ജയിലര് 2 വിലെ ആദ്യഗാനം; രജനികാന്തിനൊപ്പം തകർപ്പൻ ഡാൻസുമായി ഷംന കാസിം, ടീമിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് താരം
ജയിലർ 2: രജനീകാന്തിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഷംന കാസിം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 1:24 PM IST
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ‘ജയിലർ 2’. ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനമായ ‘അല്ല ബോലേലോ’യുടെ പ്രമോ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ മലയാളത്തിന്റെ നടി ഷംന കാസിമും ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുകയാണ്.
പ്രമോയിൽ ഷംന കാസിമിന്റെ നൃത്തത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ചിത്രത്തിൽ താരത്തിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഡാൻസ് നമ്പർ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
'ജയിലർ 2'യുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷവും നന്ദിയും ഷംന കാസിം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചു.
"എനിക്ക് ഈ അവിശ്വസനീയമായ അവസരം തന്ന സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്ത് സാർ, നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാര് സാർ, അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ സാർ, ജാനി മാസ്റ്റർ, പിന്നെ ജയിലർ 2 ടീമിനും
ഈ അവസരം തനിക്ക് അവിശ്വസനീയമായ അനുഭവമാണ്. മറക്കാനാകാത്ത സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കിയതിന് ദൈവത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. ‘ജയിലർ 2’യുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ബഹുമാനവും നന്ദിയും അനുഗ്രഹീതയുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ", ഷംന കാസിം കുറിച്ചു.
ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ സിംഗിളായ ‘അല്ല ബോലേലോ’യുടെ പ്രമോ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ഷംനയുടെ കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ സൂചനകൾ ലഭിച്ചത്. പ്രമോയിലെ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിൽ പോലും താരത്തിന്റെ നൃത്തം ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. പൂർണ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടെ ഷംനയുടെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ സംഗീതം ഒരുക്കിയ ‘അല്ല ബോലേലോ’ ഗാനം അനിരുദ്ധും ദീപ്തി സുരേഷും ചേർന്നാണ് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരുൺരാജ കാമരാജാണ് ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ഒരുക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 21നാണ് ഗാനം പൂർണരൂപത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.
‘കുർച്ചി മടത്തപെട്ടി’ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഡാൻസ്
ഡാൻസ് പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ നേരത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള താരമാണ് ഷംന കാസിം. മഹേഷ് ബാബുവിനെ നായകനാക്കി ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഗുണ്ടൂർ കാരം’ ചിത്രത്തിലെ ‘കുർച്ചി മടത്തപെട്ടി’ എന്ന ഗാനത്തിലെ ഷംനയുടെ പ്രകടനം വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ശ്രീലീലയ്ക്കൊപ്പം ഗാനരംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഷംനയ്ക്ക് ആരാധകരിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.
മൂത്ത മകന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ‘കുർച്ചി മടത്തപെട്ടി’ ഗാനരംഗത്തിനായി ഷംന നൃത്തം ചെയ്തത്. ആ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു വലിയ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഡാൻസ് നമ്പറിലൂടെ താരം എത്തുകയാണ്.
രജനീകാന്തിന്കറെ ‘ജയിലർ 2’ന് റിലീസിന് മുമ്പുതന്നെ വലിയ ഹൈപ്പാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 15ന് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൺ പിക്ചേഴ്സാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടീസറും നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ടീസറിൽ വിനായകന്റെ കഥാപാത്രം രജനീകാന്തിന്കറെ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രംഗങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. തന്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു ലോകവും ശക്തമായ നെറ്റ്വർക്കുമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ജയിലറുടെ ജീവിതം നരകമാകുമെന്നുമുള്ള ഭീഷണിയാണ് കഥാപാത്രം മുഴക്കുന്നത്.
തുടർന്ന് രജനീകാന്തിന്റെ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യന്റെ മാസ് എൻട്രിയും ടീസറിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ‘ജയിലർ’ സൃഷ്ടിച്ച ആവേശം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആക്ഷനും വിനോദവും നിറഞ്ഞ ചിത്രമായിരിക്കും രണ്ടാം ഭാഗമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
‘ജയിലർ 2’ൽ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ ചില പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളും എത്തുന്നുണ്ട്. മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യന്റെ ഭാര്യ വിജയ പാണ്ഡ്യൻ അഥവാ വിജിയായി രമ്യ കൃഷ്ണൻ വീണ്ടും എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്കറെ ആദ്യദിന ഷൂട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രമ്യ കൃഷ്ണൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പും നേരത്തെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
രജനീകാന്തിന്റെ മരുമകളായ ശ്വേത പാണ്ഡ്യനെ അവതരിപ്പിച്ച മിർണയും രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിന് പുറമെ മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ മോഹൻലാലും തമിഴ് താരം വിജയ് സേതുപതിയും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ചിത്രത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യ ‘ജയിലർ’ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ വിജയമാക്കുന്നതിൽ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെ സംഗീതത്തിനും പശ്ചാത്തലസംഗീതത്തിനും നിർണായക പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിനും അനിരുദ്ധ് തന്നെയാണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്കും പശ്ചാത്തലസംഗീതത്തിനുമായി ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്.