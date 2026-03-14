'ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ച വിലയേറിയ സമ്മാനം'; വീണ്ടും അമ്മയായി ഷംന കാസിം

മഞ്ഞുപോലൊരു പെണ്‍കുട്ടി എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ഷംന കാസിം അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്.

ഷംന കാസിം ഷംന കാസിം രണ്ടാമതും അമ്മയായി ഷംന കാസിം കുടുംബം ഷംന കാസിം സിനിമ
വീണ്ടും അമ്മയായി ഷംന കാസിം
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 14, 2026 at 1:43 PM IST

ലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം നടി ഷംന കാസിം വീണ്ടും അമ്മയായി. ശനിയാഴ്‌ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് ഷംന പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്. ഭര്‍ത്താവ് ഷാനിദ് ആസിഫ് അലിയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി തങ്ങള്‍ക്ക് പെണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്ന കാര്യം ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ച വലിയ അനുഗ്രമാണെന്ന് ഷാനിദ് കുറിച്ചു.

ഷാനിദ് ആസിഫ് അലിയുടെ പോസ്റ്റ്

"അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില്‍ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 4.25 ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നു. അവള്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിലയേറിയ സമ്മാനവും ഞങ്ങളുടെ ഹംദു മോന്‍റെ സ്നേഹനിധിയായ കുഞ്ഞനിയത്തിയുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുബത്തിന് ലഭിച്ച വലിയ അനുഗ്രഹം. സങ്കീര്‍ണതകളൊന്നുമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായ പ്രസവത്തിന് അല്ലാഹുവിനോട് ഹൃദയപൂര്‍വ്വം നന്ദി പറയുന്നു,", ഷാനിദ് കുറിച്ചു.

"ഡോ. സഫാ ഫാത്തിമയ്ക്കും ലേബര്‍ റൂമില്‍ സഹായിച്ച എല്ലാ നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും ആസ്റ്റര്‍ ഹോസ്‌പിറ്റലിലെ ടീമിനും അവരുടെ മികച്ച പരിചരണത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും ഞങ്ങള്‍ ഹൃദയപൂര്‍വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്കും പ്രത്യേക നന്ദി", ഷാനിദ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിയായ ഷംന സ്റ്റേജ് ഷോകളിലൂടെയാണ് കരിയര്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ശേഷം വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ ഷംന മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുഗ്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഞ്ഞുപോലൊരു പെണ്‍കുട്ടി എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. പിന്നീട് തെലുഗുവില്‍ 2007 ല്‍ ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി എന്ന ചിത്രത്തിലും വേഷമിട്ടു. പിന്നീട് കന്നഡയിലും തമിഴുമെല്ലാം ഷംന കാസിം നിറഞ്ഞു നിന്നു.

ചട്ടക്കാരി എന്ന സിനിമയൂടെ ഏറെ പ്രേക്ഷകര ശ്രദ്ധ നേടി. തെലുവില്‍ മഹേഷ് ബാബുവിനും ശ്രീലീലയ്ക്കുമൊപ്പം കുര്‍ച്ചി മാടത്തപ്പെട്ടി എന്ന ഗാനത്തില്‍ അഭിനയിച്ചത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

ജെ ബി എസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറും സി ഇ ഒയുമാണ് ഷംനയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഷാനിദ്. 2022 ദുബായില്‍ വച്ചാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. 2023 ഏപ്രിലില്‍ ഇരുവര്‍ക്കും ആദ്യത്തെ പെണ്‍കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. ഹംദാന്‍ എന്നാണ് കുഞ്ഞിന്‍റെ പേര്.

ദുബായിൽ ഷാനിദിന്‍റെ ഒരു ഇവന്‍റിന് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഷംന ഷാനിദിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് പരിചയം പ്രണയമായി മാറി. ഇതോടെ ഷംന ഇഷ്‌ടം തുറന്നു പറയുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിവാഹത്തിലേക്കെത്തി.

അതേസമയം ഷംന അറിയപ്പെടുന്ന താരമാണെന്ന ഷാനിദിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. മറ്റ് ഭാഷകളില്‍ പൂര്‍ണ എന്ന പേരിലാണ് ഷംന അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭർത്താവിനും മകനുമൊപ്പം ദുബായിലാണ് ഷംന കഴിയുന്നത്. ദുബായിൽ ഡാൻസ് സ്കൂളും ഷംനയ്ക്കുണ്ട്.

രണ്ടാമതും അമ്മയാകാന്‍ പോകുന്ന വിവരം അടുത്തിടെയാണ് ഷംന സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. രണ്ട് അമ്മമാരും പരിചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രസവം അടുക്കാറായെന്നും തങ്ങള്‍ക്കായി പ്രാര്‍ഥിക്കണമെന്നും ഷംനം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചിരുന്നു.

TAGGED:

ഷംന കാസിം
ഷംന കാസിം രണ്ടാമതും അമ്മയായി
ഷംന കാസിം കുടുംബം
ഷംന കാസിം സിനിമ
വീണ്ടും അമ്മയായി ഷംന കാസിം

