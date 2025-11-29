ETV Bharat / entertainment

ഷൈന്‍ നിഗത്തിന്‍റെ പ്രണയത്തിന് മനോഹര ഹിന്ദി ഗാനം; അങ്കിത് തിവാരി മലയാളത്തില്‍ ഇതാദ്യം

ഷെയിന്‍ നിഗം നായകനാകുന്ന റൊമാന്‍റിക് ചിത്രം ഹാലിലെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്ത്. തേരാ ജാനാ എന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. പ്രശസ്‌ത ഗായകന്‍ അങ്കിത് തിവാരി ആണ് ഈ മനോഹര ഹിന്ദി ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

HAAL HIJR SONG SHANE NIGAM ഹാല്‍
Haal (Movie Poster)
ഷെയിന്‍ നിഗം നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റൊമാന്‍റിക് ചിത്രമാണ് 'ഹാല്‍'. ചിത്രത്തിലെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. 'തേരാ ജാനാ' എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഹിന്ദി ഗാനമാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. നീരജ് കുമാര്‍, മൃദുല്‍ മീര്‍ എന്നിവരുടെ ഗാനരചനയില്‍ വി നന്ദഗോപന്‍റെ സംഗീതത്തില്‍ അങ്കിത് തിവാരിയാണ് ഈ മനോഹര ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്കിത് തിവാരി മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ഷൈന്‍ നിഗം നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ സാക്ഷി വൈദ്യയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. നത്ത്, ജോണി ആന്‍റണി, കെ.മധുപാല്‍, വിനീത് ബീപ്‌കുമാര്‍, സംഗീത മാധവന്‍ നായര്‍, നിഷാന്ത് സാഗര്‍, ജോയ് മാത്യു, നിയാസ് ബെക്കര്‍, സുരേഷ് കൃഷ്‌ണ, റിയാസ് നര്‍മല, സോഹന്‍ സീനുലാല്‍, രവീന്ദ്രന്‍, മനോജ് കെ.യു, ശ്രീധന്യ, ഉണ്ണിരാജ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കും.

ഷെയിന്‍ നിഗത്തിന്‍റെ കെരിയറിലെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായാണ് 'ഹാല്‍' തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കളര്‍ഫുള്‍ എന്‍റര്‍ടെയിനര്‍ ആകും 'ഹാല്‍' എന്നാണ് സൂചന. വീര ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. സംഗീതത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഹാല്‍'. നന്ദഗോപൻ വി ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിങ്ക് മ്യൂസിക്കാണ് സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് പാർട്‌ണർ.

മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി ഒരേ സമയമാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക. 90 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു 'ഹാലി'ന്‍റേത്. പ്രശസ്‌ത തിരക്കഥാകൃത്ത് നിഷാദ് കോയയാണ് സിനിമയുടെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. രവി ചന്ദ്രൻ ഛായാഗ്രഹണവും ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസ് എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

കലാസംവിധാനം - പ്രശാന്ത് മാധവ്, നാഥൻ, പ്രോജക്‌ട് ഡിസൈനർ - ഷംനാസ് എം അഷ്റഫ്, വസ്ത്രാലങ്കാരം - ധന്യ ബാലകൃഷ്‌ണ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ജിനു പികെ, മേക്കപ്പ് - അമൽ ചന്ദ്രൻ, കൊറിയോഗ്രഫി - ഷെരീഫ് മാസ്‌റ്റർ, സാൻഡി മാസ്‌റ്റർ, ദിനേഷ് മാസ്‌റ്റർ, സ്‌റ്റില്‍സ് - എസ്‌ബികെ ഷുഹൈബ്, രാജേഷ് നടരാജൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - അനെക്‌സ് കുര്യൻ, ശബ്‌ദമിശ്രണം - വിഷ്‌ണു സുജാതൻ, വിഎഫ്‌എക്‌സ് - ഡോട്ട്.വിഎഫ്‌എക്‌സ് സ്‌റ്റുഡിയോകൾ, ഡിഐ - കളർ പ്ലാനറ്റ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടർ - മനീഷ് ഭാർഗവൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടർ - പ്രവീൺ എസ് വിജയ്, പ്രോജക്‌ട് കോഓർഡിനേറ്റർ - ജിബു ജെടിടി, ഷിഷാദ് അരീപ്പുറത്ത്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് - സൈന്‍ററഷ് എന്‍റര്‍ടെയിന്‍മെന്‍റ്‌സ്, പിആർഒ - വാഴൂർ ജോസ്, ആതിര ദിൽജിത്ത്, ഡിജിറ്റൽ പിആർ - നന്ദു പ്രസാദ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - ടെന്‍ പോയിൻ്റ്, പോസ്‌റ്റർ ഡിസൈൻ - തൻവീർ അഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

