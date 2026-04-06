മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തുന്ന മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍! വീണ്ടും പൊലീസ് വേഷത്തില്‍ ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം; ദൃഢം ട്രെയിലര്‍

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാനും കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന സാധാരണ പൊലീസുകാരനെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

DRIDAM MOVIE SHANE NIGAM MALAYALAM CRIME THRILLER MOVIE UPCOMING MALAYALAM MOVIE 2026
Dridam (Movie Poster)
Published : April 6, 2026 at 10:24 AM IST

ലയാളികളുടെ പ്രിയതാരങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയനായ താരം ഷെയ്ൻ നിഗം പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'ദൃഢം' സിനിമയുടെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രെയിലറാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. നവാഗതനായ മാര്‍ട്ടിന്‍ ജോസഫാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

മൂന്നാറാണ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കുഴിനിലം എന്നൊരു നാട്ടിന്‍പുറത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വിജയ് രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ ( ഷെയ്ന്‍ നിഗം) ചാര്‍ജെടുക്കുന്നതും പിന്നീട് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എത്തുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. താന്‍ ഏറെ അഗ്രഹിച്ച ഒരു ജോലിയില്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ട്രെയിലറിന്‍റെ തുടക്കമെങ്കില്‍ പിന്നീട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ജാത മൃതദേഹം കാണുന്നതും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണവുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാനും കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന സാധാരണ പൊലീസുകാരനെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ എസ് ഐയ്ക്ക് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും മുതിര്‍ന്ന ഓഫിസര്‍മാരില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സമ്മര്‍ദ്ദമൊക്കെ ട്രെയിലറില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തികച്ചു ലളിതവും സത്യസന്ധവുമായ ശൈലിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളില്‍ ചില സമയങ്ങളില്‍ ഉത്തരമില്ലാതെ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പതറി പോകുന്ന എന്നാല്‍ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതുമായ ഒരു എസ് ഐയേയാണ് ട്രെയിലറില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.

'കൊറോണ പേപ്പേഴ്‌സി'നും 'വേല'യ്ക്കും ശേഷം വീണ്ടും വേറിട്ട പോലീസ് കഥാപാത്രമായി ഷെയ്ൻ എത്തുന്നതാണ് ചിത്രം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ തികച്ചും റിയലിസ്റ്റിക്കായ യാത്രയെയാണ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകര്‍ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ സിനിമയിലുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

പ്രൊട്ടക്‌ട്, സേര്‍വ്, സര്‍വൈവ് എന്ന ടാഗ് ലൈൻ നല്കി ഒരുക്കുന്ന "ദൃഢം",ഇ ഫോർ എക്‌സ്‌പെരിമെന്റ്‌സ്, ജീത്തു ജോസഫ് (ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്) എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മുകേഷ് ആർ. മേത്ത, സി.വി. സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥ- തിരക്കഥ- സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജോമോൻ ജോൺ, ലിന്റോ ദേവസ്യ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്.

ചിത്രത്തിൽ ഷോബി തിലകൻ, കോട്ടയം രമേഷ്, ദിനേശ് പ്രഭാകർ, നന്ദൻ ഉണ്ണി, വിനോദ് ബോസ്, കൃഷ്ണപ്രഭ, സാനിയ ഫാത്തിമ, അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രശാന്ത് മുരളി, മാത്യു വർഗീസ്, ജോജി കെ. ജോൺ, ബിട്ടോ ഡേവിസ്, അഭിഷേക് രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ഒരുമിക്കുന്നുണ്ട്.

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: കറ്റീന ജീത്തു, ഛായാഗ്രഹണം: പി.എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, എഡിറ്റർ: വിനായക്, സംഗീതസംവിധാനം: ശ്രീരാഗ് സജി, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: രാഹുൽ ജോസഫ്, സെത് എം. ജേക്കബ്, സൗണ്ട് മിക്‌സ്: ജിതിൻ ജോസഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: സുനിൽ ദാസ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ: അധിര രഘുനാഥൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ക്യാത്തി ജീത്തു, അനൂപ് കെ.എസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ: അരവിന്ദ് ബാബു, മേക്കപ്പ്: രതീഷ് വിജയൻ, ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ: മഹേഷ് മാത്യു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ദീപക് പരമേശ്വരൻ, വിഎഫ്എക്‌സ് ഡയറക്ടർ: ടോണി മാഗ്മിത്ത്, ഡിഐ കളറിസ്റ്റ്: ലിജു പ്രഭാകർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: ലേഖ മോഹൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അമരേഷ് കുമാർ, സ്റ്റിൽസ്: നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: ടെൻ പോയിന്റ്, മാർക്കറ്റിങ്: ടിങ്, പിആർഒ: എ എസ് ദിനേശ്.

