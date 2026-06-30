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'നന്ദി വിജയ് അണ്ണാ! എത്ര വിനയത്തോടെയാണ് നിലത്തിരുന്ന് അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത്'; വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ശന്തനു ഭാഗ്യരാജ്

ഭാഗ്യരാജിന്‍റെ മകനും നടനുമായ ശന്തനു തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്ക് നന്ദിയറിയിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കുവച്ച വൈകാരിക കുറിപ്പാണ് ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

Shanthanu BHAGYARAJ BHAGYARAJ DEATH TAMIL ACTOR AND DIRECTOR BHAGYARAJ TAMILNADU CM VIJAY
Shanthanu Bhagyaraj (Photo: X@Shanthanu)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 3:26 PM IST

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ടനും സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ഭാഗ്യരാജിന്‍റെ വേര്‍പാട് തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്‌ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിയോഗത്തില്‍ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് നേരിട്ടെത്തി കുടുംബത്തിന്‍റെ ദുഃഖത്തില്‍ പങ്കുച്ചേരുന്നതും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളില്‍ പലരും കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ വിജയ്‌ക്ക് നന്ദിയറിയിച്ചുകൊണ്ട് ശന്തനു ഭാഗ്യരാജ് പങ്കുവച്ച വൈകാരിക കുറിപ്പാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

അവിടെ നേരിട്ടെത്തി വിജയ് കുടുബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുകയും ചെയ്‌ത തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് ഭാഗ്യരാജിന്‍റെ മകനും നടനുമായ ശന്തനു ഭാഗ്യരാജ് നന്ദിയറിയിച്ചത്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലാണ് വികാരധീനനായി ശന്തനു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നന്ദിയറിയിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് കാണിച്ച വലിയ മനസിനും എളിമയ്ക്കുമാണ് ശന്തനും ഹൃദയത്തില്‍ തൊട്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയോടുള്ള നന്ദി വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും തന്‍റെ വിവാഹത്തിന് താലി എടുത്തു നല്‍കിയ തമിഴകത്തിന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിജയ് അണ്ണന്‍ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയില്‍ താങ്ങായി നിന്നതിനുമാണ് ശന്തനു നന്ദിയറിച്ചത്. ശന്തനുവിന്‍റെ ഈ വാക്കുകള്‍ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

ശന്തനുവിന്‍റെ വാക്കുകള്‍

"ബഹുമാനപ്പെട്ട തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി, നിങ്ങളോടുള്ള എന്‍റെ നന്ദി വാക്കുകളിൽ എങ്ങനെ ഒതുക്കാൻ കഴിയും? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്‍റെ ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നന്ദിയാണിത്. എന്‍റെ വിവാഹത്തിന് താലി എടുത്തു തന്ന് എന്‍റെ സന്തോഷത്തിന്‍റെ വിവാഹദിനത്തിന് നിങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചു. അതിന് ഞാൻ ഇനിയും നന്ദി പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല. അതിനിടയിൽ, എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ നിർഭാഗ്യകരവും ദുഃഖകരവുമായ ദിവസമായ എന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ വിയോഗത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എത്തിയ നിങ്ങൾ, പദവിയുടെ അന്തസ്സെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച്, എത്രയോ എളിമയോടെ നിലത്തിരുന്ന് അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ് നിറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക ബഹുമതി! മരണത്തിലും ബഹുമതി ലഭിക്കുക എന്നത് ഒരു കലാകാരന് കിട്ടുന്ന വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. പേരിന് ചേർന്ന ഗംഭീരമായ ആദരവ് എന്‍റെ പിതാവിന് നിങ്ങൾ നൽകിയതിനെ, എന്‍റെ അവസാനം വരെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കും. ഇപ്പോൾ മറ്റെന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി വിജയ് അണ്ണാ.", ശന്തനു ഭാഗ്യരാജ് കുറിച്ചു.

ജൂണ്‍ 27 നാണ് തമിഴകത്തെ ഒന്നടങ്കം കണ്ണീരാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് തിരിക്കഥകളുടെ രാജാവ് കെ. ഭാഗ്യരാജ് അന്തരിച്ചത്. ഈ വിയോഗ വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചെന്നൈയിലുള്ള വസതിയില്‍ എത്തുകയും പൂര്‍ണിമ ഭാഗ്യരാജ്, ശന്തനു എന്നിവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. അത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയിയല്‍ തരംഗമായിരുന്നു.

സിനിമാ- രാഷ്‌ട്രീയ- സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് ഭാഗ്യരാജിനെ ഒരുനോക്ക് കാണാനായി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വസതിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.

ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, സൂപ്പർതാരങ്ങളായ രജനീകാന്ത്, മമ്മൂട്ടി, കമൽഹാസൻ, ധനുഷ്, ശിവകുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ നേരിട്ടെത്തി അന്ത്യാജ്ഞലി അര്‍പ്പിക്കുകയും കുടുബംത്തിന്‍റെ ദുഃഖത്തില്‍ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം പൂര്‍ണ ബഹുമതികളോടെയാണ് കെ. ഭാഗ്യരാജിന്‍റെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് നടത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വസതിയില്‍ നിന്നും ആരംഭിച്ച വിലാപയാത്രയില്‍ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാന്‍ നിരവധി പേരാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്. ഭാഗ്യരാജിന്‍റെ ശിഷ്യനും നടനും സംവിധായകനുമായ പാർഥിപൻ, നടൻ ശരത് കുമാർ എന്നിവർ വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ ബസന്ത് നഗര്‍ ശ്മശാനത്തില്‍ അന്ത്യകര്‍മങ്ങള്‍ നടത്തിയത് മകന്‍ ശന്തനുവാണ്.

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