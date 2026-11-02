ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ പുതിയ തമിഴ് ചിത്രത്തിന് യേർക്കാടിൽ തുടക്കം; ഒപ്പം സത്യരാജും ഫർഹാൻ ഫാസിലും

ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ പുതിയ തമിഴ് ചിത്രത്തിന് തുടക്കം (Special Arrangement)
മലയാളി താരം ഷെയ്ൻ നിഗം പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന പുതിയ തമിഴ് ചിത്രത്തിന് യേർക്കാടിൽ തുടക്കം. ഷാം സൂര്യ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത് ട്രൂ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം തമിഴ് സിനിമയിലെ പരമ്പരാഗത രീതിയില് പൂജാ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. ട്രൂ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിർമാണ സംരംഭമാണിത്.
ചിത്രത്തിന് താൽക്കാലികമായി ‘ട്രൂ സ്റ്റോറീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 2’ എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിശാൽ വിൻസെൻ്റ് ടോണിയാണ് നിർമാതാവ്. ഷെയ്ൻ നിഗത്തിനൊപ്പം സത്യരാജ്, ജോൺ കൊക്കൻ, ഫർഹാൻ ഫാസിൽ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ചിത്രത്തിൽ പൂജ രാമചന്ദ്രൻ, മുനിഷ്കാന്ത്, ആയിഷ സീനത്ത് എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ.
ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ പുതിയ തമിഴ് ചിത്രത്തിന് തുടക്കം (Special Arrangement)
പ്രകൃതിയുടെ വശ്യ സൗന്ദര്യം വിളിച്ചോതുന്ന മലയോര മേഖലയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ യേർക്കാട്. പൂജാ ചടങ്ങുകൾക്കു ശേഷം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവും ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു. വ്യത്യസ്ത തലമുറകളിലെ ശ്രദ്ധേയരായ അഭിനേതാക്കൾ ഒരുമിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.
ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ പുതിയ തമിഴ് ചിത്രത്തിന് തുടക്കം (Special Arrangement)
വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തിലും ഇതര ഭാഷകളിലും ശ്രദ്ധ നേടിയ ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഈ ചിത്രം. ഓരോ സിനിമയിലും വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങളും പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുകളും പരീക്ഷിക്കുന്ന താരം, ഇത്തവണ തമിഴ് സിനിമയിലെ സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ആണ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സത്യരാജിൻ്റെയും ജോൺ കൊക്കൻ്റെയും അനുഭവസമ്പത്തും ഫർഹാൻ ഫാസിലിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ പുതിയ തമിഴ് ചിത്രത്തിന് തുടക്കം (Special Arrangement)
ചിത്രത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ നിരയാണുള്ളത്. മലയാളത്തിലെ മുൻനിര സംവിധായകനായ ആഷിക് അബുവാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രാഹകൻ. കന്നഡ സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് സംഗീതസംവിധായകനായ അജനീഷ് ലോക്നാഥ് സംഗീതമൊരുക്കുന്നു. ‘കാന്താര’, ‘കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംഗീത സംവിധായകനാണ് അജനീഷ്. എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്ത് സാരംഗാണ്. താരനിരയിൽ മാത്രമല്ല സാങ്കേതികനിരയിലും സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രം.
ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ പുതിയ തമിഴ് ചിത്രത്തിന് തുടക്കം (Special Arrangement)
‘റൈഫിൾ ക്ലബ്’ എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിനു ശേഷം ട്രൂ സ്റ്റോറീസ് ഒരുക്കുന്ന സിനിമയാണിത്. വാലി മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത മദ്രാസ്ക്കാരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഷെയ്ൻ നിഗം തമിഴ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞവർഷം ആയിരുന്നു ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്. തമിഴ് മലയാളം മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് ചിത്രമായ ബൾട്ടിയിലെ ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ആർ ഡി എക്സ്,, കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ തമിഴ് പ്രേക്ഷകരെയും ആകർഷിച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ദൃഢം ആയിരുന്നു ഷെയ്ൻ്റേതായി അവസാനം തിയേറ്റുകളിൽ എത്തിയ ചിത്രം. ദൃഢം തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടി.
ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ പുതിയ തമിഴ് ചിത്രത്തിന് തുടക്കം (Special Arrangement)
കലാസംവിധാനം: വീരമണി ഗണേശൻ, സംഘട്ടനം: പി.സി. സ്റ്റണ്ട്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, പി.ആർ.ഒ: ഐശ്വര്യ രാജ്.
ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ പുതിയ തമിഴ് ചിത്രത്തിന് തുടക്കം (Special Arrangement)