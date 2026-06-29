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കിടിലന്‍ ചുവടുകളുമായി ഷാജു ശ്രീധറിന്‍റെ മക്കള്‍; ഡാന്‍സ് ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ! കമന്‍റുമായി നടൻ റഹ്മാനും

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ കയ്യടിയുടെ നേടി ഷാജു ശ്രീധറിന്‍റെ മക്കള്‍, ട്രെന്‍ഡിങ് ഗാനത്തിന് ചുവട് വച്ച് കുട്ടിതാരങ്ങള്‍.

ACTOR SHAJU SREEDHAR NANDANA AND NEELANJANA DANCE SHAJU SREEDHAR FAMILY TRENDING SONG KUNGUMA POOVE
Shaju Sreedhar's daughters Nandana and Neelanjana's dance reel (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 5:02 PM IST

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സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരാധകരുടെ മനം കവരുകയാണ് നടൻ ഷാജു ശ്രീധറിന്‍റെ മക്കളായ നന്ദനയും നീലാഞ്ജനയും പങ്കുവച്ച പുതിയ ഡാൻസ് വീഡിയോ. ചേച്ചിയും അനിയത്തിയുമായ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയ വീഡിയോയ്ക്ക് നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്.

ഡാൻസും റീലുകളും കുടുംബത്തിന്‍റെ സന്തോഷനിമിഷങ്ങളും പങ്കുവച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായി തുടരുന്ന നന്ദനയും നീലാഞ്ജനയും, പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

പഴയ തമിഴ് ചിത്രമായ 'മരഗതം' എന്ന സിനിമയിലെ ജനപ്രിയ ഗാനമായ 'കുങ്കുമപ്പൂവേ കൊഞ്ചും പിറാവേ'യുടെ റീമിക്‌സ് പതിപ്പിനൊപ്പമാണ് നന്ദനയും നീലാഞ്ജനയും ചുവടുവെച്ചത്. റീമിക്‌സ് പുറത്തിറങ്ങിയതു മുതൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും മറ്റ് സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ട്രെൻഡിങ്ങായി മാറിയ ഗാനത്തിന് ഇരുവരും നൽകിയ മനോഹരമായ അവതരണമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തത്. ലളിതമായ ചുവടുകളും മനോഹരമായ എക്സ്പ്രഷനുകളും വീഡിയോയെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരാധകരുടെ അഭിപ്രായം.

വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിരവധി സിനിമാ താരങ്ങളും ആരാധകരും കമന്‍റുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ നടൻ റഹ്മാനും കമന്‍റിലൂടെ തന്‍റെ സ്നേഹം അറിയിച്ചതോടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചു. ആരാധകർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കൊപ്പം കുടുംബത്തെ പ്രശംസിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങളും കമന്‍റ് ബോക്‌സില്‍ നിറയുകയാണ്.

വീഡിയോ കണ്ടവരിൽ ഏറെയും ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് അവരുടെ നൃത്തമികവിനൊപ്പം അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രൂപസാദൃശ്യമാണ്. "ഇരട്ടകളെപ്പോലെയല്ലേ", "ചേച്ചി ആരാണ്, അനിയത്തി ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല", "ഒരേ മുഖം, ഒരേ ചിരി" എന്നിങ്ങനെയുള്ള കമന്‍റുകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.

ഷാജു ശ്രീധറിനൊപ്പം ചെയ്യുന്ന രസകരമായ റീലുകളും ഡാൻസ് വീഡിയോകളും നന്ദനയും നീലാഞ്ജനയും നേരത്തെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനും മക്കളും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ വീഡിയോ കണ്ട പലരും, "ഷാജു ശ്രീധറില്ലേ ഇത്തവണ നൃത്തത്തിന്?", "അച്ഛനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ പൂർണമാകുമായിരുന്നു" എന്നിങ്ങനെ രസകരമായ കമന്‍റുകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

നടിയും നർത്തകിയുമായ ചാന്ദ്നിയാണ് ഷാജു ശ്രീധറിന്‍റെ ജീവിതപങ്കാളി. നൃത്തത്തിലും അഭിനയത്തിലും മികവ് തെളിയിച്ച ചാന്ദ്നിയുടെ കലാപാരമ്പര്യം മക്കളിലേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരാധകരുടെ അഭിപ്രായം..

ഇളയമകളായ നീലാഞ്ജന സിനിമയിലും ഇതിനകം ശ്രദ്ധേയമായ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സച്ചി സംവിധാനം ചെയ്‌ത സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'അയ്യപ്പനും കോശി'യിൽ പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിച്ച കോശിയുടെ മകളായാണ് നീലാഞ്ജന അഭിനയിച്ചത്.

അതേസമയം, മൂത്തമകളായ നന്ദനയെ നായികയാക്കി ഒരു സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ചിത്രം ഇതുവരെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

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TAGGED:

ACTOR SHAJU SREEDHAR
NANDANA AND NEELANJANA DANCE
SHAJU SREEDHAR FAMILY
TRENDING SONG KUNGUMA POOVE
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