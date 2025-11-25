വിലായത്ത് ബുദ്ധയിലെ 'തിലകന് വൈബ്', ഏഴ് അടി താഴേക്ക് എടുത്തുചാടിയ കുട്ടിയും ഊക്കൻ ടിൻ്റുവും; വിശേഷങ്ങളുമായി ഷമ്മി തിലകൻ
തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എന്ന കഥാപാത്ര വിശേഷങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി ഷമ്മി തിലകൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
മലയാള സിനിമയിൽ കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അനായാസമായ അഭിനയശൈലിക്കും പേരുകേട്ട നടനാണ് ഷമ്മി തിലകൻ. വെള്ളിത്തിരയിലെ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത അതുല്യ പ്രതിഭ തിലകൻ്റെ മകൻ എന്നതിലുപരി, ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലും തൻ്റേതായ ഒരിടം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എന്ന കഥാപാത്രം ഷമ്മിയുടെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണ്. സിനിമയിലെ അനുഭവങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഷമ്മി തിലകൻ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.
'വിലായത്ത് ബുദ്ധ'യിലെ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എന്ന കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ഈ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?
ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർക്ക് ഒരുപാട് ഭാവതലങ്ങളുണ്ട്. ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി എന്നെ സമീപിച്ചപ്പോൾ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു—"ചേട്ടാ, ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു തിലകൻ വൈബ് വേണം." അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി.
പൃഥ്വിരാജ് തന്നെ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരുപക്ഷേ അച്ഛൻ (തിലകൻ) ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ സിനിമ സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അച്ഛനെ മാത്രമേ അവർ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന്. അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ആഴവും ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നു. ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ സംഭാവനകൾ കുറവാണ്. കാരണം, തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും മനസ്സിൽ കണ്ട ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്.
'തിലകൻ വൈബ്' എന്നതിലൂടെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തായിരിക്കും?
ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എത്രത്തോളം ആഴമുള്ള കഥാപാത്രമാകണമെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ, "തിലകൻ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകുമോ അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്" എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അവർ കണ്ടെത്തിയ എളുപ്പവഴിയായിരുന്നു 'തിലകൻ വൈബ്' എന്ന വാക്ക്. തിലകൻ എന്ന നടൻ്റെ സ്വഭാവസവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് വേണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. അത്രമാത്രം.
സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ താങ്കൾക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
എൻ്റെ ഒരു രീതി വെച്ച്, കഥയോ തിരക്കഥയോ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സംവിധായകനോ തിരക്കഥാകൃത്തോ സിനിമയെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും എന്നോട് ഒരു 'നറേഷൻ' നടത്തണം. 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ'യ്ക്ക് വേണ്ടി സംവിധായകൻ ജയൻ നമ്പ്യാർ കൊല്ലത്തെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഥ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ദു ഗോപൻ എഴുതിയ നോവലോ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയോ അതുവരെ വായിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ എനിക്ക് കഥാപാത്രത്തെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
ഒരു സംവിധായകന് തൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയോടെ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ആ കഥാപാത്രത്തിന്മേൽ കൂടുതലായൊന്നും എനിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാനില്ല. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം.
പിതാവിൻ്റെ ശൈലി വിലായത്ത് ബുദ്ധയിലെ കഥാപാത്രത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കടന്നുവന്നതാണോ, അതോ അതിന് പിന്നിൽ മറ്റു ശ്രമങ്ങളുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും, തിലകനെപ്പോലെ ഒരു നടൻ അഭിനയിക്കേണ്ട കഥാപാത്രം ഞാൻ ചെയ്താൽ നന്നാവുമെന്ന് പൃഥ്വിരാജും സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും ഒക്കെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. ഒരുപക്ഷേ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഈ വേഷം അച്ഛൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ പിതാവായ തിലകൻ്റെ ശൈലിയും രീതികളും ഒക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടുവളർന്നതാണ്. അച്ഛനും ഞാനും ഒരുമിച്ച് നാടകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതും മറ്റും പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാമല്ലോ. അത് വീണ്ടും വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.
'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' എന്ന സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, എന്നെ തേടിയെത്തുന്ന ഏത് സിനിമയിലും ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് സംവിധായകരെയും തിരക്കഥാകൃത്തിനെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ്. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ വേണം ഒരു നടൻ അഭിനയിക്കാൻ. അവർ ആ കഥാപാത്രത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് എതിരായി എൻ്റെ സ്വന്തം സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതിൽ അർഥമില്ല.
ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ, താങ്കളുടെ സ്വന്തം ശൈലിയെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി എങ്ങനെ മാറ്റിനിർത്തുന്നു?
ഒരു നടന് പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് സ്വന്തമായൊരു ശൈലിയുണ്ടാകും. എന്നെ തേടിയെത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എൻ്റെ ശൈലിയിൽ മാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, പരമാവധി ഒരു 10 കഥാപാത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം എല്ലാത്തിനും ഒരേ രൂപവും ഭാവവും ആയിരിക്കും. കാരണം, ഒരു നടന് സ്വന്തമായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഭാവങ്ങൾക്കും ശൈലിക്കും ഒരതിരുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട്, ഒരു 10 സിനിമ വരെ ഒക്കെ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെയാണ് സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തിനും പ്രാധാന്യം. തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയും സംവിധായകൻ്റെയും മനസ്സിലുള്ള കഥാപാത്രത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നടൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എന്ന കഥാപാത്രം മനോഹരമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങിയ പ്രേക്ഷകർ കഥാപാത്രത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു.
താങ്കളുടെ കരിയറിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിരമായി പൊലീസ് വേഷങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നല്ലോ കണ്ടിരുന്നത്. അത്തരം വേഷങ്ങളോടുള്ള മടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നോ?
അത് സത്യമാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊലീസ് വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച നടൻ ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ ആയിരിക്കും. പൊലീസ് വേഷങ്ങളിൽ ഒരു 'ഷഷ്ഠി പൂർത്തി' ആഘോഷിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം.
എന്നാൽ കരിയറിലെ ആ പൊലീസ് വേഷങ്ങളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ പുതിയ കാലത്ത് എന്നെ തേടി വരാൻ കാരണമായതും. അത് 'നേരം' എന്ന സിനിമയിലെ ഊക്കൻ ടിൻ്റു എന്ന കഥാപാത്രമാണ്.
ഇന്നത്തെ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ അൽഫോൺസ് പുത്രനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ 'നേരം' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തെ അധികമാർക്കും അറിയില്ല, എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് കഥ പറയാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്, "എന്താണ് കഥാപാത്രം?" എന്നാണ്. അതൊരു ചെന്നൈയിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വേഷമാണെന്ന് കേട്ടതോടെ, വാസ്തവത്തിൽ അൽഫോൺസ് പുത്രനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തി. കാരണം, പൊലീസ് വേഷങ്ങളിൽ ഷഷ്ഠിപൂർത്തി ആഘോഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും ഒരു പൊലീസ് വേഷം വരുന്നത്.
അൽഫോൺസിന് കഥ എന്നോട് നേരിട്ട് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കഥ ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലാലു അലക്സാണ് നായികയുടെ അച്ഛൻ്റെ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ലാലു അലക്സ് ഓക്കേ, നീ ബാക്കി പറയു..." എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രതികരണം. നായികയെ നായകൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ലാലു അലക്സിൻ്റെ കഥാപാത്രം പരാതി പറയാൻ വരുന്ന പൊലീസുകാരനാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കഥാപാത്രം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറച്ചിലിന് എനിക്ക് യാതൊരു വ്യക്തതയും ഉണ്ടായില്ല. എങ്ങനെയും ഇദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി എന്ന ഭാവമായിരുന്നു എനിക്ക്. ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കൂട്ടി ചോദിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു.
പിന്നെങ്ങനെയാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത്?
അപ്പോഴാണ് അൽഫോൺസ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, ഊക്കൻ ടിൻ്റു! 'ഹേയ്, എന്തൊരു പേരാണത്!' എനിക്ക് ആ പേര് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സാധാരണ പൊലീസുകാർക്ക് 'ബലരാമൻ', 'മിന്നൽ പ്രതാപൻ' എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കട്ടിയുള്ള പേരുകളാണല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടുശീലിച്ചത്. കഥാപാത്രത്തിന് നർമത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കൂടിയുണ്ട് എന്ന് അൽഫോൺസ് പറഞ്ഞതോടെ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനെ സമീപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാരണം, അത്തരത്തിലുള്ള 'രസമുള്ള' പേരുകളുള്ള പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ സുരാജ് ധാരാളം ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അതേസമയം, ജോഷി സാറിൻ്റെയോ രഞ്ജി പണിക്കരുടെയോ സിനിമകളിൽ സ്ഥിരം പൊലീസ് വേഷം ചെയ്താലും ആവർത്തനവിരസത വരാതെ നോക്കാൻ ആ സംവിധായകർക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള സംവിധായകരാണ് അവരൊക്കെ. അൽഫോൺസിനെപ്പോലെ ഒരു പുതിയ സംവിധായകൻ വീണ്ടും പൊലീസ് വേഷവുമായി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സിനിമ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തോന്നാതിരുന്നത് ആ വിരസതകൊണ്ടാണ്.
ഞാൻ ഒഴിവാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു: "ചേട്ടൻ തന്നെ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്താലേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ. ഊക്കൻ ടിൻ്റു എന്ന പേരിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ഈ സിനിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് യാതൊരു പുതുമയും തോന്നില്ല. ഈ പേര് ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത ഒരാൾ വേണം ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ."
അൽഫോൺസ് പുത്രൻ പറഞ്ഞ ആ കാര്യമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത്. ആ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ചിത്രമാണ് 'നേരം'.
'നേര'ത്തിലെ ആ കഥാപാത്രം വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ?
ആ കഥാപാത്രം വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു, എൻ്റെ ചേഷ്ടകൾ കണ്ട് ആളുകൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അൽഫോൺസ് മികച്ച രീതിയിലാണ് കഥാപാത്രത്തെ മോൾഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ കോമഡി അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ സംസാരവും പ്രവർത്തിയും ഒക്കെ പ്രേക്ഷകരിൽ ചിരി ഉണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ആ സിനിമയുടെ വിജയം.
ആ പേര് ഹിറ്റായതോടെയാണ് പിന്നീട് 'ശൃംഗാരവലൻ' എന്ന സിനിമയിൽ വീണ്ടും അതേ പേരിൽ തന്നെ ഒരു പൊലീസുകാരനായി ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ആ ചിത്രം സ്ലാപ്സ്റ്റിക് കോമഡികൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു, കോമഡിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കോമഡികൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ 'നേര'ത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. സാഹചര്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ ചിരിയുളവാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഊക്കൻ ടിൻ്റു ഇന്നും മലയാളികൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഹാസ്യകഥാപാത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നത്.
'കസ്തൂരിമാൻ' എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?
'കസ്തൂരിമാൻ' റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്തും ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രമായിരുന്നു. ലോഹിതദാസ് എന്ന ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നായി ഞാൻ ഈ സിനിമയെ വിലയിരുത്തുന്നു. ഒരുപക്ഷേ സൂര്യ ടിവിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ ഒന്ന് ഇതായിരിക്കും.
താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ അവതരിപ്പിച്ച നായക കഥാപാത്രത്തെക്കാൾ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
അതിന് ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളിലെയും വില്ലന്മാരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെയാകും പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുക.
ഹീറോ ആയി ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഇമോഷൻസ്, പ്രണയം, ദേഷ്യം, പിന്നെ കുറച്ച് ആക്ഷൻ എന്നിവയാണ് ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളിലും ചെയ്യാനുള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരു ഹീറോയുണ്ട്, അതിനാൽ നായകനോട് പ്രേക്ഷകർ എളുപ്പത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുന്നു.
എന്നാൽ വില്ലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. 'കസ്തൂരിമാൻ' എന്ന സിനിമയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ വളരെ മോശക്കാരനും സ്ത്രീകളോട് മാന്യതയില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന ഒരാളുമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ല. യഥാർഥ ജീവിതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും വില്ലനായി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്.
വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു നടന് നൽകുന്ന വെല്ലുവിളി എന്താണ്?
നമ്മളുമായി യാതൊരു സാമ്യവും ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കും. മലയാളത്തിലെ 'ഉൽപ്രേക്ഷ' എന്ന അലങ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു. അതുപോലെ, പ്രേക്ഷകരിൽ എപ്പോഴും ഒരു ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും സിനിമയിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്.
ഒരു യഥാർഥ അഭിനേതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാകും വില്ലനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നത്.
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ മാർക്കോ എന്ന ചിത്രത്തില് കൻ അഭിമന്യു അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ആ സിനിമയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഗ്യാസ് കുറ്റി കൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. അവൻ അങ്ങനെയൊരു ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ സീൻ അഭിനയിച്ചു. സിനിമ കണ്ടവർ വിമർശനങ്ങളുമായെത്തി.
എന്നാൽ, യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ അഭിമന്യു വളരെയധികം സാധുവായ, വളരെ ഇമോഷണലായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 'മാർക്കോ'യുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈ ഗ്യാസ് കുറ്റി സീൻ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു.
ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് അഭിമന്യുവിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു?
ആ സീൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു രംഗം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവൻ അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു ദൃശ്യം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് അവനുണ്ടായിരുന്നു.
അഭിമന്യു, ആ സീൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപും എടുത്തതിന് ശേഷവും അവൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ച്, "ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുകയായിരുന്നു. ഇത്രയും ഇമോഷണൽ ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, യഥാർഥ ജീവിതവുമായി ഒരു സാമ്യവുമില്ലാത്ത, അത്രയും ക്രൂരമായ ഒരു സീൻ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിച്ചത്.
ഏത് കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും യഥാർഥ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിയുമായി ഒരു സാമ്യതയുമില്ലാതെ അഭിനയിക്കുന്നവരെ പ്രേക്ഷകർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും. അവിടെയാണ് ആ നടൻ്റെ വിജയം.
അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഉണ്ട്. എൻ്റെ കരിയറിലെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരനുഭവം 'കസ്തൂരിമാൻ' എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഉണ്ടായത്. കൊല്ലത്തെ ഒരു സ്കൂളിലെ പൊതു പരിപാടിയിൽ എന്നെ മുഖ്യാതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചു. ഏകദേശം ഏഴടി ഉയരത്തിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്ന വേദി. കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകേണ്ട ചുമതലയായിരുന്നു എനിക്ക്.
എൽകെജി, യുകെജി കുട്ടികൾക്ക് വേദിയിലേക്ക് കയറി വരാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട്, ഒരു അധ്യാപകൻ അവരെ എടുത്താണ് വേദിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത്.
സമ്മാനം വാങ്ങുന്നതിനായി ഒരു എൽകെജി വിദ്യാർഥിനിയെ അധ്യാപകൻ എടുത്ത് വേദിയിൽ എത്തിച്ചു. ആ കുട്ടി പതിയെ നടന്ന് എൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ആ കുട്ടിയുടെ കൈകളിൽ സ്പർശിച്ചു. കുട്ടി മുഖമുയർത്തി എന്നെ നോക്കി. എൻ്റെ മുഖം വ്യക്തമായി കണ്ടതും, ആ കുഞ്ഞ് വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടു. മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അവൾ ഏഴടി ഉയരമുള്ള ആ വേദിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് എടുത്തുചാടി!
ഭാഗ്യത്തിന്, അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും തൊട്ടുതാഴെത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് വലിയ അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷേ, ഞാൻ ആകെ നാണംകെട്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി.
ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം താങ്കൾക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായോ?
സ്കൂൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ജാള്യതയോടെ കാറിനടുത്തേക്ക് നടന്നുനീങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ കാത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ തോളിൽ, എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ച് താഴേക്ക് ചാടിയ ആ കുഞ്ഞുമുണ്ട്. രണ്ടുപേരുടെയും മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം അച്ഛനും മകളുമാണെന്ന്.
അയാളുടെ പിന്നിലായി ഒരു സ്ത്രീ, അതായത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ, എനിക്ക് മുഖം തരാതെ ഒളിച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്തെത്തി മകൾ പേടിച്ച് താഴേക്ക് ചാടിയതിൻ്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി.
"മകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എൻ്റെ ഭാര്യയാണ്," അയാൾ പറഞ്ഞു. ഈ കുഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ടിവിയിൽ എന്നെ കാണിച്ചു പേടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ അമ്മ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത്. "ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും," എന്ന് പേടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ, ആ കുഞ്ഞ് വേറെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനാണ്?
ഒരുപക്ഷേ, ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ, അത്രയധികം സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
ആ നിമിഷം എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ജാള്യത തോന്നിയെങ്കിലും, ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പ്രകടനത്തിന് കിട്ടിയ അംഗീകാരമായി അതിനെ കണ്ടപ്പോൾ അഭിമാനവും തോന്നി.
