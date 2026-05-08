'സിനിമ ഗംഭീരം! പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ത്രില്ലര്‍, മിന്നുന്ന പ്രകടനവുമായി ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം'; ദൃഢം പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 8, 2026 at 5:17 PM IST

ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ചിത്രങ്ങളോട് മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക താത്പര്യമാണ്. അത്തരമൊരു ചിത്രമാണ് ഇന്ന് (മെയ് 8) തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നവാഗതനായ മാര്‍ട്ടിന്‍ ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ചിത്രമാണ് ദൃഢം.

ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം വീണ്ടും പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ആരാധകരുടെ ആകാംക്ഷയും വലുതായിരുന്നു. ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യ രണ്ട് ഷോ കഴിയുമ്പോള്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും വരുന്നത്. മികച്ച സിനിമയെന്ന് തന്നെയാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

2026 ലെ മികച്ച പടം എന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ചിത്രം തൂക്കിയെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്. ഷെയ്‌ന്‍ നിഗത്തിന്‍റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നവരുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ക്ലൈമാക്‌സിനെ കുറിച്ചും എടുത്തു പറയുന്നവരുണ്ട്. മനസു നിറയുന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമയുടെ അവതരണം എന്നാണ് സിനിമാപ്രേമികള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

എസ് ഐ വിജയ് രാധാകൃഷ്‌ണന്ഡ എന്ന പൊലീസ് ഓഫിസറായാണ് ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ത്രില്ലർ ആണ് ചിത്രമെന്നാണ് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയവർ പറയുന്നത്.

മൂന്നാറാണ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കുഴിനിലം എന്നൊരു നാട്ടിന്‍പുറത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വിജയ് രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ ( ഷെയ്ന്‍ നിഗം) ചാര്‍ജെടുക്കുന്നതും പിന്നീട് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എത്തുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

താന്‍ ഏറെ അഗ്രഹിച്ച ഒരു ജോലിയില്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രേവശിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ജാത മൃതദേഹം കാണുന്നതും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണവുമാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാനും കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന സാധാരണ പൊലീസുകാരനെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ എസ് ഐയ്ക്ക് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും മുതിര്‍ന്ന ഓഫിസര്‍മാരില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സമ്മര്‍ദ്ദമൊക്കെ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തികച്ചു ലളിതവും സത്യസന്ധവുമായ ശൈലിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളില്‍ ചില സമയങ്ങളില്‍ ഉത്തരമില്ലാതെ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പതറി പോകുന്ന എന്നാല്‍ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതുമായ ഒരു എസ് ഐയേയാണ് ചിത്രത്തില്‍ കാണാം.

ഷോബി തിലകൻ, കോട്ടയം രമേശ്, ദിനേശ് പ്രഭാകർ,നന്ദൻ ഉണ്ണി,വിനോദ് ബോസ്,അഭിരാം രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രശാന്ത് മുരളി, മാത്യു വർഗീസ്,ജോജി കെ ജോൺ,ബ്രിട്ടോ ഡേവിഡ്,അഭിഷേക് രവീന്ദ്രൻ,സാനിയ ഫാത്തിമ,കൃഷ്ണ പ്രഭ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റു പ്രമുഖ താരങ്ങൾ.

കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ്,വേല എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം വേറിട്ട പോലീസ് കഥാപാത്രമായ വിജയ് രാധാകൃഷ്ണനെ ഷെയ്ൻ നീഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ 'പ്രൊട്ടക്ട്,സേർവ്,സർവൈവ്' എന്ന ടാഗ് ലൈൻ നല്കി ഒരുക്കുന്ന "ദൃഢം",ഇഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ജീത്തു ജോസഫ് (ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്) എന്നിവർ ചേർന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

