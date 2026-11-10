ഷാജി കുമാർ അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് മലയാള സിനിമയിലെ മാസ് ചിത്രങ്ങളുടെ കാമറാമാൻ
മോഹൻലാൽ നായകനായ പുലിമുരുകൻ, നരൻ, ഒടിയൻ തുടങ്ങിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങളുടെ ദൃശ്യമികവിന് പിന്നിൽ ഷാജി കുമാറായിരുന്നു(Pulimurugan Cameraman Shaji Kumar). 2016ൽ റിലീസ് ചെയ്ത പുലിമുരുകൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു
Published : November 10, 2026 at 6:24 AM IST
എറണാകുളം: പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ അന്തരിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ സിനിമാ സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ദിലീപ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം.
ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ടത്. സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കാക്കനാടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫെഫ്ക യൂണിയനും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.
മാസ് സിനിമകളുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ
മലയാള സിനിമയിലെ മാസ് ചിത്രങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ എന്നാണ് ഷാജി കുമാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ വിപിൻ മോഹൻ്റെ ശിഷ്യനായാണ് അദ്ദേഹം സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. 2001ൽ അനിൽ ബാബു സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഉത്തമൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രാഹകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് 50ൽ ഏറെ സിനിമകൾക്ക് അദ്ദേഹം കാമറ ചലിപ്പിച്ചു. വാൽക്കണ്ണാടി, വെള്ളിനക്ഷത്രം, അദ്ഭുതദ്വീപ്, ബാബ കല്യാണി, പോക്കിരി രാജ, സീനിയേഴ്സ്, മല്ലൂസിങ്, രാജാധിരാജ തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ വലിയൊരു നിര തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ട്. ജോഷി, ഷാജി കൈലാസ്, വൈശാഖ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെ ഇഷ്ട ഛായാഗ്രാഹകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മോഹൻലാൽ നായകനായ പുലിമുരുകൻ, നരൻ, ഒടിയൻ തുടങ്ങിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങളുടെ ദൃശ്യമികവിന് പിന്നിൽ ഷാജി കുമാറായിരുന്നു. 2016ൽ റിലീസ് ചെയ്ത പുലിമുരുകൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മാസ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പകർത്താനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുവാൻ വഴിയൊരുക്കി. തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത 'തുടരും' എന്ന ചിത്രമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രധാന വർക്ക്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ, മോഹൻലാലിൻ്റെ അതിമനോഹരം, ദിലീപ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം എന്നിവയാണ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളത്.
ഫിലിം മേക്കിങ് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴും തൻ്റെ സമകാലികരായ പലരും പിന്മാറിയ സ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നേറാൻ ഷാജി കുമാറിന് സാധിച്ചു. മലയാള സിനിമയിലെ സാങ്കേതിക വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യുവ സംവിധായകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സിനിമകൾക്കായി അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള സംവിധായകർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കാമറാമാനായി മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഷാജി കുമാറിൻ്റെ വിയോഗം മലയാള സിനിമാ ലോകത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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