ദീന്‍, ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഗോകുലം ഗോപാലന്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം.

