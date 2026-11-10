ബാക്കിവച്ചത് പകർത്താനിരുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഷോട്ടുകൾ! 'പുലിമുരുകന്' മുതല് 'തുടരും' വരെ; ഹിറ്റ് ഫ്രെയിമുകള് തീര്ത്ത ഷാജി കുമാര്
ദിലീപ്-ഉല്ലാസ് കൃഷ്ണ കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന 'ഹെനോക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് ഛായാഗ്രാഹകന് ഷാജി കുമാറിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 1:39 PM IST
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ച നിരവധി ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ക്യാമറക്കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മോഹൻലാലിന്റെ 'പുലിമുരുകൻ' മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നൂറുകോടി ചിത്രമായി മാറിയപ്പോൾ ആ നേട്ടത്തിന്റെ ദൃശ്യസാക്ഷിയായിരുന്നു ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ. മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയങ്ങളിലൊന്നായ 'പോക്കിരിരാജ' മുതൽ മോഹൻലാലിന്റെ 'നരൻ', 'ഒടിയൻ', 'തുടരും' വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് അദ്ദേഹം പകര്ത്തിയ ദൃശ്യഭംഗിയിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ മലയാള സിനിമയിലെ നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യഭംഗിയൊരുക്കിയ ഷാജി കുമാർ വിടവാങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കിവയ്ക്കുന്നത് മറക്കാനാകാത്ത ഒരുപിടി ഫ്രെയിമുകളാണ്.
'വെള്ളിനക്ഷത്രം', 'വർണം', 'ബാബ കല്യാണി', 'നസ്രാണി', 'വെറുതേ ഒരു ഭാര്യ', 'റോബിൻഹുഡ്', 'സീനിയേഴ്സ്', 'മല്ലു സിംഗ്', 'സൗണ്ട് തോമ', 'രാമലീല', 'മധുരരാജ', 'റിങ് മാസ്റ്റർ', 'പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട്' തുടങ്ങി അൻപതിലേറെ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മാസ് ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം 'കാഥികൻ', 'വെറുതേ ഒരു ഭാര്യ' പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള സിനിമകൾക്കും ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു. ഒരേ തരത്തിലുള്ള സിനിമകളുടെ ഛായാഗ്രാഹകനായി ഒതുങ്ങാതെ എല്ലാ വിഭാഗം ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നു.
പെരുമ്പാവൂരിൽനിന്ന് സിനിമയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തിലേക്ക്
പെരുമ്പാവൂരിൽ വളർന്ന ഷാജി കുമാറിന് ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമയോട് വലിയ മോഹമായിരുന്നു. പ്രീഡിഗ്രി പഠനത്തിനുശേഷം സുഹൃത്തിന്റെ ബന്ധുവായ ഛായാഗ്രാഹകൻ അഴഗപ്പന്റെ സഹായിയായി സിനിമയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. പിന്നീട് പഠനത്തിനായി സിനിമയിൽനിന്ന് മാറിനിന്നെങ്കിലും ഇരുപതാം വയസ്സിൽ വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.
ബന്ധുവായ മോഹൻ വഴിയാണ് പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ വിപിൻ മോഹന്റെ അടുത്തെത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി പ്രവർത്തിച്ച ഷാജി ക്യാമറയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളും ദൃശ്യഭാഷയുടെ സാധ്യതകളും അടുത്തറിഞ്ഞു. പിന്നീട് നടൻ ജയറാമിന്റെ പിന്തുണയും സിനിമയിൽ സ്വന്തം ഇടം കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചു.
2001ൽ അനിൽ ബാബു സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഉത്തമൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രാഹകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ജയറാമിന്റെ സിനിമകളിൽ ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഷാജിക്ക് പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകനായി സ്വന്തം പേര് കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാനായില്ല. വലിയ സന്തോഷത്തിനൊപ്പം ആശങ്കയും ആ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം കെടുത്തിയിരുന്നു.
എട്ടുമാസത്തോളം റിലീസ് വൈകിയ 'ഉത്തമൻ' തിയേറ്ററിലെത്തിയപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഭാര്യ സ്മിതയ്ക്കുമൊപ്പമാണ് ഷാജി ചിത്രം കാണാനെത്തിയത്. സ്ക്രീനിൽ തന്റെ പേര് തെളിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. സിനിമാമോഹത്തിന് എന്നും പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന അമ്മയുടെ വിയോഗത്തിന്റെ വേദനയും ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
'നരൻ'; കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവ്
2005ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻലാൽ ചിത്രം 'നരൻ' ഷാജി കുമാറിന്റെ കരിയറിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി. നിർമാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സംവിധായകൻ ജോഷിക്കും മോഹൻലാലിനും മുന്നിൽ ഷാജിയുടെ പേര് നിർദേശിച്ചത്. പുഴയും പ്രകൃതിയും പശ്ചാത്തലമായ മുള്ളൻകൊല്ലി വേലായുധന്കറെ ജീവിതം അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലെത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
ഹൊഗനക്കലിലെ കുത്തിയൊഴുകുന്ന പുഴയിലായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന രംഗങ്ങളിൽ പലതും ചിത്രീകരിച്ചത്. ഡാം തുറന്നുവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് പുഴയുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറിയിരുന്നു. കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും അപകടകരമായ ജലപ്രവാഹവും ചിത്രീകരണത്തെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാക്കി. മോഹൻലാലിന്റെ സാഹസിക പ്രകടനങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുമ്പോൾ ഷാജി കുമാറിനും വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ നേരിടേണ്ടിവന്നു.
'നരനി'ലൂടെ ആരംഭിച്ച മോഹൻലാൽ-ഷാജി കുമാർ സൗഹൃദം പിന്നീട് നിരവധി സിനിമകളിലൂടെ തുടർന്നു. 'പുലിമുരുകൻ', 'ഒടിയൻ', 'തുടരും', 'അതിമനോഹരം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ആ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
'പുലിമുരുകൻ'; കടുവയ്ക്കു മുന്നിൽ ക്യാമറയുമായി
2016ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'പുലിമുരുകൻ' ഷാജി കുമാറിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നൂറുകോടി ചിത്രമായി മാറിയ സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും വനമേഖലകളിലെ ദൃശ്യങ്ങളും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു.
യഥാർഥ കടുവയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രീകരണം അദ്ദേഹത്തിന്കറെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ അനുഭവങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. കടുവയുടെ ഓരോ ചലനവും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രവർത്തനം. കടുവയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഏറെ നേരം നോക്കിയിരിക്കേണ്ടിവന്ന അനുഭവം പിന്നീട് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രീകരണത്തിനായി പ്ലാൻ എ, ബി, സി എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും കടുവയ്ക്കു മുന്നിൽ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും മതിയാകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഷാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരിശീലകരുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഓരോ രംഗവും ചിത്രീകരിച്ചത്. ഏകദേശം 15 ദിവസത്തോളം നീണ്ട അപകടസാധ്യതയുള്ള ചിത്രീകരണത്തിനൊടുവിലാണ് സംഘം സുരക്ഷിതമായി മടങ്ങിയെത്തിയത്.
എന്നാൽ 'പുലിമുരുകൻ' റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ ഷാജിക്കൊപ്പം ഭാര്യ സ്മിത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അർബുദത്തെ തുടർന്ന് 2014 ഫെബ്രുവരി 10നായിരുന്നു സ്മിതയുടെ മരണം. തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായ ചിത്രം കാണാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്നത് ഷാജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ തീരാവേദനയായി.
ഭാര്യയുടെ വിയോഗം അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ തളർത്തി. കുറച്ചുകാലം സിനിമയിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അച്ഛൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയി രാത്രി തിരിച്ചെത്തുന്ന മറ്റൊരു ജോലി കണ്ടെത്താനാകുമോയെന്ന മക്കളുടെ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സിനിമാ മേഖലയിലെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും പിന്തുണയോടെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലെത്തി.
'തുടരും' അവസാന ചിത്രമായി; കാത്തിരുന്ന രണ്ട് സിനിമകൾ
2025ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തരുൺ മൂർത്തി ചിത്രം 'തുടരും' ആയിരുന്നു ഷാജി കുമാറിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം. സിനിമയിലെ എഴുപത് ശതമാനത്തിലേറെ രംഗങ്ങളും രാത്രിയിലായിരുന്നു ചിത്രീകരിച്ചത്. വാളയാറിലും ധോണിയിലുമുള്ള വനമേഖലകൾ, മഴ, പുലർകാല കാഴ്ചകൾ, ഉരുൾപൊട്ടൽ രംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി ദൃശ്യങ്ങൾ സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തിന് കരുത്തായി.
മോഹൻലാലിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച 'ഒടിയൻ' എന്ന ചിത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ വേറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു. ഒരേ സിനിമയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പുകളിലുള്ള മോഹൻലാലിനെ ക്യാമറയിൽ പകർത്താനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു.
'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിനുശേഷം മോഹൻലാലും തരുൺ മൂർത്തിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന 'അതിമനോഹരം' എന്ന ചിത്രത്തിനായും ഷാജി കുമാർ ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിയേറ്റർ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മലയാളത്തിനപ്പുറത്തേക്കും വളർന്ന ദൃശ്യഭാഷ
മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നതായിരുന്നില്ല ഷാജി കുമാറിന്കറെ സിനിമായാത്ര. തമിഴ്, ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. 2011ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് ചിത്രം 'പൊന്നർ ശങ്കർ' അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ്.
ഫിലിം ക്യാമറകളുടെ കാലത്ത് സിനിമയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ സിനിമയുടെ കാലത്തും സാങ്കേതിക മികവ് നിലനിർത്തി. വെളിച്ചം, നിറങ്ങളുടെ വിന്യാസം, ഫ്രെയിമിങ് എന്നിവയിലെ സൂക്ഷ്മതയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃശ്യഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത. മാസ് സിനിമകളിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വൈകാരികമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയും ഒരുപോലെ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
അതേസമയം, സുരേഷ് ഗോപി നായകനായി മാത്യൂസ് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഒറ്റക്കൊമ്പൻ' എന്ന ചിത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ സിനിമകളിലൊന്നായിരുന്നു. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും തിയേറ്ററിലെത്തുന്നത് കാണാൻ ഷാജി കുമാറിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
ദിലീപ്-ഉല്ലാസ് കൃഷ്ണ കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന 'ഹെനോക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായത്. ആലപ്പുഴയിൽ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നതിനിടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റി. നവംബർ 10ന് പുലർച്ചെയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
'ഇനി എടുക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഷോട്ട്'
മോഹൻലാലിനെ നിരവധി തവണ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ ഷാജി കുമാറിന് ആ സൗഹൃദം എന്നും വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതുപോലെ സിനിമയിലെ സൗഹൃദങ്ങൾക്കും ബന്ധങ്ങൾക്കും വലിയ സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നത്.
താൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഷോട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷാജി കുമാറിന് ഒരേയൊരു ഉത്തരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: 'ഇനി ഞാൻ എടുക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഷോട്ട്.'
ആ മറുപടിയിൽ ഒരു ഛായാഗ്രാഹകന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പ്രണയവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും പകർത്താനിരുന്ന മികച്ച ഫ്രെയിമുകളും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും ബാക്കിവച്ചാണ് ഷാജി കുമാർ മടങ്ങുന്നത്.