​ജോഷിയുടെ മേക്കിങ് മാജിക്കും തിലകൻ്റെ 'ഫാൻ ബോയ്' നിമിഷങ്ങളും; ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് ഷമ്മി തിലകൻ

കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വില്ലൻ കഥാപാത്രമായ 'പ്രജ'യിലെ ബലരാമൻ്റെ ജനനവും 'ഒരു യാത്രാമൊഴി' ചിത്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ശിവാജി ഗണേശനെ കണ്ടപ്പോൾ തിലകൻ സാധാരണ 'ഫാൻ ബോയ്' ആയി മാറിയ നിമിഷങ്ങളും ഷമ്മി തിലകൻ പങ്കുവെക്കുന്നു

Shammi Thilakan
ഷമ്മി തിലകൻ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 23, 2026 at 2:21 PM IST

മലയാള സിനിമയിലെ മാസ്സ് ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ ജോഷിയുടെ സിനിമാ നിർമിതികളെക്കുറിച്ചും, ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഇതിഹാസം ശിവാജി ഗണേശനുമായി തൻ്റെ പിതാവ് തിലകനുണ്ടായിരുന്ന ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറന്ന് നടൻ ഷമ്മി തിലകൻ. തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വില്ലൻ കഥാപാത്രമായ 'പ്രജ'യിലെ ബലരാമൻ്റെ ജനനവും, 'ഒരു യാത്രാമൊഴി' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ശിവാജി ഗണേശനെ കണ്ടപ്പോൾ തലമുതിർന്ന നടൻ തിലകൻ ഒരു സാധാരണ 'ഫാൻ ബോയ്' ആയി മാറിയ അത്യപൂർവ നിമിഷങ്ങളും ഷമ്മി തിലകൻ പ്രേക്ഷകർക്കായി പങ്കുവെക്കുന്നു.

ജോഷി സാറിനെ അടിമുടി പഠിച്ചുള്ള അഭിനയം

സഹസംവിധായകനായി പ്രവൃത്തിച്ച പരിചയസമ്പത്തുള്ളതിനാൽ ജോഷിയുടെ സിനിമാ ആഖ്യാനശൈലി കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷമ്മി തിലകൻ പറയുന്നു.

​"ജോഷി സാറിന് ഒരുപക്ഷേ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തെ അടിമുടി പഠിച്ചാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു സീൻ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അഭിനേതാക്കളെക്കൊണ്ട് പ്രകടനം പുറത്തെടുപ്പിക്കുന്ന രീതി, എഡിറ്റിങ് ശൈലി എന്നിവയെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ജോഷി സാറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. മുൻകാല ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അടുത്തകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ 'പാപ്പൻ' എടുത്തു പരിശോധിച്ചാലും ഈ മേക്കിങ് ക്രാഫ്റ്റ് വ്യക്തമാകും."

​ഒരു അഭിനേതാവിന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് തൻ്റെ മനോഹരമായ ഷോട്ട് ഡിസൈനിങ്ങിലൂടെയും മേക്കിങ്ങിലൂടെയും പരിഹരിക്കാൻ ജോഷിക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടെന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിലെ പ്രകടനങ്ങൾ എപ്പോഴും 'ഓവർ ദ ടോപ്പ്' ആയി നിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മോണിറ്ററില്ലാത്ത കാലത്തെ സൂം ലെൻസ് മാജിക്

​'പ്രജ' എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ പരാജയമായിരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളെ ഷമ്മി തിലകൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ആ ചിത്രം നിർമാതാക്കൾക്ക് ലാഭം നേടിക്കൊടുത്ത ഒന്നാണെന്നും, മൂന്ന് മണിക്കൂറോളമുള്ള ദൈർഘ്യം മാത്രമാണ് അന്ന് നെഗറ്റീവായി ബാധിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു. ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച സക്കീർ ഹുസൈനെ കാണാൻ ബലരാമൻ എത്തുന്ന പ്രശസ്തമായ സീനിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.

​"കുതികാൽ വെട്ടാൻ സാധിക്കുമോ സക്കീർ ഭായ്‌ക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഉള്ള രംഗം. എൻ്റെ ഓർമ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 60 പേജോളം വരുന്ന സീനാണത്. അതിൽ ഡയലോഗ് മാത്രം 40 പേജുണ്ടാകും. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു ഷൂട്ട്. മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ നാല് പേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് രഞ്ജി പണിക്കർ സാർ എനിക്ക് തരുന്നത്. മോണിറ്റർ പോലുമില്ലാത്ത കാലത്ത് സൂം ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആ സീനുകൾ മൊത്തം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു മില്ലിമീറ്റർ അധികം അനങ്ങിയാൽ ഫ്രെയിമിന് വെളിയിൽ പോകും. സംവിധായകൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കി കൺട്രോളോടെ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്ന രംഗമായിരുന്നു അത്."

എൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട് ലഭിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നു കൂടിയായിരുന്നു പ്രജ എന്ന സിനിമയിലെ ബലരാമൻ. ഇന്ന് വില്ലന്മാർക്ക് കൈയടി കിട്ടുന്ന കാലമാണ്. പക്ഷേ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് അങ്ങനെയല്ല. പ്രചാരണ സിനിമയുടെ റിലീസ് വേളയിൽ ഏതോ ഒരു തിയേറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നേരെ കയ്യോങ്ങിയവർ വരെയുണ്ട്.

​റീൽസ് ചെയ്യുന്ന ജെന്‍സി തലമുറയോട്

​ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 'പ്രജ'യിലെ ബലരാമൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. 'കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ സക്കീർ ഭായിക്ക്, കുതികാൽ വെട്ടാൻ പറ്റുമോ സക്കീർ ഭായിക്ക്ട എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രശസ്തമായ സീൻ പലരും എൻ്റെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് അഭിനയിച്ച് റീലുകളായും ഷോർട്സുകൾ ആയും ഇടാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ തൻ്റെ ഡയലോഗുകൾക്ക് മുകളിൽ ലിപ് സിങ്ക് ചെയ്ത് റീൽസുകളും ഷോർട്സുകളും ചെയ്യുന്ന അഭിനയമോഹികളായ പുതിയ തലമുറയോട് തനിക്ക് യോജിപ്പില്ലെന്ന് ഷമ്മി തിലകൻ തുറന്നുപറഞ്ഞു.

​"സിനിമയിലെ എൻ്റെ അതേ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുമുകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനയത്തെ ഗൗരവമായി കാണുന്ന കുട്ടികൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ തിരുത്താറുണ്ട്. എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് മുകളിൽ അഭിനയിച്ചത് കൊണ്ട് ആർക്കും യാതൊരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കില്ല. പകരം, ആ സീനിലെ ശബ്ദം ഒഴിവാക്കി, ആ ഡയലോഗുകൾ സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമായ മോഡുലേഷനും ശൈലിയും സ്വന്തമായി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയലോഗ് പഠിച്ച് സ്വന്തം രീതിയിൽ അഭിനയിച്ച വീഡിയോകൾ അയച്ചുതരൂ, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്," ഷമ്മി തിലകൻ വ്യക്തമാക്കി.



ശിവാജി ഗണേശനും തിലകനും

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തിലകക്കുറി ആയ ശിവാജി ഗണേശനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഓർമകളും ഷമ്മി തിലകൻ പങ്കുവെച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ലെങ്കിലും പിതാവായ തിലകനിലൂടെയാണ് ശിവാജി ഗണേശനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഒരു യാത്രാമൊഴി എന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ശിവാജി ഗണേശൻ ആദ്യമായി മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. നെടുമുടി വേണു, തിലകൻ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകളുടെ മുന്നിൽ തൻ്റെ പ്രതിഭയ്ക്ക് മങ്ങലേൽക്കുമോ എന്ന് തമാശ രൂപത്തിൽ ശിവാജി ഗണേശൻ സംവിധായകനായ പ്രതാപ് പോത്തനോട് ചോദിച്ചതായി അദ്ദേഹം സഫാരി ടിവിയുടെ ചരിത്രം എന്നിലൂടെ എന്ന പരിപാടിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ചാനൽ പഴയ വീഡിയോ റീ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ ഇത് വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി. എന്നാൽ ഒരു യാത്രാമൊഴി എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഷമ്മി തിലകൻ വിശദീകരിച്ചു.

യാത്രാമൊഴിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ കാരണം ശിവാജി ഗണേശന്‍

എൻ്റെ പിതാവായ തിലകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു ശിവാജി ഗണേശൻ. അച്ഛൻ ഒരു നടനാകാൻ കാരണവും ശിവാജി ഗണേശനോടുള്ള അഭിനിവേശം തന്നെ. ഒരു കോളജ് നാടകത്തിൽ പണ്ട് അച്ഛൻ അഭിനയിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനത്തിന് കൈയടിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു അധ്യാപകൻ മാത്രം പ്രകടനത്തെ വിമർശിച്ചു. 'നിൻ്റെ അഭിനയത്തിലുള്ള ശിവാജി ഗണേശൻ ശൈലി അപ്പാടെ കഴുകി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ എവിടെയും എത്താൻ പോകുന്നില്ല' എന്നായിരുന്നു അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞത്. അത് അച്ഛന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐ ഓപ്പണർ ആയിരുന്നു.

തിലകൻ ശിവാജി ഗണേശൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ്. ഒരു യാത്രാമൊഴി എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകാൻ തയാറെടുക്കുമ്പോൾ തിലകൻ എന്ന ഫാൻബോയ് യുടെ മുഖത്ത് ആഹ്ലാദവും ചുറുചുറുക്കും പ്രകടമായിരുന്നു. കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് യാത്രാമൊഴിയുടെ ഷൂട്ടിങ്. പക്ഷേ ശിവാജി ഗണേശൻ എന്ന ഫാക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ എല്ലാ തിരക്കും മാറ്റിവെച്ച് ഒരു യാത്രാമൊഴിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് ശിവാജി ഗണേശൻ സാർ എൻ്റെ പിതാവിനോട് പെരുമാറിയത്. ശിവാജി ഗണേശൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് 'അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ അങ്ങ് കൊച്ചായി പോയടോ' എന്നായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ മറുപടി. എന്നെ കണ്ടതും ശിവാജി ഗണേശൻ സാർ എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നു. മിസ്റ്റർ തിലകൻ നിങ്ങളെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തോളിൽ തട്ടി. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടേണ്ടത്. പക്ഷേ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ശിവാജി സാർ എണീറ്റ് വന്ന് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തിലകൻ വളരെ ചെറുതായി പോയി.

ശിവാജി ഗണേശൻ സാറിനെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല എനിക്ക് പരിചയം അദ്ദേഹത്തിന് മകനായ നടൻ പ്രഭു സാറിനെയാണ്. ഒരിക്കൽ കോഴിക്കോട് വച്ച് കണ്ടപ്പോൾ പ്രഭു സാര്‍ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. സാർ എങ്കപ്പാ ഉങ്കപ്പാവുടെ ഫാൻ ഉങ്കപ്പ എൻ അപ്പാവുട ഫാൻ. അതായത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫാൻ. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫാൻ! തലമുറകൾ കൈമാറിയ ആ ബഹുമാനം ഇപ്പോഴും മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്- ഷമ്മി തിലകൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി.

