പ്രസവം കഴിഞ്ഞയുടനെ ഇങ്ങനെ ചുടവ് വയ്ക്കാന്‍ കഴിയുമോ; ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് ഷംനയുടെ ഡാന്‍സ്

മാര്‍ച്ച് 14 നാണ് ഷംന കാസിമിനും ഷാനിദ് ആസിഫ് അലിക്കും പെണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡാന്‍സ് വീഡിയോയുമായി താരം എത്തിയത്.

ഷംന കാസിം ഡാന്‍സ് ഷംന കാസിന് പെണ്‍കുഞ്ഞ് ഷംന കാസിം സിനിമ ഷംന കാസിം ഷാനിദ് ആസിഫ് അലി
ഷംന കാസിം (Shamnakasim@ fb)
Published : March 19, 2026 at 3:24 PM IST

ലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം ഷംന കാസിം വീണ്ടും അമ്മയായ വിവരം കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയാണ് ആരാധകര്‍ അറിഞ്ഞത്. പെണ്‍കുഞ്ഞാണ് താരത്തിന് പിറന്നത്. ദുവ്അ ജമീലയെന്നാണ് കുഞ്ഞിന്‍റെ പേര്.

അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിലയേറിയ സമ്മാനവും ഞങ്ങളുടെ കുടുബത്തിന് ലഭിച്ച വലിയ അനുഗ്രഹവും എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് കുഞ്ഞതിഥി എത്തിയ വിവരം ഭര്‍ത്താവ് ഷാനിദ് ആസിഫ് അലിയും ഷംനയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.

ഇപ്പോഴിതാ ഷംന കാസിം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്നത്. കന്നഡ ഗാനത്തിന് ഷംനയും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് ചുവട് വയ്ക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

‘ഗ്രാമായണ’ എന്ന കന്നഡ ചിത്രത്തിലെ ‘ബേങ്കി’ എന്ന ഗാനത്തിനാണ് ഷംനയും സുഹൃത്തുക്കളും ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്. വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് ഗാനത്തിന് ഷംന ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്.

നൃത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് നിരവധി പേര്‍ ലൈക്കും കമന്‍റുമായൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രസവം കഴിഞ്ഞയുടനെ നൃത്തം ചെയ്‌തോയെന്നാണ് ആരാധകരില്‍ പലരും ചോദിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് പതിനാല് ശനിയാഴ്‌ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് ഷംനയ്ക്ക് കുഞ്ഞു പിറന്നത്.

"പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയൊരാൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു'', എന്ന തരത്തിലാണ് പലരുടെയും കമന്‍റുകള്‍. ''ഇത് ഓൾഡ് വീഡിയോ ആണോ ? പുതിയ വീഡിയോ ആണൊ ? ഇപ്പോ ഇവർക്കു ഡാൻസ് കളിക്കാനാകുന്നോ എന്നാണ് എന്‍റെ സംശയം'', എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുഞ്ഞിന് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ട്രെൻഡിന് അത് കഴിയില്ല എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകിയിരിക്കാം.’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഷംന വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

ദുബായിൽ ഷാനിദിന്‍റെ ഒരു ഇവന്‍റിന് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഷംന ഷാനിദിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് പരിചയം പ്രണയമായി മാറി. ഇതോടെ ഷംന ഇഷ്‌ടം തുറന്നു പറയുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിവാഹത്തിലേക്കെത്തി.

ജെബിഎസ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറും സിഇഒയുമാണ് ഷംനയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഷാനിദ് ആസിഫ് അലി. ദുബായിൽ വച്ച് 2022ൽ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. 2023 ഏപ്രില്‍ 4ന് ആയിരുന്നു ഷംന കാസിമിനും ഷാനിദിനും ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത്. ഹംദാൻ എന്നാണ് കുഞ്ഞിന്‍റെ പേര്.

മഞ്ഞുപോലൊരു പെണ്‍കുട്ടി എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. പിന്നീട് തെലുഗുവില്‍ 2007 ല്‍ ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി എന്ന ചിത്രത്തിലും വേഷമിട്ടു. പിന്നീട് കന്നഡയിലും തമിഴുമെല്ലാം ഷംന കാസിം നിറഞ്ഞു നിന്നു.

ഷംന കാസിം ഡാന്‍സ്
ഷംന കാസിന് പെണ്‍കുഞ്ഞ്
ഷംന കാസിം സിനിമ
ഷംന കാസിം ഷാനിദ് ആസിഫ് അലി
SHAMNA KASIM NEW DANCE VIDEO

