ഒടുവില് ഹാല് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; ഹിറ്റടിക്കാന് ഷെയ്ന്, ട്രെയിലര്
ഹാല് അടുത്തിടെ ഏറെ വിവാദങ്ങള്ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. സിനിമയിലെ ചില രംഗങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന തീരുമാനവുമായി സെന്സര് ബോര്ഡ് എത്തിയതോടെയാണ് വിവാദങ്ങള്ക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്.
Published : December 23, 2025 at 10:08 AM IST
ഒട്ടേറെ വിവാദങ്ങള്ക്കൊടുവിലാണ് ഷെയ്ന് നിഗം നായകനാകുന്ന ഹാല് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ചിത്രം ഡിസംബര് 25 ന് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ പവര്ഫുള് ട്രെിയലര് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു റാപ്പറിന്റെ ജീവിതമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. ഇതോടൊപ്പം ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രണയകഥയിലൂടെയായിരിക്കും ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലറില് കാണാന് കഴിയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തിയേറ്ററില് ഗംഭീര അഭിപ്രായം നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന ഉറപ്പ്. ഷെയ്ന് നിഗത്തിന്റെ കരിയറിലെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായാണ് ഹാല് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കളര്ഫുള് എന്റര്ടെയ്നര് ആയിരിക്കും ഹാല് എന്നാണ് സൂചന.
വീര ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. സംഗീതത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഹാല്. നന്ദഗോപൻ വി ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിങ്ക് മ്യൂസിക്കാണ് സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് പാർട്ണർ. നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിനും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. 'തേരാ ജാനാ' എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഹിന്ദി ഗാനമാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടത്. നീരജ് കുമാര്, മൃദുല് മീര് എന്നിവരുടെ ഗാനരചനയില് വി നന്ദഗോപന്റെ സംഗീതത്തില് അങ്കിത് തിവാരിയാണ് ഈ മനോഹര ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്കിത് തിവാരി മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
വിവാദങ്ങള്ക്കൊടുവില് ചിത്രം കോടതിയില് എത്തിയതോടെ നാല് കട്ടുകള് സിംഗിള് ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സെന്സര് ബോര്ഡും കാത്തലിക് കോണ്ഗ്രസും സമര്പ്പിച്ച അപ്പീലുകള് തള്ളുകയുണ്ടായി. സിംഗിള് ബെഞ്ച് വിധി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പീലില് തീരുമാനമെടുക്കാന് ജഡ്ജിമാര് ഹാല് സിനിമ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. സിനിമ ആസ്വദിച്ചു എന്നായിരുന്നു ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം.
സാക്ഷി വൈദ്യയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. നത്ത്, ജോണി ആന്റണി, കെ.മധുപാല്, വിനീത് ബീപ്കുമാര്, സംഗീത മാധവന് നായര്, നിഷാന്ത് സാഗര്, ജോയ് മാത്യു, നിയാസ് ബെക്കര്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, റിയാസ് നര്മല, സോഹന് സീനുലാല്, രവീന്ദ്രന്, മനോജ് കെ.യു, ശ്രീധന്യ, ഉണ്ണിരാജ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കും.
മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി ഒരേ സമയമാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. 90 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു 'ഹാലി'ന്റേത്. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് നിഷാദ് കോയയാണ് സിനിമയുടെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. രവി ചന്ദ്രൻ ഛായാഗ്രഹണവും ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസ് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു.
കലാസംവിധാനം - പ്രശാന്ത് മാധവ്, നാഥൻ, പ്രോജക്ട് ഡിസൈനർ - ഷംനാസ് എം അഷ്റഫ്, വസ്ത്രാലങ്കാരം - ധന്യ ബാലകൃഷ്ണ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ജിനു പികെ, മേക്കപ്പ് - അമൽ ചന്ദ്രൻ, കൊറിയോഗ്രഫി - ഷെരീഫ് മാസ്റ്റർ, സാൻഡി മാസ്റ്റർ, ദിനേഷ് മാസ്റ്റർ, സ്റ്റില്സ് - എസ്ബികെ ഷുഹൈബ്, രാജേഷ് നടരാജൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - അനെക്സ് കുര്യൻ, ശബ്ദമിശ്രണം - വിഷ്ണു സുജാതൻ, വിഎഫ്എക്സ് - ഡോട്ട്.വിഎഫ്എക്സ് സ്റ്റുഡിയോകൾ, ഡിഐ - കളർ പ്ലാനറ്റ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - മനീഷ് ഭാർഗവൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - പ്രവീൺ എസ് വിജയ്, പ്രോജക്ട് കോഓർഡിനേറ്റർ - ജിബു ജെടിടി, ഷിഷാദ് അരീപ്പുറത്ത്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് - സൈന്ററഷ് എന്റര്ടെയിന്മെന്റ്സ്, പിആർഒ - വാഴൂർ ജോസ്, ആതിര ദിൽജിത്ത്, ഡിജിറ്റൽ പിആർ - നന്ദു പ്രസാദ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - ടെന് പോയിൻ്റ്, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ - തൻവീർ അഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
