തിയേറ്ററില് ചിരിപൂരം തീര്ത്ത മധുവിധു ഒടിടിയിലേക്ക്; ചിത്രം എപ്പോള് എവിടെ കാണാം
ബിന്ദു പണിക്കരുടെ മകള് കല്യാണി പണിക്കര് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ചിത്രമാണ് മധുവിധു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 13, 2026 at 6:11 PM IST
മലയാളി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് പുതിയൊരു വിരുന്നൊരുക്കി കൊണ്ടാണ് മധുവിധു തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും നർമത്തിൻ്റെയും കഥ പറയുന്ന 'മധുവിധു' ഏപ്രിൽ 23-നായിരുന്നു തിയേറ്റര് റിലീസ്.
ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്നര് ചിത്രം മധുവിധു ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഷറഫുദ്ദീനും കല്യാണി പണിക്കരും ഒരുമിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണ് തിയേറ്റര് റിലീസീന് ശേഷം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ആദ്യദിനം മുതല് തിയേറ്ററില് മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയ ഈ ചിത്രം മെയ് 22 മുതലാണ് ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്. സോണി ലിവിലൂടെ ചിത്രം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം.
ഷറഫുദീൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം ആഞ്ഞിലമൂട് തറവാട്ടിലെ ഇളയ തലമുറക്കാരനായ അമൃത് രാജ് എന്ന ‘അമ്മു’വിന്റെ ജീവിതത്തിലെ രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
അഞ്ചു പുരുഷന്മാർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ആ വീട്ടിലേക്കെത്തുന്ന പുതിയ ബന്ധങ്ങളും അതിനുശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
വിവാഹ ശേഷമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാര്ഥ്യങ്ങളും സംഘര്ഷങ്ങളെ നര്മരസത്തിലാണ് ഈ ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ദാമ്പത്യജീവിതത്തില് പരസ്പര സ്നേഹവും സഹനവുമൊക്കെ വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് മധുവിധുവില് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത നടി ബിന്ദു പണിക്കരുടെ മകള് കല്യാണി പണിക്കര് നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് മധുവിധു.
അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിതാണ് സിനിമ നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു അരവിന്ദാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഷൈലോക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ബിബിന് മോഹനും മധുര മനോഹര മോഹം , പെറ്റ് ഡിക്റ്റീവ് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ജയ് വിഷ്ണുവും ചേര്ന്ന് രചിച്ച ചിത്രമാണ് മധുവിധു.
ബാബുവേട്ടൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ശാന്തകുമാർ- മാളവിക കൃഷ്ണദാസ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമാണം. ജഗദീഷ്, സായികുമാർ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ശ്രീജയ, അമൽ ജോസ്, സഞ്ജു മധു എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
ബിബിൻ മോഹൻ, ജയ് വിഷ്ണു എന്നിവർ ചേർന്ന് രചിച്ച ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹിഷാം അബ്ദുൾ വഹാബ് ആണ്. ഛായാഗ്രഹണം - വിശ്വജിത് ഒടുക്കത്തിൽ, പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനർ - രഞ്ജിത്ത് കരുണാകരൻ, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് എഡിറ്റർ- ക്രിസ്റ്റി സെബാസ്റ്റ്യൻ, കലാസംവിധാനം- ഔസേപ്പ് ജോൺ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- ദിവ്യ ജോർജ്, മേക്കപ്പ്- ജിതേഷ് പൊയ്യ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- സജീവ് ചന്ദിരൂർ എന്നിവർ നിർവഹിച്ചു.