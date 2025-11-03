ETV Bharat / entertainment

'മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് ഇരട്ടി മധുരം'; സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് ഷംല ഹംസ

വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി അഞ്ച്‌ പുരസ്‌കാരമാണ്‌ ഐഎഫ്‌എഫ്‌കെയിൽ ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്‌.

നടി ഷംല ഹംസ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 8:51 PM IST

മലപ്പുറം: മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് നടി ഷംല ഹംസ. തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നാണിതെന്ന് നടി അവാര്‍ഡിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. മമ്മൂക്കയുടെ(മമ്മൂട്ടി) കൂടെ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് ഈ അംഗീകാരത്തെ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായതാക്കിയെന്നും തൻ്റെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കിയെന്നും ഷംല പറഞ്ഞു.

"55-ാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരത്തിൽ മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനം കൂടിയാണ്. തൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി ഈ അംഗീകാരം വർത്തിക്കുന്നു. ജൂറിയുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും അഭിനന്ദനത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി". ഷംല പറഞ്ഞു.

ഐഎഫ്എഫ്കെയ്‌ക്ക് സിനിമ പ്രദര്‍ശിച്ചപ്പോഴും മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ തന്നെ സിനിമ രംഗത്തും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെല്ലവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഷംല പറഞ്ഞു.

നടി ഷംല ഹംസ കുടുംബത്തോടൊപ്പം (ETV Bharat)

" മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം കിട്ടിയപ്പോള്‍ അത് എങ്ങനെ കൊണ്ടാടണം എന്ന് പോലും അറിയില്ലെനിക്ക്. ഞെട്ടല്‍ ഇത് വരെ വിട്ടു മാറിയിട്ടില്ല. മുന്‍നിര നായികമാര്‍ക്കൊപ്പം മത്സരിക്കാന്‍ പറ്റിയതില്‍ ഞാന്‍ ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കുന്നു. അവരുടെ പേരിനൊപ്പം എൻ്റെ പേരും വന്നതില്‍ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. മമ്മുക്ക മെസേജ് അയച്ചപ്പോള്‍ എനിക്ക് വളരെ അധികം സന്തോഷമായി. കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും എനിക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിയിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച കുമാർ സുനിൽ ചേട്ടൻ എന്നെ ഒരുപാട് പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ സീനിയർ ആക്‌ടർ ആയിട്ടുകൂടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചർച്ച ചെയ്‌തു," ഷംല കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ

ഫാസിൽ മുഹമ്മദ്‌ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ എന്ന സിനിമയ്‌ക്കാണ് ഷംല ഹംസയ്ക്ക് മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. പൊന്നാനിയിലെ ഇടത്തരം മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്‌ കഥ പറയുന്നതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും അവസ്ഥയാണ്‌ പറഞ്ഞുവയ്‌ക്കുന്നത്‌.

സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് മികച്ച നടി ഷംല ഹംസ (ETV Bharat)

ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രതിരോധവും ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ നിസഹായതകളും പ്രതിഷേധവും വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നടിക്കു കഴിഞ്ഞു.

ശക്തമായ സ്ത്രീപക്ഷ കാഴ്‌ച പാടിലൂടെയാണ് സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചു. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി അഞ്ച്‌ പുരസ്‌കാരമാണ്‌ കേരളാ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേലയില്‍ ഈ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.

