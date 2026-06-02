തിയേറ്ററില്‍ ചെക്കന്‍ തൂക്കിയ ചിത്രം ദൃഢം ഒടിടിയിലേക്ക്; എപ്പോള്‍ എവിടെ കാണാം

തുടക്കം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ലഭിച്ച ചിത്രമാണ് ദൃഢം. 2026 ലെ മികച്ച പടം എന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 2, 2026 at 5:24 PM IST

ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ദൃഢം. പൊലീസുകാരുടെ ജീവിതം ആസ്‌പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം അടുത്തിടെയാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ആദ്യദിനം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രതികരണമായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.

2020-മുതൽ സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫിനൊപ്പം സംവിധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർട്ടിൻ ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ദൃഢം.

26 വയസില്‍ എസ് ഐ ആകുന്ന പൊലീസുകാരുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിന് കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഒരുക്കിയ ജോമോൻ ജോൺ, ലിന്‍റോ ദേവസ്യ എന്നിവരാണ്.

കുഴിനിലം എന്ന നാട്ടിന്‍പുറത്തെ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എസ് ഐ വിജയ് രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. താന്‍ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച പുതിയ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതും സ്റ്റേഷനില്‍ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

തികച്ചും റിയലിസ്റ്റിക്കായ രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ യാത്രയെ ആണ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലളിതവും സത്യസന്ധവുമായ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം കാണുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകനും തങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം മാര്‍ട്ടിന്‍ ജോസഫ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

2026 ലെ മികച്ച പടം എന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ചിത്രം തൂക്കിയെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്. ഷെയ്‌ന്‍ നിഗത്തിന്‍റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നവരുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ക്ലൈമാക്‌സിനെ കുറിച്ചും എടുത്തു പറയുന്നവരുണ്ട്. മനസു നിറയുന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമയുടെ അവതരണം എന്നാണ് സിനിമാപ്രേമികള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ചിത്രത്തിൽ ഷോബി തിലകൻ, കോട്ടയം രമേഷ്, ദിനേശ് പ്രഭാകർ, നന്ദൻ ഉണ്ണി, വിനോദ് ബോസ്, കൃഷ്‍ണപ്രഭ, സാനിയ ഫാത്തിമ, അഭിറാം രാധാകൃഷ്‍ണൻ, പ്രശാന്ത് മുരളി, മാത്യു വർഗ്ഗീസ്, ജോജി കെ ജോൺ, ബിട്ടോ ഡേവിസ്, അഭിഷേക് രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയാണുള്ളത്.

പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ 'പ്രൊട്ടക്ട്,സേർവ്,സർവൈവ്' എന്ന ടാഗ് ലൈൻ. ഇ ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്‍റ്സ്, ജീത്തു ജോസഫ് (ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്) എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുകേഷ് ആർ മെഹ്ത, സി വി സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ചിത്രം.

ഗംഭീര പ്രശംസ നേടി സര്‍പ്രൈസ് ഹിറ്റിലേക്ക് കുതിച്ച ദൃഢത്തിന്‍റെ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജിയോ ഹോട്‍സ്റ്റാറിലൂടെ ജൂണ്‍ 12നാണ് സിനിമ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുക.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: കറ്റീന ജീത്തു, ഛായാഗ്രഹണം: പി എം ഉണ്ണികൃഷ്‍ണൻ, എഡിറ്റർ: വിനായക്, സംഗീത സംവിധാനം: ശ്രീരാഗ് സജി എന്നിവരാണ്. സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: രാഹുൽ ജോസഫ്, സെത് എം ജേക്കബ്, സൗണ്ട് മിക്സ്: ജിതിൻ ജോസഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: സുനിൽ ദാസ്, അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടർ: അധിര രഘുനാഥൻ, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ക്യാത്തി ജീത്തു, അനൂപ് കെ.എസ്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ: അരവിന്ദ് ബാബു, മേക്കപ്പ്: രതീഷ് വിജയൻ, ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ: മഹേഷ് മാത്യു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ദീപക് പരമേശ്വരൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ: ടോണി മാഗ്മിത്ത്, ഡിഐ കളറിസ്റ്റ്: ലിജു പ്രഭാകർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: ലേഖ മോഹൻ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അമരേഷ് കുമാർ, സ്റ്റിൽസ്: നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്‍ണൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: ടെൻ പോയിന്‍റ്, മാർക്കറ്റിംഗ്: ടിംഗ്, പിആർഒ: എ എസ് ദിനേശ്.

